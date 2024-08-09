Виктория Портфолио представляет! Как ее дочери (топ-блогеры во втором поколении!) Мирослава и Злата покорили соцсети треком «Не принцесса» и своим K-pop кафе Jisco?

Непо-бейби и топ-блогеры во втором поколении Мирослава и Злата Быковы под чутким руководством мамы — профессионального инфлюенсера и гениального продюсера Виктории Портфолио — делают музыкальную и бизнес-карьеру: их песня «Не принцесса» суммарно набрала 25 миллионов прослушиваний, а придуманное ими кафе Jisco в эстетике K-pop стало, пожалуй, самым фотографируемым ресторанным проектом в Петербурге (в ноябре — открытие Jisco в Москве).
На Злате и Мирославе: колье MIUZ DIAMONDS, пиджаки DAN MARALEX, майки MM6 MAISON MARGIELA, брюки DIESEL, кеды ADIDAS; у Златы: сумка MONNALISA (все — «Кенгуру»)
Аниме, Pinterest, Эстетика — изучаем коды поколения Альфа
Мирослава и Злата Быковы — непо-малышки, блогеры во втором поколении, певицы, а теперь еще и рестораторы — своей главной соцсетью называют Likee, где собирают миллионные просмотры. В этом им помогает мама — профессиональный инфлюенсер и, как оказалось, гениальный продюсер Виктория Портфолио. Вика — кавер-герл нашего августовского номера в 2023 году, обладательница двух «Золотых кнопок YouTube» и семи миллионов подписчиков.
По статистике, пассивно потребляют информацию 99 процентов зрителей, а Портфолио и дочери ворвались в тот самый один процент контентмейкеров с девизом «Если не можешь победить толпу — возглавь ее». Вика создала дочерям аккаунты в Likee, и все, что с ними происходит, девочки ежедневно превращают в контент: ситуативные видео в Shorts и Likee, обзоры и остросюжетные истории — «Остаемся дома 24 часа», «Что произошло в нашем ресторане!».
У Мирославы есть еще собственные YouTube- и телеграм-каналы, эти соцсети она ведет сама: попросила маму сделать ей официальные аккаунты, видя, какое количество фейковых используют ее имя. Злата пока не озвучила желания иметь свои страницы, но Виктория отмечает, что та с интересом смотрит за бешеным ростом подписчиков у сестры и, кажется, к осени все-таки обзаведется своими.
На Злате: кольца и колье MIUZ DIAMONDS, тотал-лук LIME
На Мирославе: кольцо и браслеты MIUZ DIAMONDS, блузка EIRENE, бомбер DIESEL, мюли MELISSA (все — «Кенгуру»)
На Мирославе: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, блузка EIRENE («Кенгуру»)
На Злате: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, тотал-лук LIME
На Злате: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, тотал-лук LIME
Мирослава (11 лет, любит теннис, конный спорт, Тейлор Свифт, Гарри Поттера и мультфильм «Головоломка»!) уже может давать мастер-классы, как прокачать свой личный бренд в соцсетях: «Очень хорошо смотрят видео с моей озвучкой и переходы — короткие ролики “было — стало”. Например, я перед камерой стою ненакрашенная, провожу рукой, закрывая лицо, — и раз! — я уже с макияжем. Такие истории мне очень нравится снимать, когда визажист красит меня перед съемкой или концертом. Самые популярные — корейские макияжи, немного кукольные. Еще в топе веснушки и румяна, которые идут одной полосой от щеки к щеке через нос, стрелки, концы которых направлены вниз, и тонкие брови!».
Злата (9 лет, поклонница Чебурашки и Синнаморола из мультфильма Hello Kitty, любит рисовать и не любит бездельничать!) тоже раздает лайфхаки: «У меня хорошо залетают тренды — это такой флешмоб с танцем под определенную музыку.
Самое главное в тренде — поймать его как можно раньше и выложить свою версию».
