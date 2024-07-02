Благотворительный прием в Эрмитаже: Лиза Шакира, Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Леон Кемстач, Мария Хорева и Сергей Горошко

Благотворительный приём поддержали ювелирный бренд Mercury и ДЛТ. Елизавета Шакира блистала в колье, серьгах и кольцах Mercury из коллекции Classic из белого золота с бриллиантами. Украшения Mercury из коллекции Classic выбрали Яна Милорадовская и Алла Сигалова, а Мария и Софья Хоревы дополнили свой образ серьгами Mercury из коллекции Miss Russia. Алиса Прудникова сияла в колье и серьгах Mercury из белого золота с бриллиантами и танзанитами.

По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама», которой вручили памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia. В этом году титул достался первой солистке Мариинского театра Марии Хоревой.