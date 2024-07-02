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Благотворительный прием в Эрмитаже: Лиза Шакира, Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Леон Кемстач, Мария Хорева и Сергей Горошко

XVIII Благотворительный Торжественный приём в Государственном Эрмитаже традиционно прошел в последнюю субботу июня. В этом году это был «Вечер исторических размышлений», как его обозначил генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, а местом его проведения был символично выбран Главный штаб. В Восточном крыле этого здания соединились три эпохи – императорская, советская и современная Россия. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения коллекции музея. Собака.ru – партнер Благотворительного приема Эрмитажа. 

Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
Елизавета Лихачева

Елизавета Лихачева

Евгений Ткачук. Марта Ткачук
Евгений Ткачук, Марта Ткачук
Мария Хорева. София Хорева
Мария Хорева, София Хорева
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Алла Сигалова

Алла Сигалова

 

Леон Кемстач. Лаура Кемстач
Леон Кемстач, Лаура Кемстач
Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Ник Ильин
Ник Ильин
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Александр Сокуров, Борис Пиотровский
Борис Пиотровский, Александр Сокуров

Вечер открыл променад по императорской части Главного штаба – Музею российской гвардии и Залам памяти Фаберже. Прогулка заканчивалась предпоказом новой выставки «Памятник исчезнувшей цивилизации» – одной из самых масштабных в творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых инсталляций, посвящённой рефлексии художников на тему Советской России. Современная Россия была представлена преображённым силами Эрмитажа Восточным крылом Главного штаба: полными воздуха залами и галереями, соединяющими воедино русскую и мировую истории и культуры. В одном из таких преображённых пространств – просторном атриуме Главного штаба – состоялся Торжественный ужин. Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея.

Роман Ковриков. Анна Коврикова
Роман Ковриков, Анна Коврикова
Мария Белик
Мария Белик
Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
Татьяна Тылевич, Дмитрий Тылевич 
Елена Окутина
Елена Окутина
Татьяна Архипова. Никита Архипов
Татьяна Архипова, Никита Архипов
Екатерина Сираканян
Екатерина Сираканян
Марина Шульц
Марина Шульц
Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Елена Царева - Лобанова, Олег Лобанов

Елена Царева - Лобанова, Олег Лобанов

Юлия Визгалина

Юлия Визгалина

Благотворительный приём поддержали ювелирный бренд Mercury и ДЛТ. Елизавета Шакира блистала в колье, серьгах и кольцах Mercury из коллекции Classic из белого золота с бриллиантами. Украшения Mercury из коллекции Classic выбрали Яна Милорадовская и Алла Сигалова, а Мария и Софья Хоревы дополнили свой образ серьгами Mercury из коллекции Miss Russia. Алиса Прудникова сияла в колье и серьгах Mercury из белого золота с бриллиантами и танзанитами.

По традиции на торжественном благотворительном приёме Государственного Эрмитажа была выбрана «Прекрасная Дама», которой вручили памятный подарок – элегантную бриллиантовую брошь Mercury из коллекции Miss Russia. В этом году титул достался первой солистке Мариинского театра Марии Хоревой.

Елизавета Шакира
Елизавета Шакира
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Алла Сигалова

Алла Сигалова

 

Мария Хорева
Мария Хорева
Мария Хорева
Мария Хорева
Мария Хорева. София Хорева
Мария Хорева, София Хорева 
Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)

Эдже Эге, Айше Эге (Dice Kayek)

Кирилл Быков

Кирилл Быков

Татьяна Затравина. Николай Затравин
Татьяна Затравина, Николай Затравин
Al Yagdhan bin Abdullah al Harthi

Al Yagdhan bin Abdullah al Harthi

Нино Шаматова
Нино Шаматова
Кристина Миронова, Алексей Теплоухов

Кристина Миронова, Алексей Теплоухов

Вероника Вятнина

Вероника Вятнина

Наталья Плеханова, Елизавета Замарина. Андрей Плеханов
Елизавета Замарина, Наталья Плеханова, Андрей Плеханов
Преснова Наталья

Преснова Наталья

Евгений Сатановский, Мария Сатановская, Ян Сатановский

Евгений Сатановский, Мария Сатановская, Ян Сатановский

 

