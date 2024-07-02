Как сестры Эге из Dice Kayek переизобрели белую сорочку и поженили парижский кутюр и восточные ремесла?

Dice Kayek придумывали белые сорочки, повязывали кокеткорные банты и проповедовли прямолинейную феминность, когда это еще не было мейнстримом. За 30 лет сестры-основательницы Эдже и Айше Эге перепридумали белую рубашку более 60 раз (столько ее вариантов хранится в архиве бренда) и не планируют останавливаться. А их максималисткие платья с рукавами-буфами и россыпью бархатцев носят Шэрон Стоун, Зендея и Аня Тейлор-Джой. Обсудили с Эдже и Айше каучуковые деревья, турецкие свадебные шаровары и поплиновую зависимость.
Dice Kayek — что это означает?
Айше: На самом деле, это ничего не значит — это выдуманные слова. Как правило, бренды называются именами дизайнеров, но в нашем случае это не совсем так. Айше (Ayşe) и Эдже (Ece) Эге (Ege) — очень сложно для произношения. Некоторых букв даже не существует в других алфавитах. Мы провели над ними некоторые манипуляции: соединили, перемешали, чуть изменили. И получилось Dice Kayek.
Вы открыли ваше ателье в Париже в 1992 году. Почему Франция, а не родная Турция?
Эдже: Я училась во Франции. И после окончания учебы решила остаться. К тому моменту я очень привыкла к Парижу: там мой дом, мои друзья. И там в конечном итоге родился Dice Kayek. Париж — это столица моды, кто бы что ни говорил. Но мы часто переезжаем с места на место, потому что наша одежда производится в Стамбуле.
Три десятилетия в моде — огромный срок. В чем секрет такого долголетия?
Эдже: Внутренняя энергия, я думаю. С другой стороны, мы очень связаны с внешним миром, с окружением, у нас множество знакомых — эта включенность всегда держит тебя в тонусе. Прислушиваемся к тому, как мы живем прямо сейчас, где путешествуем, что едим и какую музыку слушаем. Мы интегрируем повседневность в творчество и берем энергию из, казалось бы, обыденных вещей.
Айше: Мы просто любим моду. Мы бы ни за что не смогли жить без нее. Я думаю, эта тяга изначально заложена. Возможно, это и есть талант. Эдже рисовала свои первые эскизы уже в четыре года. Причем под названием своего выдуманного бренда.
Эдже: У меня действительно был собственный бренд. Я рисовала эскизы одежды и наряжала в нее бумажных кукол — до сих пор помню, как они выглядели. Моей учительнице по рисованию очень нравилось то, что я делаю. И она поддерживала меня, показывая мои работы на школьных выставках.
Вы говорите, что одежда Dice Kayek — это результат диалога между Западом и Востоком. Где голос Запада? А за что отвечает Восток?
Айше: Раньше Турция входила в состав Османской империи. Это было огромное и очень влиятельное государство с множеством народов. После них нам досталось богатое наследие – в первую очередь ручное мастерство. Мы провели детство в городе Бурса. Если вы слышали про Великий Шелковый путь, то Бурса была тем местом, где торговцы продавали шелковое сырье и там же из него вручную ткали для экспорта в Европу. Мы выросли среди старинных базаров, где постоянно видели традиционную одежду с принтами и вышивками.
А Запад — это про то, что вещи должны быть носибельными, а их создание должно опираться на актуальные тренды. Иначе они просто будут никому не нужны.
Dice Kayek, платье DOME I, вдохновленное куполами Стамбула
Dice Kayek, платье TOPKAPI I, вдохновленное главным дворцом Османской империи Топкапи
Dice Kayek, жакет GALATA BRIDGE, вдохновленный решеткой Галатского моста в Стамбуле
Dice Kayek, платье TURKISH DELIGHT I, вдохновленное рахат-лукумом
Dice Kayek, фрак DOVE, вдохновленный крыльями стамбульских голубей
Dice Kayek, платье TULIP I, вдохновленное тюльпаном — любимым цветком жителей Стамбула
Dice Kayek, платье BOSPHORUS, вдохновленное Босфором, по обеим сторонам которого расположен Стамбул
Dice Kayek, платье ISTANBUL BY NIGHT I
Рубашки и платья из поплина — знаковые позиции Dice Kayek. Скажите, что такого особенного в них, что вы перевыпускаете их из сезона в сезон?
Эше: Приготовьтесь, это долгая история. Когда-то, еще до запуска бренда, у нас был летний дом в Бодруме. И однажды, когда я уже вынашивала мысль о Dice Kayek, я наткнулась дома на белый поплин и подумала: «Вау! Я могу многое сделать из этого». Так и вышло. Вся первая линейка состояла из рубашек — их было 15 штук.
Примерно в то же время, сидя в саду около дома в Бодруме, я увидела, как с каучукового дерева опадают листья. Темно-зеленые и блестящие — они были такие необыкновенно красивые, что я решила непременно поместить их на рубашку. Мы повторили листья каучука в поплине: накрахмалили ткань, придали форму, вырезали. Затем мы сделали то же самое с листьями магнолии. Подобным способом мы украшали не только рубашки, но даже придумали свадебные платья — с пышной юбкой в пол, большим бантом и декоративными листьями.
