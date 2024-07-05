Для июльского номера журнала «Собака.ru» мы подготовили сразу пять (!) диджитал-обложек (помимо печатной версии!) — все ради наших любимых топов из А-листа российского кино: протагониста «Короля и Шута» Константина Плотникова, главного суперзлодея вселенной майора Грома Сергея Горошко и звезды «Ученика» и «Секретов семейной жизни» Петра Скворцова.
На Петре Скворцове: рубашка, шорты RED SEPTEMBER, брюки 404 NOT FOUND
На Константине Плотникове: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA
На Сергее Горошко: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA, подвеска OMUT
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
На Сергее: рубашка, пиждак и брюки IANIS CHAMALIDY (DayNight), чокер OMUT, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), туфли FRATELLI ROSSETTI (No One)
На Константине: рубашка, брюки и пиджак SAINT LAURENT PARIS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), браслеты VINTAGE и STYX JEWEL, кольцо MRBO (все — Spin4Spin), туфли FABI (No One)
Психику наших крашей проверяет на прочность режиссер Нурбек Эген в хитовом бэнгере сезона «Калимба» (все эпизоды сериала — уже в онлайн-кинотеатре Okko!): начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков. Но все в снятом в Петербурге (столице безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!) сомнабулическом проекте не так просто и не то, чем кажется.
На Сергее: кардиган DOUBLET (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, кольца и подвеска MASTER BO (Spin4Spin), чокеры OMUT
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
На Константине: кардиган R13 (DayNight), подвески OMUT
Интервью с Петром Скворцовым, Сергеем Горошко и Константином Плотниковым читайте в июльском номере и скоро на сайте «Собака.ru».
Фото: Валентин Блох
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Алина Исмаилова, Андрей Захарьев, Елена Анисимова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова
Визаж и волосы: Юлия Худякова
Свет: Алексей Громов, white studio
Ретушь: Александра Кожаева
Продюсер: Екатерина Кузнецова
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