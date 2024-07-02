Благотворительный прием в Эрмитаже: Лиза Шакира, Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Леон Кемстач, Мария Хорева и Сергей Горошко

XVIII Благотворительный Торжественный приём в Государственном Эрмитаже традиционно прошел в последнюю субботу июня. В этом году это был «Вечер исторических размышлений», как его обозначил генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, а местом его проведения был символично выбран Главный штаб. В Восточном крыле этого здания соединились три эпохи – императорская, советская и современная Россия. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения коллекции музея. Собака.ru – партнер Благотворительного приема Эрмитажа.
Елизавета Лихачева
Алла Сигалова
Вечер открыл променад по императорской части Главного штаба – Музею российской гвардии и Залам памяти Фаберже. Прогулка заканчивалась предпоказом новой выставки «Памятник исчезнувшей цивилизации» – одной из самых масштабных в творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых инсталляций, посвящённой рефлексии художников на тему Советской России. Современная Россия была представлена преображённым силами Эрмитажа Восточным крылом Главного штаба: полными воздуха залами и галереями, соединяющими воедино русскую и мировую истории и культуры. В одном из таких преображённых пространств – просторном атриуме Главного штаба – состоялся Торжественный ужин. Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея.
Елена Царева - Лобанова, Олег Лобанов
Юлия Визгалина
Благотворительный приём поддержали ювелирный бренд Mercury и ДЛТ. Елизавета Шакира блистала в колье, серьгах и кольцах Mercury из коллекции Classic из белого золота с бриллиантами. Украшения Mercury из коллекции Classic выбрали Яна Милорадовская и Алла Сигалова, а Мария и Софья Хоревы дополнили свой образ серьгами Mercury из коллекции Miss Russia. Алиса Прудникова сияла в колье и серьгах Mercury из белого золота с бриллиантами и танзанитами.
По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама», которой вручили памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia. В этом году титул достался первой солистке Мариинского театра Марии Хоревой.
Алла Сигалова
Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)
Кирилл Быков
Al Yagdhan bin Abdullah al Harthi
Кристина Миронова, Алексей Теплоухов
Вероника Вятнина
Преснова Наталья
Евгений Сатановский, Мария Сатановская, Ян Сатановский
Екатерина Земцова
Светлана Васильева, Андрей Муров
Ольга Корбан
Владислав Шорохов, Лилия Думина
Салатум Султанова, Жанна Ванхадло
Светлана Вичикова, Владимир Фомин, Наталья Ахмерова
Светлана Валльер, Марат Алиев
Александра Карпова, Инна Лазарева, Ран Гидор, Мария Вологжанина
Татьяна Мишкина
Наталья Ахмерова, Владимир Фомин
Преснова Наталья, Кочешкова Ирина, Ольга Корбан, Марина Никитина
Марина Никитина
Алипон
Дарина Алексеева
Георгий Лобушкин
Во время прогулки по музею звездных гостей сопровождали фотографы, которым удалось поймать восхищенные взгляды Леона и Лауры Кемстач, осматривающих императорскую часть экспозиции Главного штаба, или Сергея Горошко, который внимательно разглядывал витрины в зале Ильи и Эмилии Кабаковых. Стоит отметить, что многие залы, в которых удалось побывать гостям, недоступны всем желающим — этот нюанс делал вечер еще более особенным.
После ужина для гостей прошел концерт солистов балета Мариинского театра, в котором приняли участие Надежда Батоева, Константин Зверев, Рената Шакирова, Евгения Коновалова, Светлана Савельева, Александра Сергеева, Екатерина Осмолкина и Максим Зюзин.
Гостям были подарены фотографии Юрия Молодковца с его новой выставки в Главном штабе «Русский балет. Приношение Эдгару Дега», приуроченной к двум памятным датам: 150-летию Первой выставки импрессионистов, поворотному событию во всей истории европейского искусства, и 190-летию художника и фотографа Эдгара Дега, чьи работы представлены в постоянной экспозиции Главного штаба.
Вечер завершился в Итальянском скульптурном дворике а-ля «Парк Культур», где гостям был предложен коктейль «на-посошок» с концертом из хитов советской эстрадной музыки в исполнении Алены Биккуловой и Владимира Целебровского.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет, Алекс Новиков, Алексей Бронников
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