На Злате: браслет MIUZ DIAMONDS
На Мирославе и Злате: тотал-луки JESTEM PSEM
Может показаться, что все это похоже на цифровую зависимость, но Вика Портфолио рассеивает подозрения в думскроллинге: «Девочки не пропадают в интернете, потому что у них стоит ограничение на использование телефонов. Когда нет каникул, они мощно загружены по учебе — из школы мы забираем их в 18:30, потому что помимо основной программы много кружков: теннис, конный спорт, плавание, балет. Мирославу и Злату просто не вытащить из школы. Да и они сами уже по-другому воспринимают контент: не бездумно залипают на роликах, а подходят ко всему аналитически — как снято, какую идею можно подхватить и развить. Из-за ярких и эмоциональных видео многим кажется, что дети сейчас поверхностные, но это не так. Они много читают, обожают вселенную Гарри Поттера, часами рисуют и очень берегут от публики свои увлечения, никому о них не рассказывают. Мне нравится, как они ищут себя, в этом много глубины».
Австралийский социолог Марк Маккриндл назвал рожденных после 2010 года первой буквой греческого алфавита. Альфа — первое поколение, рожденное в новом веке и диджитал-эпохе. Они взаимодействуют со всеми видами контента, активно присутствуют в соцсетях, общаются с помощью мемов и коротких видеороликов, визуально насыщенных постов, интерактивов и коллабораций. Этих детей не интересуют бренды, it-bags и карго-культ, их приоритет — индивидуальность, а главная ценность — «эстетика», уникальный образ, созданный любыми подручными средствами. На этот предмет они штудируют Pinterest. Записывайте, каких героев котируют альфа: это зверушка Куроми из японского аниме про девочку кролика Май Мелоди, а также персонажи из Hello Kitty.
«А ты точно продюсер?», или как работает сила прогрева
Хейтеры в сетях пишут: «Портфолио цинично зарабатывает на своих детях!» Но факт остается фактом — Злата с Мирославой живут свою лучшую жизнь. Мама Вика объясняет: «За девочками не стоит вложивший деньги продюсер, которому нужно срочно их отработать по корпоративам — в жестком чесе из пятидесяти городов за месяц по стране. Я слежу, чтобы им было комфортно, не было перенапряга или ущерба учебе. Я всегда спрашиваю, хотят ли они выступить на той или иной площадке: так мы пропустили VK Fest в Петербурге, потому что график становился уже сложным, зато выступили на этом фестивале в Москве.
Иногда, пообщавшись с подругами-блогерами вроде Миланы Стар (у 14-летней певицы и видеоблогера 3,2 миллиона подписчиков только на YouTube. — Прим.ред.), девочки спрашивают: “Почему у нас так мало корпоративов? Мы хотим больше”. Им все это в радость и удовольствие, никто не лишает их детства. Я бы даже сказала, что Злата с Мирославой живут как коты в масле. Недавно мы сняли новое видео “День да”, оно точно соберет очень много просмотров: сутки я исполняю все их желания и говорю на всё “да”. Стоит ли говорить, что кто угодно был бы счастлив в таком поучаствовать».
По-настоящему огромная популярность обрушилась на девочек, когда хобби Мирославы стремительно превратилось в музыкальную карьеру: у нее четыре сингла, два клипа, 25 миллионов прослушиваний хита «Не принцесса», который она исполняет вместе со Златой. Что нужно, чтобы песня завирусилась, то есть собрала максимум просмотров? Точно не только удача. Во-первых, Виктория сделала ставку на суперлояльную детскую аудиторию: «Если сказать своим юным подписчикам: “Я делаю классный контент, стараюсь для вас, можете поставить лайк?” — что произойдет? Абсолютно каждый из них поставит лайк. Дети — очень отзывчивые и эмоциональные». Во-вторых, стратегия: «Я трачу шесть-восемь часов в день на постпродакшн и монтаж, потому что только я знаю, как сделать так, чтобы видео залетели. Этот алгоритм невозможно никому объяснить, даже моей команде: за двенадцать лет ведения соцсетей я выработала какое-то чутье.
Перед выходом каждой новой песни Мирославы я готовлю аудиторию в соцсетях, записываю подробные ролики про ее создание, тизерю отрывки. Поэтому, как только трек публикуется на платформах, его скачивают моментально, всем дико хочется услышать, ну а что же получилось в итоге. За месяц до клипа мы устраиваем розыгрыш среди подписчиков —победитель, снявший самый популярный тренд на песню Мирославы, попадает на съемки. Те, кому не повезло в лотерее, могут сняться в клипе Мирославы на коммерческой основе — лист ожидания всегда превышает число участников, предусмотренное сценарием».
