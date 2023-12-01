Новая Ивлеева: как Настя стала фэшн-примой и переизобрела сексуальность?

Настя Ивлеева в 2023-м всенародно и единогласно избрана верховной фэшн-дивой. А ее готические парасольки, шляпы-пушинки и винтажные шубы сложились во внушительную личную коллекцию архивной моды.
Мы полураздели икону стиля в соответствии с дресс-кодом главной (опять же Настиной) вечеринки декабря almost naked (получился манифест новой сексуальности и личный брендбук Ивлеевой, заверенный Ксюшей Смо). И хотя о ее легендарных вечеринках ходят слухи, не пати единой: Настя на полную ворвалась в кинобизнес — в следующем году у нее выходят сразу четыре премьеры. С Новым годом, с новой Ивлеевой!
Тильда Суинтон из Разметелево
На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)
Вы теперь настолько модная, что это не всем понятно: не сузил ли переход в сегмент «арт + фэшн» вашу всенародную аудиторию? Вас же полюбили как девчонку из Разметелево, а вы раз — и в Тильды Суинтон.
Девчонка из Разметелево никуда не делась и активно демонстрирует себя в аккаунте на 18 миллионов подписчиков. Эстетичность, модность, утонченность, романтичность и женственность ярко выражены на моей второй странице — с охватом более скромным, всего 7,8 млн. Плюс я всегда была девушкой разносторонней и активно это подчеркивала, не открещиваясь от своего прошлого, пытаясь изо всех сил прижиться в новой версии себя.
Простите мое оценочное суждение, но, на мой взгляд, вы просто нечеловечески красивы. Я это представляю так: вы родились — и все Разметелево сразу упало. Как вам живется (и жилось!) с таким лицом?
Ха-ха! Спасибо за комплимент, но вы же видели архивные фото, по которым можно все считать, в том числе и ваше лукавство. Я — как раз тот случай, когда возраст и заработанные деньги идут на пользу. Стараюсь оставаться в органике природных данных, совершенствуя их. Сейчас я определенно чувствую всю мощь своего потрясающего внешнего вида. Точно могу сказать, что я красивая и сексуальная. В разметелевские времена и времена студенчества такого не было.
На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI, серьги-обручи HUGO KREIT, кольцо SCHIAPARELLI, ожерелье MEDEA, майка SAINT LAURENT
Ваш выход в Prada на миланской неделе — выдающийся стритстайл, но именно ваши архивные фото — сплошь фэшн-стейтменты моего сердца. Например, ножка с лампасом и во вьетнамке, выходящая из архивных «жигулей»! Когда вы больше любили моду — тогда или сейчас?
Я считаю, этот фэшн-стейтмент должен служить отличным мотивационным буклетиком, истерично орущим о том, что трансформация возможна. В моей юности мода была невозможной: денег у меня не было и приоритеты были другие. Хороший вкус, дабы различать все цвета и оттенки, Бог дал мне куда позже.
Вы настолько интересуетесь модой, что выезжаете (с пересадками! С вашим графиком!) на показы Prada и Marni? Было полезно или хотя бы приятно?
Начнем с того, что мне было приятно принять приглашения от брендов и мне не так сложно прилететь на неделю моды с (о, Боже!) одной пересадкой. Для опытного путешественника с семилетним стажем это не составляет труда. Италия и Франция более доступны, чем, например, Сан-Паулу, где я была совсем недавно на съемках шоу «Тревел Баттл» для телеканала «Пятница!». А с Prada мы уже работали в рамках проекта Prada Mode в Москве. В следующем сезоне я выделю еще больше времени под показы, так как считаю это мероприятие необходимым для выстраивания коммуникаций. И да, это идеальная возможность транслировать заявления через собственные образы.
На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги GUCCI, серьги-обручи HUGO KREIT, кольцо SCHIAPARELLI, ожерелье MEDEA, майка SAINT LAURENT
Вы похудели на 14 кг, чтобы носить мини Prada? И нам всем необходимо знать — как.
