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Настя Ивлеева — героиня обложки (даже двух) декабрьского номера «Собака.ru»!

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Настя Ивлеева в 2023-м всенародно и единогласно избрана верховной фэшн-дивой (спасибо «мокрому платью» Maison Margiela и тому самому луку Pradа). Заодно на полную ворвалась в кинобизнес — в следующем году у нее выходят сразу четыре кинопремьеры.

На Насте: диадема PASQUALE BRUNI, коллекция Giardini Segreti
Саша Нестерова

На Насте: диадема PASQUALE BRUNI, коллекция Giardini Segreti

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI

В каверстори декабрьского номера «Собака.ru» мы полураздели икону стиля в соответствии с дресс-кодом главной (опять же Настиной) вечеринки декабря almost naked (получился манифест новой сексуальности и личный брендбук Ивлеевой, заверенный Ксюшей Смо), а заодно рассмотрели жакеты-перчатки, шляпы-пушинки и винтажные шубы из ее личной фэшн-коллекции.

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)
Саша Нестерова

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)

На Насте: клипса GUCCI, кольцо CHANEL (Oskelly), сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)
Саша Нестерова

На Насте: клипса GUCCI, кольцо CHANEL (Oskelly), сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сабо DRIES VAN NOTEN (DayNight)
Саша Нестерова

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сабо DRIES VAN NOTEN (DayNight)

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI, серьги-обручи HUGO KREIT, кольцо SCHIAPARELLI, ожерелье MEDEA, майка SAINT LAURENT
Саша Нестерова

На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI, серьги-обручи HUGO KREIT, кольцо SCHIAPARELLI, ожерелье MEDEA, майка SAINT LAURENT

На Насте: шуба JACOB LEE (DayNight), пуловер и клипса GUCCI, шорты LOVEGOODS, клоги и сумка LOEWE, клипса JACQUEMUS, каффы JAAGRAVII
Слава Порожный

На Насте: шуба JACOB LEE (DayNight), пуловер и клипса GUCCI, шорты LOVEGOODS, клоги и сумка LOEWE, клипса JACQUEMUS, каффы JAAGRAVII

Анастасия Ивлеева

 

Я — как раз тот случай, когда возраст и заработанные деньги идут на пользу. Стараюсь оставаться в органике природных данных, совершенствуя их. Сейчас я определенно чувствую всю мощь своего потрясающего внешнего вида. Точно могу сказать, что я красивая и сексуальная. В разметелевские времена и времена студенчества такого не было.

Внимание: декабрьский номер «Собака.ru» посвящен коллекционерам! Архивные платья Maison Margiela и крокодиловые сумки Birkin от Hermes, кремпленовые платья с помоек и наивные поделки-аксессуары с блошиных рынков, винтаж и новейшие подиумные луки — диапазон коллекций героев декабрьского номера звучит во все девять октав.

Нино Шаматава в платье BALENCIAGA, рядом с собственным портретом-сессией авторства Жени Власовой, рядом туфли PRADA и туфля MARTIN MARGIELA
Леонид Сорокин

Нино Шаматава в платье BALENCIAGA, рядом с собственным портретом-сессией авторства Жени Власовой, рядом туфли PRADA и туфля MARTIN MARGIELA

Симона Куст и Александр Петлюра
Стася Баташова

Симона Куст и Александр Петлюра

На Анастасии Климовой: серьги VENYX WORLD, обруч LIKE AN ART, пальто ROCHAS, пальто DRIES VAN NOTEN, платье GUCCI, туфли VALENTINO. Люстра ROYAL
Анна Авилова

На Анастасии Климовой: серьги VENYX WORLD, обруч LIKE AN ART, пальто ROCHAS, пальто DRIES VAN NOTEN, платье GUCCI, туфли VALENTINO. Люстра ROYAL APOLLO (Saint-Louis), кресло GRANDE PAPILIO (B & B Italia) (все объекты — «Галерея дизайна | bulthaup»)

Свои кабинеты редкостей нам показали отец перформанса и легенда арт + фэшн Александр Петлюра и его дочь-супермодель Симона Куст, основательница вандербренда Ushatáva Нино Шаматава и художница Анастасия Климова, которая придумывает персонажей для своих выходов и проживает их истории. Мы попросили показать нам все самое дорогое (сердцу, а не кошельку) и призываем: коллекционируйте с нами, коллекционируйте лучше нас!

Все материалы читайте в декабрьском номере (в продаже с 1 декабря) и на сайте «Собака.ru».

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