Часто к Портфолио обращаются за тем, чтобы она взялась за продюсирование: обеспеченные родители мечтают, чтобы их дети тоже стали популярными. Про сумму, за которую Вика была бы готова раскручивать кого-то еще, кроме своих дочерей, она отвечает так: «Я могла бы на этот гонорар купить еще одну квартиру в Москве или классную машину. Люди понимают, что если я буду заниматься их ребенком, то он гарантированно станет звездой. Есть какие-то пиар-агентства, инфлюенс-компании, но результат у них непонятный: больше обещаний, чем фактического успеха. А у меня все отработано ювелирно. Я могу генерить такой контент, который потом будут повторять десятки блогеров. Но я в замешательстве. Хотя финансово это было бы очень выгодно, для меня ведение соцсетей — творческий процесс. Я выкладываюсь полностью. Если я возьму кого-то еще, то буду думать, что могла бы это время потратить на Мирославу и Злату. Пока что я беру только разовые проекты, например коллаборации, которые дадут ребенку узнаваемость».
Фаворит тренда ugly shoes тапочек Crocs превратился в десерт
Теперь и бизнесвумен: как Мирослава и Злата открыли кафе Jisco
Тем, чем для Gen Z и бумеров был Париж, для альфа-поколения стал Сеул. Так, в Петербурге в ТРЦ «Галерея» появился оплот K-pop-культуры — магазин мерча главных корейских поп-групп Blackрink и BTS и кафе Jisco. Регулярные видео Златы и Мирославы из Jisco прогрели фанатов так, что за пуноппанами, корн-догами и кавайными десертами стоят очереди. В кафе не бронируют столики и ограничение на посадку — час. Конечно же, скоро Jisco превратится в сеть — второе заведение сестры откроют в Москве уже в ноябре.
Мирослава раскрывает подробности бизнес-плана: «После переезда в Москву мне стало казаться, что Петербургу не хватает красок. Мы любим K-pop, там все такое цветное и радостное, поэтому мы предложили маме не отставать от тренда и открыть ресторан с настроением “вечеринка!”. Мама согласовала идею – и так мы со Златой стали бизнесвумен: искали вдохновение в Pinterest, собирали эстетичные фоточки, чтобы дать дизайнеру направление, всю команду Jisco отправили в Корею — изучать кухню и привезти самые классные рецепты. Мы сами пока в Корее не были, но очень хотим. Особенно крутые получились десерты — желейный джиско-котик стал суперхитом. Еще у нас два новых блюда — голубой тапочек Crocs и шоколадная собачка».
Рилсы из Jisco девочки никогда не пилят в момент: это продиктовано правилами безопасности. В публичных местах сестры носят кепки, капюшоны, очки для маскировки — иначе просто не пройти из-за желающих сделать селфи. Такая популярность не сильно беспокоит Злату и Мирославу, а вот когда пытаются выслеживать, сталкерить, заглядывать в окна дома и оставлять подарки у двери (бывает и такое) — это напрягает. А вот злобные комментарии в соцсетях не беспокоят. Злату — точно: «Самое главное — игнорировать хейтеров и не сдаваться, снимать видео, которые нравятся. Вообще можно сделать байт на хейт — это тоже инструмент продвижения. Но на это подписчики уже не очень ведутся, понимают, что их хотят использовать. Мы однажды сняли видео, как с подругой напеваем песню и такие: а давай напишем “у кого получилось лучше”. Мама удивилась, говорит, ведь будут споры, кого-то из вас могут обидеть, зачем? Но мы вообще не обижаемся: чем больше комментариев, тем лучше». Новое поколение вообще меньше напрягается. А вот Вика утверждает, что запаривается больше: «Если мне важно все: какая у меня рабочая сторона, как не спровоцировать зрителей, попасть в определенный формат, то дочери пробуют снять и танцы, и макияж, и преображение. Все становится контентом — от похода в кино до ремонта квартиры. И потом, в процессе, находится своя фишка — то, что цепляет аудиторию. Они более свободные, более раскованные». Что ж, будем как альфа.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Егор Шабанов
Стиль: Элла Савина
Визаж: Ксения Козьминых
Волосы: Таисия Прилепская
Сет-дизайнер: Юлия Садыкова
Свет: Слава Криц White Studio
Ассистент стилиста: Елизавета Блохина
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