Ариана Гранде, Билли Айлиш, Дженнифер Лоуренс: худшие выходы премии «Оскар» — 2024

Пока Кэри Маллиган и Аня Тейлор-Джой собирают фэшн-овации за деликатное цитирование кутюрных архивов, на другом модном полюсе собрались самые неловкие и неуместные наряды «Оскара» — 2024.
Эмма Стоун в Louis Vuitton
У мермейдкорного платья Louis Vuittion были все шансы попасть в список лучших нарядов церемонии, если бы не молния, разошедшаяся на Эмме Стоун во время награждения за «Лучшую женскую роль» в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные несчастные», — модный провал, сравнимый с падением Дженнифер Лоуренс в Dior в 2013 году.
Лиза Коши в Marchesa
Еще один фэшн-факап с отгремевшей церемонии — карменовское платье Marchesa, в котором актриса и комикесса Лиза Коши запуталась и потеряла равновесие еще на красной дорожке.
Именно «Оскар» — 2024 завершает тренд на барбикор (и ставит точку в истории с awards-надеждами Греты Гервиг и Марго Робби): если розовый металлик в фэшн-интерпретации звезды «Барби» Америки Ферейры выглядел допустимо, то барби-кринолины Арианы Гранде и ромкорный кейп Молли Симс — точно нет. В чрезмерном устаревшем тюле и инфантильных рюшах можно упрекнуть Хэйли Стейнфилд и Эрику Александер, а зеленые кожаные воланы Синтии Эриво в Louis Vuitton превратили ее в нахохлившуюся Годзиллу.
Заручившись поддержкой Билли Айлиш, Виржини Виар надеялась омолодить аудиторию Chanel и привлечь внимание подрастающего поколения Альфа — впрочем, вышло наоборот. Мария Грация Кьюри, напротив, ударилась в ретро – и нарядила Дженнифер Лоуренс в мелкий polka dot от Dior — хотя с подачи Питера Мюлье в Alaïa и Адриана Аппиолазы в Moschino горошковому паттерну под силу вернуться в модный авангард в ближайшие сезоны.
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