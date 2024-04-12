Как пацан из неблагополучной панельки (Константин Рязанцев) сделал ход конем? Показываем в съемке «Питерского Щита» для «Собака.ru»!

Фэшн-слово пацана! В материале апрельского номера «Собака.ru» об отцах-основателях петербургского стритвира рассказываем и показываем, как основатель «Питерского Щита» Константин Рязанцев сделал ход конем, — в специальной (великой!) съемке виртуоза gang-фотографии Ромы Челюстей для «Собака.ru», которая шла три дня и три ночи.