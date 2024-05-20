55 самых эффектных выходов Каннского кинофестиваля в XXI веке

Внимательно следим как за премьерами «Фуриосы» и «Горизонтов», так и за лучшими звездными луками на набережной Круазет — для беспощадной модной критики подтягиваем фэшн-матчасть и вспоминаем знаковые наряды Каннского кинофестиваля за последние 20 лет (от pregnant-платьев Анджелины Джоли до авангардных выходов Ирины Шейк!).
Тильда Суинтон, 2004
Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008
Анджелина Джоли в Versace и Брэд Питт, 2009
Элизабет Бэнкс в Georges Chakra, 2010
Клаудиа Шиффер, 2011
Джессика Честейн в Giorgio Armani, 2012
Одри Тату в Prada, 2013
Джулианна Мур в Chanel, 2014
Блейк Лайвли в Gucci, 2014
Зои Кравиц в Valentino, 2015
Эмма Стоун в Dior, 2015
Шарлиз Терон в Dior, 2015
К миллениуму Каннский фестиваль прошел путь от королевских выходов Софи Лорен и Брижит Бардо в 1950-х до небесно-голубого платья Catherine Walker принцессы Дианы в 1987 и «египетского» наряда Гальяно на Милле Йовович в 1997. Уже в нулевые на красной дорожке настал бум летящих комбинаций, который в 2008 возглавила Анджелина Джоли в салатовом Emmanuel Ungaro (сделала беременность модной задолго до Бейонсе, Рианны и Эшли Грэм).
Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016
Кирстен Данст в Valentino, 2016
Джордж и Амаль Клуни в Atelier Versace, 2016
Рианна в Dior и украшениях Chopard, 2017
Памела Андерсон, 2017
Николь Кидман в Calvin Klein by Appointment, 2017
Хлое Севиньи, 2018
Джулианна Мур в Givenchy, 2018
Моника Белуччи, 2018
Хлое Севиньи в Chanel, 2018
Кейт Бланшетт в Armani Prive, 2018 год
Кендалл Дженнер в Schiaparelli, 2018
Негласный остракизм за нарушение White Tie дресс-кода сменяется показательным модно-социальным протестом. Кейт Бланшетт провозглашает rewearing-тренд и надевает на красную дорожку 2018 года кружева Armani Privé, в которых в 2014 получала «Золотой Глобус» за роль Жасмин Фрэнсис у Вуди Аллена. В ответ на организаторский запрет обуви без каблука Джулия Робертс и Кристен Стюарт идут босиком, а Дженнифер Лоуренс в 2023 переобувается во вьетнамки.
Один из самых скандальных фэшн-кейсов — платье Dolce & Gabbana в ботичеллевских розочках, стоившее Шэрон Стоун упреков в отсутствии элегантности и звания «блондинки в жутких розочках». В действительности Шэрон бросила вызов мизогинным и эйджистским запретам, согласно которым носить рюши и воздушные flowercore-наряды в Каннах разрешено разве что юной Эль Фаннинг.
Изабель Юппер в Armani Privé, 2019
Энди Макдауэлл и Хелен Миррен, 2019
Белла Хадид в Roverto Cavalli, 2019
Эль Фэннинг в Gucci, 2019
Хлое Севиньи в Miu Miu, 2019
Изабель Юппер в Balenciaga, 2021
Белла Хадид в Schiaparelli, 2021
Шерон Стоун в Dolce & Gabbana, 2021
Шарлотта Генсбур в Saint Laurent и Джейн Биркин в Celine, 2021
Тильда Суинтон в Haider Ackermann, 2021
Тина Кунаки в Valentino, 2021
Белла Хадид в Jean Paul Gaultier, 2021
Вневременные звезды красной дорожки Каннского кинофестиваля — кинодивы Тильда Суинтон (в аккермановском ультрамарине и белоснежном платье-рубашке Питера Мюлье) и Изабель Юппер с модным диапазоном от перламутровых пайеток Armani Privé до готичных водолазок Balenciaga.
Их главные нецеховые фэшн-конкуренты — Наоми Кэмпбелл, виртуозно миксующая валентиновские красные и розовые оттенки, Ирина Шейк, овладевшая искусством подиумного авангарда в Mowalola на дорожке 2023 года, и Белла Хадид, примерившая в Каннах и винтажный Gucci, и алую mobwife-комбинацию Alexandre Vauthier, и физиологичное легочное колье из кутюрной коллекции Schiaparelli.
Наоми Кэмпбелл в Valentino, 2022
Филиппин Леруа-Больё, 2022
Тильда Суинтон в Alaïa, 2022
Белла Хадид в Gucci, 2022
Алисия Викандер в Louis Vuitton, 2022
Kaia Gerber в Celine, 2022
Лия Кебеде в The Row, 2022
Дженнифер Лоуренс в Christian Dior, 2023
Наоми Кэмпбелл в Valentino, 2023
Ирина Шейк в Mowalola и колье Messika, 2023
Кейт Бланшетт в Louis Vuitton, 2023
Натали Портман в Dior и Чарльз Мелтон, 2023
Скарлетт Йоханссон в Prada, 2023
Шарлотта Генсбур в Saint Laurent вместе с Энтони Ваккарелло, 2024
Изабель Юппер в Balenciaga, 2024
Грета Гервиг в Armani Privé и Ева Грин в Balmain, 2024
Первые модные итоги Канн-2024: Изабель Юппер хранит верность Balenciaga, Шарлотта Генсбур — Saint Laurent, а стилисты — новые звезды. Пока Лоу Роуч выходит на красную дорожку под руку с Наоми Кэмпбелл в воссозданном Chanel FW'96, а Рамиль Мустафаев на правах тг-админа в деталях описывает свои луки для Виктории Мирошниченко, стилистка Карла Уэлч в режиме реального времени кует из Греты Гервиг новую фэшн-диву. Президент жюри Каннского кинофестиваля уже примерила гальяновский кутюр Maison Margiela и платье из коллаборации Simon Rocha x Jean Paul Gaultier, а также собрала на красных дорожках модное бинго из платьев Saint Laurent, Armani Privé и Rodarte.
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