Айше: У нас есть целая коллекция изделий из поплина. Их около 60 штук — настоящий винтаж, ведь некоторым из них более 30 лет. Все они хранятся в архиве бренда, и каждый сезон мы берем что-то из них за основу, обновляем и помещаем в новую коллекцию. Как бы много у нас ни было идей, рубашки из поплина будут всегда. Это важная часть ДНК Dice Kayek.
Как вы опишете ДНК Dice Kayek?
Айше: Как я говорила, в каждой нашей вещи есть что-то особенное — вау-эффект. Плюс это одежда вне времени. Мне не нравятся вещи для одного или двух выходов на какое-то мероприятие. Я хочу, чтобы нашу одежду можно было достать из шкафа в любой момент и надевать снова и снова.
Эдже: Во-первых, одежда Dice Kayek очень структурированная — мы постоянно вдохновляемся архитектурой. Я не люблю текучие текстуры и силуэты. В моем представлении они должны буквально стоять. Во-вторых, как сказала Айше, долговечность. Безусловно, эпоха подсказывает, что нужно носить сегодня: приталенное или oversize, маскулинное или женственное. Но есть то, что остается навсегда. То, что ты сможешь достать через 15 лет, и оно все еще будет актуальным. И в-третьих, наша одежда не имеет возраста. Ее могут носить и молодые девушки, и их мамы, и бабушки.
Почти каждая вещь Dice Kayek украшена какими-то декоративными элементами: банты, перья, вышивка и кристаллы. Почему вы думаете, что идея декоративности актуальна сейчас? Или это протест против эры тихой роскоши?
Эдже: Мы выбрали этот путь в самом начале и никогда не сворачивали с него. Даже тогда, когда в моде был бум Margiela, гранж и минимализм.
Айше: Я убеждена, что чтобы захотеть оставить какую-либо вещь себе, она должна быть по-настоящему особенной. Знаете, я встречаюсь с друзьями, которые на протяжении многих лет остаются нашими клиентами, и они показывают мне некоторые вещи, которые были куплены 25 лет назад и которые они до сих пор продолжают носить. Чтобы вещь задержалась в шкафу на такой долгий срок, в ней должна быть яркая особенность. Мы редко делаем простые вещи.
Как сочетать такие экстравагантные вещи, например, шелковый воротник с перьями и кристаллами, в повседневной жизни?
Эдже: Носите их с обычными джинсами и кедами. Работайте на контрастах!
Поделитесь любимыми стайлинг-трюками.
Айше: Моя фишка — это черный цвет. Я предпочту его любому другому. Например, черное платье будет смотреться уместно куда бы ты ни пошел. В черном есть определенный класс и шик.
Эдже: Моя униформа — это, конечно, хрустящая белая рубашка. Я сочетаю ее и с джинсами, и с юбкой-карандаш. Добавляю ремень и туфли на высоком каблуке. Я всегда на каблуках. И безусловно, мы обожаем драгоценности — посмотрите на нас (во время интервью на Эдже был сет из колец и браслета Bulgari, а на Айше — бесчисленное количество цепочек — прим. ред.) и на наши коллекции!
Вы наряжаетесь каждый день? Или бывают ленивые дни, когда сил хватает только на джинсы и майку?
Эдже: Никогда!
Айше: Эдже всегда выглядит так, будто наряжалась для какого-то особенного повода.
Эдже: Специально для нашей встречи у меня была заготовлена рубашка из поплина. На этот раз не белая! У нее потрясающий цвет индиго. В ней есть особенная деталь в виде разноцветного вязаного кармана с пайетками — такой пришивался к поясу жениха во время свадьбы, чтобы гости клали в него монеты. Это очень старинная турецкая традиция — у моего прапрадедушки было нечто похожее. Кстати, это отличный пример к ответу на вопрос о диалоге культур Запада и Востока. Сама рубашка достаточно современная — прямой oversize-крой, структурированный фасон. А карман можно легко приспособить под сигареты или смартфон, но все же это отсылка к старинной турецкой традиции и ручная работа.
Если только одна вещь Dice Kayek, то какая?
Айше: Точно вечернее платье!
Эдже: Черное?
Айше: Конечно, черное с кристаллами.
Эдже: Я бы сказала – рубашка. Но не обычная — у нее огромные рукава-буфы. Это знаковая вещь для Dice Kayek— мы повторили ее во множестве материалов: в органзе, хлопке, тафте, шифоне и поплине, конечно. Она есть с вышивками и без, с принтами и без. Это вещь, которая совершенно неподвластна времени и сочетается абсолютно со всем
В вашем списке знаменитых клиенток есть Шерон Стоун и Аня Тейлор-Джой. Чьи имена вы бы еще хотели в нем увидеть?
Айше: Для нас большая честь, что нашу одежду выбирают такие женщины. Но моя философия — создавать вещи, которые бы радовали всех. Неправильно работать для одних звезд, мы хотим, чтобы Dice Kayek выбирали самые разные люди по всему миру.
Что вы делаете, если не работаете?
Эдже: Вероятно, что-нибудь готовлю.
Айше: В отличие от меня — я даже не могу сварить яйцо! Если без шуток, то проблема, или скорее особенность, фэшн-бизнеса — это всегда у тебя в голове, куда бы ты ни пошел. Две недели назад у нас был отпуск, который мы по традиции провели в Турции. Он длился 10 дней. И вот три из них были замечательными. На четвертый мне стало скучно. Я вот с ужасом думаю, чем бы мы занимались, если бы не модой.
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