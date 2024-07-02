Как сестры Эге из Dice Kayek переизобрели белую сорочку и поженили парижский кутюр и восточные ремесла?

Dice Kayek — что это означает?

Айше: На самом деле, это ничего не значит — это выдуманные слова. Как правило, бренды называются именами дизайнеров, но в нашем случае это не совсем так. Айше (Ayşe) и Эдже (Ece) Эге (Ege) — очень сложно для произношения. Некоторых букв даже не существует в других алфавитах. Мы провели над ними некоторые манипуляции: соединили, перемешали, чуть изменили. И получилось Dice Kayek.

Вы открыли ваше ателье в Париже в 1992 году. Почему Франция, а не родная Турция?

Эдже: Я училась во Франции. И после окончания учебы решила остаться. К тому моменту я очень привыкла к Парижу: там мой дом, мои друзья. И там в конечном итоге родился Dice Kayek. Париж — это столица моды, кто бы что ни говорил. Но мы часто переезжаем с места на место, потому что наша одежда производится в Стамбуле.

Три десятилетия в моде — огромный срок. В чем секрет такого долголетия?

Эдже: Внутренняя энергия, я думаю. С другой стороны, мы очень связаны с внешним миром, с окружением, у нас множество знакомых — эта включенность всегда держит тебя в тонусе. Прислушиваемся к тому, как мы живем прямо сейчас, где путешествуем, что едим и какую музыку слушаем. Мы интегрируем повседневность в творчество и берем энергию из, казалось бы, обыденных вещей.

Айше: Мы просто любим моду. Мы бы ни за что не смогли жить без нее. Я думаю, эта тяга изначально заложена. Возможно, это и есть талант. Эдже рисовала свои первые эскизы уже в четыре года. Причем под названием своего выдуманного бренда.

Эдже: У меня действительно был собственный бренд. Я рисовала эскизы одежды и наряжала в нее бумажных кукол — до сих пор помню, как они выглядели. Моей учительнице по рисованию очень нравилось то, что я делаю. И она поддерживала меня, показывая мои работы на школьных выставках.

Вы говорите, что одежда Dice Kayek — это результат диалога между Западом и Востоком. Где голос Запада? А за что отвечает Восток?

Айше: Раньше Турция входила в состав Османской империи. Это было огромное и очень влиятельное государство с множеством народов. После них нам досталось богатое наследие – в первую очередь ручное мастерство. Мы провели детство в городе Бурса. Если вы слышали про Великий Шелковый путь, то Бурса была тем местом, где торговцы продавали шелковое сырье и там же из него вручную ткали для экспорта в Европу. Мы выросли среди старинных базаров, где постоянно видели традиционную одежду с принтами и вышивками.

А Запад — это про то, что вещи должны быть носибельными, а их создание должно опираться на актуальные тренды. Иначе они просто будут никому не нужны.