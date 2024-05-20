55 самых эффектных выходов Каннского кинофестиваля в XXI веке

Негласный остракизм за нарушение White Tie дресс-кода сменяется показательным модно-социальным протестом. Кейт Бланшетт провозглашает rewearing-тренд и надевает на красную дорожку 2018 года кружева Armani Privé, в которых в 2014 получала «Золотой Глобус» за роль Жасмин Фрэнсис у Вуди Аллена. В ответ на организаторский запрет обуви без каблука Джулия Робертс и Кристен Стюарт идут босиком, а Дженнифер Лоуренс в 2023 переобувается во вьетнамки.

Один из самых скандальных фэшн-кейсов — платье Dolce & Gabbana в ботичеллевских розочках, стоившее Шэрон Стоун упреков в отсутствии элегантности и звания «блондинки в жутких розочках». В действительности Шэрон бросила вызов мизогинным и эйджистским запретам, согласно которым носить рюши и воздушные flowercore-наряды в Каннах разрешено разве что юной Эль Фаннинг.