Евгения Нагимова, Елена Окутина. Наталья Лучанинова
Елена Окутина, Евгения Нагимова, Наталья Лучанинова
Екатерина Земцова

Екатерина Земцова

Светлана Васильева, Андрей Муров

Светлана Васильева, Андрей Муров

Юлия Матвиенко, Евгений Ткачук. Марта Ткачук
Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Марта Ткачук
Ольга Корбан

Ольга Корбан

Владислав Шорохов, Лилия Думина

Владислав Шорохов, Лилия Думина

Салатум Султанова, Жанна Ванхадло

Салатум Султанова, Жанна Ванхадло

Светлана Вичикова, Владимир Фомин, Наталья Ахмерова

Светлана Вичикова, Владимир Фомин, Наталья Ахмерова

Светлана Валльер, Марат Алиев

Светлана Валльер, Марат Алиев

Татьяна Котегова
Татьяна Котегова
Алиса Прудникова, Лия Чечик, Александр Перепелкин
Алиса Прудникова, Александр Перепелкин , Лия Чечик
Александра Карпова, Инна Лазарева, Ран Гидор, Мария Вологжанина

Александра Карпова, Инна Лазарева, Ран Гидор,  Мария Вологжанина

Татьяна Мишкина

Татьяна Мишкина

Наталья Ахмерова, Владимир Фомин

Наталья Ахмерова, Владимир Фомин

Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Преснова Наталья, Кочешкова Ирина, Ольга Корбан, Марина Никитина

Преснова Наталья, Кочешкова Ирина, Ольга Корбан, Марина Никитина

Марина Никитина

Марина Никитина

Алипон

Алипон

Мария Хорева. Алла Сигалова, Светлана Тегин, София Хорева
Мария Хорева, Алла Сигалова, Светлана Тегин, София Хорева
Дарина Алексеева

Дарина Алексеева

Георгий Лобушкин

Георгий Лобушкин 

Во время прогулки по музею звездных гостей сопровождали фотографы, которым удалось поймать восхищенные взгляды Леона и Лауры Кемстач, осматривающих императорскую часть экспозиции Главного штаба, или Сергея Горошко, который внимательно разглядывал витрины в зале Ильи и Эмилии Кабаковых. Стоит отметить, что многие залы, в которых удалось побывать гостям, недоступны всем желающим — этот нюанс делал вечер еще более особенным.

Ольга Таратынова, Михаил Пиотровский
Ольга Таратынова, Михаил Пиотровский
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Алексей Ким
Алексей Ким
Алла Сигалова

Алла Сигалова

После ужина для гостей прошел концерт солистов балета Мариинского театра, в котором приняли участие Надежда Батоева, Константин Зверев, Рената Шакирова, Евгения Коновалова, Светлана Савельева, Александра Сергеева, Екатерина Осмолкина и Максим Зюзин.

Гостям были подарены фотографии Юрия Молодковца с его новой выставки в Главном штабе «Русский балет. Приношение Эдгару Дега», приуроченной к двум памятным датам: 150-летию Первой выставки импрессионистов, поворотному событию во всей истории европейского искусства, и 190-летию художника и фотографа Эдгара Дега, чьи работы представлены в постоянной экспозиции Главного штаба.

Вечер завершился в Итальянском скульптурном дворике а-ля «Парк Культур», где гостям был предложен коктейль «на-посошок» с концертом из хитов советской эстрадной музыки в исполнении Алены Биккуловой и  Владимира Целебровского.

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет, Алекс Новиков, Алексей Бронников

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Леон Кемстач, Татьяна Тылевич, Роман Ковриков Елена Окутина, Нино Шаматова, Лия Чечик, Елизавета Замарина, Татьяна Затравина, Михаил Стацюк, Александр Перепелкин , Евгений Ткачук, Юлия Матвиенко, Сергей Горошко, Мария Белик, Алиса Прудникова, Татьяна Архипова, Елизавета Шакира, Борис Пиотровский, Ник Ильин, Екатерина Сираканян, Алексей Ким, Ольга Таратынова, Мария Хорева, Марина Шульц, Владимир Кожевников, Татьяна Котегова, Евгения Нагимова, Наталья Метелица, Наталья Плеханова, Михаил Пиотровский, Яна Милорадовская, Александр Сокуров

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