Давайте начистоту: скучный рассказ об ограничениях, жестком графике, выборе в пользу белка в рационе и мотивации выглядеть в кадре на все 100 — никому не интересен, так как все ждут рассказ про чудесную таблетку. Поэтому пусть в воображении у неравнодушных будет своя версия моей стройности. На данный момент я достигла идеального для себя веса. Подключаю спорт, так как здоровое тело все же спортивное и подтянутое. Плюс да, точеные коленки хороши для любого мини. Согласитесь, образ явно был бы не так успешен, будь я на 17 кг крупнее (да, уже не 14!). А так все сошлось. Безупречная классика Prada и безупречная в ней Настя Ивлеева.
За лихим мейковером Насти стоит стилист Ксюша Смо и собранная ими коллекция винтажа и архивной моды. Показываем хиты!
На Насте: серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, винтажная шуба (Cream)
Три айтема, с которых начался мой коллекционный гардероб, они же самые выгодные инвестиции — жакеты Chanel. Были куплены в России около трех лет назад за 1000–1500$. Недавно видела такой же кожаный жакет за 9500$ в мировом ресейле
Пластиковый, так называемый экомех считаю невероятной пошлостью и безответственностью по отношению к природе, но и новый покупать не стремлюсь — выбираю винтажные шубы по всем канонам устойчивого потребления
Любимое нюдовое платье La Perla — нет посадки идеальнее
Wet dress — мокрое платье Martin Margiela из коллекции «Осень/зима — 2017», у меня таких два: одно в первозданном виде для коллекции, а второе идеально посажено по фигуре для выходов
Луки Schiaparelli, выходы которых наделали много шума в 2021 году, были куплены в карантин, когда бренд уже сделал большой перезапуск дома Эльзы Скиапарелли, но был осторожен в работе с инфлюенсерами. Тогда обновленный дизайн Schiaparelli казался свежим, сейчас их линию прет-а-порте носить уже не хочется из-за слишком агрессивного маркетинга. Есть мысли заказать кутюр, но теперь опасно, что с момента снятия мерок до доставки такие же наденут все Кардашьяны/Хадиды и сотрется искомое ощущение one of a kind
На Насте: винтажная шуба (Cream), клипса GUCCI
Обожаю эту шляпу! Мы делали оммаж на знаменитый образ Памелы Андерсон для моего шоу «Королевские кобры», и я решила ее оставить. Поднимает настроение, люблю собирать с ней домашние луки
Поношенной и убитой Kelly уже три года, но сейчас носить ее получается реже, старушек Hermès стало слишком много, они почти у всех. Голубая Birkin — авторства Jean Paul Gaultier, обе куплены на ресейле по каким-то смешным ценам. Приятно порой опережать тренды, а после видеть те же вещи в 3–4 раза дороже
Это редчайшее платье Martin Margiela было найдено и куплено на «Авито» лично мной. Интересный опыт: до последнего не веришь, что музейная вещь за такие небольшие деньги до тебя правда доедет. И вот уникальный архивный образец Margiela уже в твоих руках!
На Насте: клоги BOTTEGA VENETA
Три–четыре года назад главным предметом моей фэшн-охоты были всевозможные сетки Jean Paul Gaulthier. Я продолжаю их коллекционировать, но уже не ношу — ждут своих лучших времен и другого настроения. Но хотелось бы увековечить мою любовь к архивам Жан-Поля, поэтому оставлю здесь одну из последних покупок
Дореволюционные бриллиантовые часы Omega в правильных компаниях приковывают все внимание. Оставлю их стоимость в секрете, чтобы было что обсуждать, но уверенно могу сказать, что такие я бы купила еще раз: невероятно изящно сидят на руке
За те несколько лет, пока вы становились фэшн-иконой с готической парасолькой и архивном Chanel, у вас собралась выдающаяся коллекция винтажа. Вы вообще склонны коллекционировать?
Чуть не спутала с накопительством. Пока любопытство распространяется только на одежду и мебель. Когда вырасту и разбогатею, обязательно начну коллекционировать авто.
Есть у вас в домохозяйстве вещь, которую вы первой спасете при пожаре? Предельно любимая.
Увы или ура — нет.
100 голых женщин и новая сексуальность
На Насте: клипса GUCCI, кольцо CHANEL (Oskelly), сумка PRADA, винтажная шуба (Cream)
Если бы вы все же возглавили журнал Playboy, став эдаким русским Хью Хефнером, как это планировалось, какой бы он был? Какая она — ваша «Мисс Декабрь»?
