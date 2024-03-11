Ариана Гранде, Билли Айлиш, Дженнифер Лоуренс: худшие выходы премии «Оскар» — 2024

Именно «Оскар» — 2024 завершает тренд на барбикор (и ставит точку в истории с awards-надеждами Греты Гервиг и Марго Робби): если розовый металлик в фэшн-интерпретации звезды «Барби» Америки Ферейры выглядел допустимо, то барби-кринолины Арианы Гранде и ромкорный кейп Молли Симс — точно нет. В чрезмерном устаревшем тюле и инфантильных рюшах можно упрекнуть Хэйли Стейнфилд и Эрику Александер, а зеленые кожаные воланы Синтии Эриво в Louis Vuitton превратили ее в нахохлившуюся Годзиллу.

Заручившись поддержкой Билли Айлиш, Виржини Виар надеялась омолодить аудиторию Chanel и привлечь внимание подрастающего поколения Альфа — впрочем, вышло наоборот. Мария Грация Кьюри, напротив, ударилась в ретро – и нарядила Дженнифер Лоуренс в мелкий polka dot от Dior — хотя с подачи Питера Мюлье в Alaïa и Адриана Аппиолазы в Moschino горошковому паттерну под силу вернуться в модный авангард в ближайшие сезоны.