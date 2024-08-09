Виктория Портфолио представляет! Как ее дочери (топ-блогеры во втором поколении!) Мирослава и Злата покорили соцсети треком «Не принцесса» и своим K-pop кафе Jisco?

По-настоящему огромная популярность обрушилась на девочек, когда хобби Мирославы стремительно превратилось в музыкальную карьеру: у нее четыре сингла, два клипа, 25 миллионов прослушиваний хита «Не принцесса», который она исполняет вместе со Златой. Что нужно, чтобы песня завирусилась, то есть собрала максимум просмотров? Точно не только удача. Во-первых, Виктория сделала ставку на суперлояльную детскую аудиторию: «Если сказать своим юным подписчикам: “Я делаю классный контент, стараюсь для вас, можете поставить лайк?” — что произойдет? Абсолютно каждый из них поставит лайк. Дети — очень отзывчивые и эмоциональные». Во-вторых, стратегия: «Я трачу шесть-восемь часов в день на постпродакшн и монтаж, потому что только я знаю, как сделать так, чтобы видео залетели. Этот алгоритм невозможно никому объяснить, даже моей команде: за двенадцать лет ведения соцсетей я выработала какое-то чутье.

Перед выходом каждой новой песни Мирославы я готовлю аудиторию в соцсетях, записываю подробные ролики про ее создание, тизерю отрывки. Поэтому, как только трек публикуется на платформах, его скачивают моментально, всем дико хочется услышать, ну а что же получилось в итоге. За месяц до клипа мы устраиваем розыгрыш среди подписчиков —победитель, снявший самый популярный тренд на песню Мирославы, попадает на съемки. Те, кому не повезло в лотерее, могут сняться в клипе Мирославы на коммерческой основе — лист ожидания всегда превышает число участников, предусмотренное сценарием».

Часто к Портфолио обращаются за тем, чтобы она взялась за продюсирование: обеспеченные родители мечтают, чтобы их дети тоже стали популярными. Про сумму, за которую Вика была бы готова раскручивать кого-то еще, кроме своих дочерей, она отвечает так: «Я могла бы на этот гонорар купить еще одну квартиру в Москве или классную машину. Люди понимают, что если я буду заниматься их ребенком, то он гарантированно станет звездой. Есть какие-то пиар-агентства, инфлюенс-компании, но результат у них непонятный: больше обещаний, чем фактического успеха. А у меня все отработано ювелирно. Я могу генерить такой контент, который потом будут повторять десятки блогеров. Но я в замешательстве. Хотя финансово это было бы очень выгодно, для меня ведение соцсетей — творческий процесс. Я выкладываюсь полностью. Если я возьму кого-то еще, то буду думать, что могла бы это время потратить на Мирославу и Злату. Пока что я беру только разовые проекты, например коллаборации, которые дадут ребенку узнаваемость».