Грета Гервиг: за что мы любим стиль главы жюри Каннского кинофестиваля

В отличие от Марго Робби, Гервиг не была замечена в тотальном Barbiecraze. Секрет успеха — чередование барбикора с плиссированными миди и базовыми джемперами Prada. По словам Марго, во время съемок Грета и вовсе носила один и тот же комбинезон различных оттенков, чтобы не тратить творческую энергию на гардероб.

Модный реванш Грета Гервиг взяла на красной дорожке: заручившись поддержкой стилистки Карлы Уэлч, во время оскаровской гонки миксовала подиумные платья Prada c дарк-нарядами Erdem, алыми бодиконами Balmain и пышными юбками Molly Godard, а для самой церемонии приготовила неунывающе-золотой Gucci.

После сезона кинонаград Грета подружилась с Люси и Люком Мейер из Jil Sander, появившись на премьере второй части «Дюны» в платье из коллекции SS'24, а также с новым креативным директором Chloé Чеменой Камали, выбрав для Met Gala мрачные готик-рюши. Во главе Каннского кинофестиваля еще до официального старта успела выйти в платье Carven, а для судейского фотокола надела гальяновский кутюре Maison Margela — именно в этом платье Гвендолин Кристи закрыла январское шоу-явление.