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Грета Гервиг: за что мы любим стиль главы жюри Каннского кинофестиваля

Жюри 77-ого Каннского кинофестиваля возглавляет актриса, режиссер, сценарист и настоящий человек-оркестр Грета Гервиг, подарившая миру новое феминистское кино и влюбившая индустрию в белоснежные пиджаки, плиссированные юбки и мрачные рюши.

Berlinale 2010
Getty Images

Berlinale 2010

Венецианский кинофестиваль 2011
Getty Images

Венецианский кинофестиваль 2011

Грета Гервиг и Хелен Миррен на показе «Артур. Идеальный миллионер», 2011
Getty Images

Грета Гервиг и Хелен Миррен на показе «Артур. Идеальный миллионер», 2011

Met Gala 2010
Getty Images

Met Gala 2010

Met Gala 2012
Getty Images

Met Gala 2012

Met Gala 2013
Getty Images

Met Gala 2013

Berlinale 2014
Getty Images

Berlinale 2014

Met Gala 2014
Getty Images

Met Gala 2014

CFDA Fashion Awards 2014
Getty Images

CFDA Fashion Awards 2014

Cannes 2017
Getty Images

Cannes 2017

Governors Awards 2017
Getty Images

Governors Awards 2017

Родители Гервиг запрещали ей носить одежду, украшенную логотипами, иначе девочка напоминала «рекламный щит». Повзрослев, Грета продолжила выбирать свободные монохромные наряды (от красных дорожек Berlinale до Met Gala), а благодаря ролям в «Гринберге», «Милой Фрэнсис» и «Госпоже Америке» заслужила статус инди-«it girl», негласно став современной версией Энни Холл. Колумнистка The New York Times Морин Дауд и вовсе сравнивает партнерство Греты и Ноа Баумаха с динамическим дуэтом Дайан Китон и Вуди Аллена — хорошо ли это, вопрос риторический. 

2018
Getty Images

2018

2018
Getty Images

2018

2018
Getty Images

2018

2018
Getty Images

2018

2018
Getty Images

2018

2019
Getty Images

2019

2020
Getty Images

2020

2020
Getty Images

2020

2020
Getty Images

2020

2020
Getty Images

2020

A few moments later Грета развивает режиссерскую субличность в работе над «Леди Бёрд», организуя съемочную команду по примеру театральной труппы. Например, перед стартом съемок приводит актеров в свою нью-йоркскую квартиру и показывает обувную коробку с школьными сувенирами, описывая образ главной героини — Кристин Макферсон, а на съемочной площадке предлагает каждому из команды надеть бейдж с названием нелюбимого культового фильма — сама выбирает «Завтрак у Тиффани».  

После успеха «Маленьких женщин» Гервиг берется за трансформацию массового кино, вместе с Марго Робби превращая историю куклы Barbie в мощное феминистское высказывание в условиях системной гендерной дискриминации. Кейс «Барбигеймера», когда большинство статуэток сезона кинонаград досталось маскулинному дуэту Киллиана Мерфи и Кристофера Нолана, лишний раз подтверждает значимость киновысказывания Гервиг. 

2022
Getty Images

2022

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

2023

2023
Getty Images

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2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

2024
Getty Images

2024

В отличие от Марго Робби, Гервиг не была замечена в тотальном Barbiecraze. Секрет успеха — чередование барбикора с плиссированными миди и базовыми джемперами Prada. По словам Марго, во время съемок Грета и вовсе носила один и тот же комбинезон различных оттенков, чтобы не тратить творческую энергию на гардероб.

Модный реванш Грета Гервиг взяла на красной дорожке: заручившись поддержкой стилистки Карлы Уэлч, во время оскаровской гонки миксовала подиумные платья Prada c дарк-нарядами Erdem, алыми бодиконами Balmain и пышными юбками Molly Godard, а для самой церемонии приготовила неунывающе-золотой Gucci. 

После сезона кинонаград Грета подружилась с Люси и Люком Мейер из Jil Sander, появившись на премьере второй части «Дюны» в платье из коллекции SS'24, а также с новым креативным директором Chloé Чеменой Камали, выбрав для Met Gala мрачные готик-рюши. Во главе Каннского кинофестиваля еще до официального старта успела выйти в платье Carven, а для судейского фотокола надела гальяновский кутюре Maison Margela — именно в этом платье Гвендолин Кристи закрыла январское шоу-явление.

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