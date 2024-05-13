Грета Гервиг: за что мы любим стиль главы жюри Каннского кинофестиваля

Жюри 77-ого Каннского кинофестиваля возглавляет актриса, режиссер, сценарист и настоящий человек-оркестр Грета Гервиг, подарившая миру новое феминистское кино и влюбившая индустрию в белоснежные пиджаки, плиссированные юбки и мрачные рюши.
Родители Гервиг запрещали ей носить одежду, украшенную логотипами, иначе девочка напоминала «рекламный щит». Повзрослев, Грета продолжила выбирать свободные монохромные наряды (от красных дорожек Berlinale до Met Gala), а благодаря ролям в «Гринберге», «Милой Фрэнсис» и «Госпоже Америке» заслужила статус инди-«it girl», негласно став современной версией Энни Холл. Колумнистка The New York Times Морин Дауд и вовсе сравнивает партнерство Греты и Ноа Баумаха с динамическим дуэтом Дайан Китон и Вуди Аллена — хорошо ли это, вопрос риторический.
A few moments later Грета развивает режиссерскую субличность в работе над «Леди Бёрд», организуя съемочную команду по примеру театральной труппы. Например, перед стартом съемок приводит актеров в свою нью-йоркскую квартиру и показывает обувную коробку с школьными сувенирами, описывая образ главной героини — Кристин Макферсон, а на съемочной площадке предлагает каждому из команды надеть бейдж с названием нелюбимого культового фильма — сама выбирает «Завтрак у Тиффани».
После успеха «Маленьких женщин» Гервиг берется за трансформацию массового кино, вместе с Марго Робби превращая историю куклы Barbie в мощное феминистское высказывание в условиях системной гендерной дискриминации. Кейс «Барбигеймера», когда большинство статуэток сезона кинонаград досталось маскулинному дуэту Киллиана Мерфи и Кристофера Нолана, лишний раз подтверждает значимость киновысказывания Гервиг.
В отличие от Марго Робби, Гервиг не была замечена в тотальном Barbiecraze. Секрет успеха — чередование барбикора с плиссированными миди и базовыми джемперами Prada. По словам Марго, во время съемок Грета и вовсе носила один и тот же комбинезон различных оттенков, чтобы не тратить творческую энергию на гардероб.
Модный реванш Грета Гервиг взяла на красной дорожке: заручившись поддержкой стилистки Карлы Уэлч, во время оскаровской гонки миксовала подиумные платья Prada c дарк-нарядами Erdem, алыми бодиконами Balmain и пышными юбками Molly Godard, а для самой церемонии приготовила неунывающе-золотой Gucci.
После сезона кинонаград Грета подружилась с Люси и Люком Мейер из Jil Sander, появившись на премьере второй части «Дюны» в платье из коллекции SS'24, а также с новым креативным директором Chloé Чеменой Камали, выбрав для Met Gala мрачные готик-рюши. Во главе Каннского кинофестиваля еще до официального старта успела выйти в платье Carven, а для судейского фотокола надела гальяновский кутюре Maison Margela — именно в этом платье Гвендолин Кристи закрыла январское шоу-явление.
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