Я бы с огромным удовольствием поработала главредом журнала, эта должность с ее многообразием форм и возможностей меня будоражит и волнует. Однажды эта идея пришла к нам с командой абсолютно стихийно, и мы проактивно вышли с предложением к изданию. Коллеги из Playboy поддержали наш экспромт. Это был бы первый Playboy от лица женщины, поэтому сексуальность женского тела я бы подавала через призму его обладательницы. Он бы в какой-то степени снимал стигму с восприятия женского тела и права на его демонстрацию. Честно, я не заходила в проект, мысля столь высокопарно, но эти смыслы пришли в процессе работы над первым номером и стали основой всего. Мы начали готовить материалы, пригласили авторов и экспертов и реализовали поистине масштабную съемку со ста обнаженными девушками, которая наконец увидит свет на моей большой вечеринке 20 и 21 декабря. В целом мне было любопытно нащупать актуальную сексуальность. Сейчас ведь другое время, трансформировались и секс, и запросы. Просто напичкать журнал пышногрудыми дивами — недостаточно.
Ваша вечеринка в московском клубе Mutabor — что же там будет? Актуальная сексуальность и дресс-код almost naked — звучит хот!
Детали раньше времени разглашать не хочу. Пока смакую свое ожидание и предвкушение от голых нарядов наших раскрепощенных звездочек. Наконец-то все разденутся и сделают это красиво. Будут те самые сто голых женщин, которых собрали слепым кастингом с единственным условием участия — быть готовой продемонстрировать свою сексуальность так, как это чувствуют лично они. Я хочу показать раскрепощенных прекрасных женщин, я хочу отметить с ними и всеми гостями долгожданный арт-проект, который какое-то время находился в подвешенном состоянии. Хочу выпустить его на свободу и завершить этот год красиво!
Мальвина и министр
На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, винтажная шуба (Cream),
сабо DRIES VAN NOTEN (DayNight)
Расскажите, как вам играется в кино. Впереди — несколько премьер: сериал по сценарию Александра Цыпкина «Министерство всего хорошего», где у вас с Николаем Фоменко главные роли, драма режиссера Марии Агранович «Саша Уголек», фильм «Пророк» и даже комедия Дарьи Чаруши «Мальвина» с Никитой Ефремовым!
Да, 2024-й будет богат на премьеры. Выйдет полный метр со мной в главной роли и три сериала. Планирую на этом не останавливаться. Следующий год уже почти полностью расписан под новые киносъемки. Переживаю, что мало тренирую актерскую технику. На энтузиазме и интуиции можно вывезти многое, но этого не достаточно для сильного профессионального актера. А я хочу им стать и в следующем году планирую приложить много сил и времени для тренировок, обучения и развития природных навыков.
На Насте: очки BOTTEGA VENETA, серьги и пуловер GUCCI, трусы SAINT LAURENT, сабо DRIES VAN NOTEN(DayNight)
А смотреть кино любите? Есть личный чарт? Прямо вижу вас застывшей перед экраном со слезой и в романтических панталонах Jacquemus.
Да, люблю! Мои фавориты: Тарковский и Вонг Карвай — два поэта в кинематографе. В остальном какого-то топ-10 у меня нет. Люблю разное кино, все зависит от настроения. Вот недавно открыла для себя польского режиссера Павла Павликовского. Рекомендую начать знакомство с ним с фильма «Холодная война». Такое люблю, да.
Насколько велики ваши актерские амбиции? Ждем ли важную статуэтку?
Нет, я не ставлю себе ограничений и целей в виде какой-то конкретной осязаемой награды. Мол, забрала звездочку, бегу дальше. Мне нравится думать о безграничности и широте процесса. Любого! Тогда и ожидания совпадают с реальностью. И, как правило, впоследствии удается достичь гораздо больших результатов, и они совсем необязательно должны предстать в форме той или иной награды как индикатора всеобщего одобрения. Определенно я хочу попробовать себя в роли сценариста и режиссера. Киномир ужасно любопытен во всех аспектах. Но конкретно сейчас мой внутренний ажиотаж разжигают актерская игра и мода.
Дабстеп, допинги и бокальные лобызания
На Насте: корсет SONIA TREFILOVA, шорты JACQUEMUS, клоги BOTTEGA VENETA
Как устроен ваш день? Вы на максималках и стероидах или в дзене и в моменте?
