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Петр Скворцов, Сергей Горошко и Константин Плотников — герои пяти (!) диджитал-обложек июльского номера «Собака.ru»!

Для июльского номера журнала «Собака.ru» мы подготовили сразу пять (!) диджитал-обложек (помимо печатной версии!) — все ради наших любимых топов из А-листа российского кино: протагониста «Короля и Шута» Константина Плотникова, главного суперзлодея вселенной майора Грома Сергея Горошко и звезды «Ученика» и «Секретов семейной жизни» Петра Скворцова.

На Петре Скворцове: рубашка, шорты RED SEPTEMBER, брюки 404 NOT FOUND На Константине Плотникове: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA На
Валентин Блох

На Петре Скворцове: рубашка, шорты RED SEPTEMBER, брюки 404 NOT FOUND

На Константине Плотникове: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA

На Сергее Горошко: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA, подвеска OMUT

На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin
Валентин Блох

На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)

На Сергее: рубашка, пиждак и брюки IANIS CHAMALIDY (DayNight), чокер OMUT, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), туфли FRATELLI ROSSETTI (No One)

На Константине: рубашка, брюки и пиджак SAINT LAURENT PARIS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), браслеты VINTAGE и STYX JEWEL, кольцо MRBO (все — Spin4Spin), туфли FABI (No One)

Психику наших крашей проверяет на прочность режиссер Нурбек Эген в хитовом бэнгере сезона «Калимба» (все эпизоды сериала — уже в онлайн-кинотеатре Okko!): начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков. Но все в снятом в Петербурге (столице безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!) сомнабулическом проекте не так просто и не то, чем кажется. 

На Сергее: кардиган DOUBLET (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, кольца и подвеска MASTER BO (Spin4Spin), чокеры OMUT
Валентин Блох

На Сергее: кардиган DOUBLET (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, кольца и подвеска MASTER BO (Spin4Spin), чокеры OMUT

На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin
Валентин Блох

На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)

На Константине: кардиган R13 (DayNight), подвески OMUT
Валентин Блох

На Константине: кардиган R13 (DayNight), подвески OMUT

Интервью с Петром Скворцовым, Сергеем Горошко и Константином Плотниковым читайте в июльском номере и скоро на сайте «Собака.ru». 

Фото: Валентин Блох

Идея: Яна Милорадовская

Текст: Алина Исмаилова, Андрей Захарьев, Елена Анисимова

Стиль: Эльмира Тулебаева

Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова

Визаж и волосы: Юлия Худякова

Свет: Алексей Громов, white studio

Ретушь: Александра Кожаева

Продюсер: Екатерина Кузнецова

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Материал из номера:
Июль
Люди:
Константин Плотников, Сергей Горошко

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