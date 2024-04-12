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Как пацан из неблагополучной панельки (Константин Рязанцев) сделал ход конем? Показываем в съемке «Питерского Щита» для «Собака.ru»!

Фэшн-слово пацана! В материале апрельского номера «Собака.ru» об отцах-основателях петербургского стритвира рассказываем и показываем, как основатель «Питерского Щита» Константин Рязанцев сделал ход конем, — в специальной (великой!) съемке виртуоза gang-фотографии Ромы Челюстей для «Собака.ru», которая шла три дня и три ночи. 

Команда бренда «Питерский Щит», слева направо: Илья Антонов, Станислав Ефименко, Азар Страто, Виктор Остриков, Константин Рязанцев, Сергей Нестерович
Рома Челюсти

Команда бренда «Питерский Щит», слева направо: Илья Антонов, Станислав Ефименко, Азар Страто, Виктор Остриков, Константин Рязанцев, Сергей Нестерович, Руслан Дукмас, Рома Челюсти

Константин Рязанцев
Рома Челюсти

Константин Рязанцев

Команда «Питерского Щита»
Рома Челюсти

Команда «Питерского Щита»

Команда «Питерского Щита»
Рома Челюсти

Команда «Питерского Щита»

Команда «Питерского Щита»
Рома Челюсти

Команда «Питерского Щита»

Константин Рязанцев
Рома Челюсти

Константин Рязанцев

Константин Рязанцев
Рома Челюсти

Константин Рязанцев

Команда «Питерского Щита»
Рома Челюсти

Команда «Питерского Щита»

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Константин Рязанцев

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