Утро я начинаю с любимой рутины, это строго обязательно. Как правило, это кофе (максимально вкусный) и непременно из красивой чашки, протеиновое суфле и два вареных яйца всмятку, горсть витаминов и череда напитков для здоровья внешнего и внутреннего, быстрая гимнастика для лица и тела и контрастный душ. Это база. По пути на работу — орущий на максималках дабстеп, и вот я уже готова к любым свершениям. Я зависима от своей работы, и мне не нужны допинги, мантры, мотивации и манипуляции для того, чтобы ее работать.
Мой труд — это мое хобби. Я не занимаюсь тем, что мне не нравится.
Не могу не спросить: все волнуемся о вашей личной жизни, вы ее совсем выключили из эфира. Как она там?
О ней не стоит волноваться. То, что я ее не транслирую, не значит, что ее нет. Влюбляюсь, расстаюсь — все как у людей. На данный момент мое сердце занято.
На Насте: шуба JACOB LEE (DayNight), пуловер и клипса GUCCI, шорты LOVEGOODS, клоги и сумка LOEWE, клипса JACQUEMUS, каффы JAAGRAVII
Вы не замечены ни в одном из светских кланов. Не интересуетесь светской жизнью?
Интересуюсь, но издалека. Предпочитаю держаться особнячком. Не люблю эти притворные бокальные лобызания. Не гонюсь ни за кем и не интересуюсь «кланами», появляюсь редко, но метко и только по большой любви.
Что вы больше всего любите делать? А что — не любите?
Так как я крайне много путешествую, больше всего люблю быть дома, проводить время с мамулей, друзьями и любимыми. Люблю гулять по старой Москве заполночь. Люблю спокойные вечера дома, жечь десятками свечи и читать. Не люблю — прощаться и сладкое за то, что не могу с ним попрощаться.
На Насте: диадема PASQUALE BRUNI, коллекция Giardini Segreti, майка SAINT LAURENT, ремень HERMÉS, кейс PRADA, брюки QUIRA, шлепки MAISON MARGIELA, часы CARTIER
Вы умеете смешить. А что (и кто?) смешит вас? Хотим смеяться с вами.
Ой, да что угодно. Вообще, страшно обожаю сарказм и тупой юмор из мемасиков.
Разметелево — это Ленобласть, почти Петербург. Чувствуете связь с городом (и окрестностями!)? Не тянет домой?
Несмотря на то что я выросла в поселке, училась и работала в Петербурге. О, как же я люблю этот город! Спасибо моему бывшему возлюбленному, коренному петербуржцу, с ним я изучила его вдоль и поперек, научилась смотреть не под ноги, а на здания и их архитектурные закорючки и тайнички, знаю много клевых местечек и балдежных спотов, скверов, сквотов и улок. Люблю гулять по набережным и грустить в Неву. Ах да, чуть не забыла, я же купила себе огромную квартиру месяц тому назад, в центре Петербурга в старом фонде с высоченными потолками, десятками витражных окон и печкой лываю немного под себя — это будет архитектурный шедевр, не иначе. Пространство должно вдохновлять.
На Насте: майки SAINT LAURENT, клатч-лягушка JW ANDERSON, колье STEPHEN WEBSTER, коллекция Dynamite
Вам 32. У вас есть жизненный план — где вы в идеальной картине мира через 10 лет? А через 20?
Вот мне делать нечего, как думать о своем 40- и 50-летии. Вы с ума сошли?! Я молодую тридцатку-то не успеваю как следует прочувствовать. Живем настоящим!
Вы блогер, ведущая, фэшн-дива, актриса — планируются ли новые субличности? Кем вы еще не были, но хотите побывать?
Человеком в отпуске.
Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ
Фото САША НЕСТЕРОВА, СЛАВА ПОРОЖНЫЙ
Стиль и арт-дирекшн КСЮША СМО
Визажист КСЮША ГОЛАЙДА
Волосы АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ
Художник по реквизиту ПОЛИНА ЧЕБЫКИНА
Ассистент по свету СТЕПАН ФАНКИН
Ассистенты стилиста ЕГИШ ШИРОЯН, ИРИНА МОРОЗОВА
Комментарии (0)