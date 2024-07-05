Психику наших крашей проверяет на прочность режиссер Нурбек Эген в хитовом бэнгере сезона «Калимба» (все эпизоды сериала — уже в онлайн-кинотеатре Okko!): начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков. Но все в снятом в Петербурге (столице безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!) сомнабулическом проекте не так просто и не то, чем кажется.