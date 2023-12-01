Новая Ивлеева: как Настя стала фэшн-примой и переизобрела сексуальность?

Вы теперь настолько модная, что это не всем понятно: не сузил ли переход в сегмент «арт + фэшн» вашу всенародную аудиторию? Вас же полюбили как девчонку из Разметелево, а вы раз — и в Тильды Суинтон.

Девчонка из Разметелево никуда не делась и активно демонстрирует себя в аккаунте на 18 миллионов подписчиков. Эстетичность, модность, утонченность, романтичность и женственность ярко выражены на моей второй странице — с охватом более скромным, всего 7,8 млн. Плюс я всегда была девушкой разносторонней и активно это подчеркивала, не открещиваясь от своего прошлого, пытаясь изо всех сил прижиться в новой версии себя.

Простите мое оценочное суждение, но, на мой взгляд, вы просто нечеловечески красивы. Я это представляю так: вы родились — и все Разметелево сразу упало. Как вам живется (и жилось!) с таким лицом?

Ха-ха! Спасибо за комплимент, но вы же видели архивные фото, по которым можно все считать, в том числе и ваше лукавство. Я — как раз тот случай, когда возраст и заработанные деньги идут на пользу. Стараюсь оставаться в органике природных данных, совершенствуя их. Сейчас я определенно чувствую всю мощь своего потрясающего внешнего вида. Точно могу сказать, что я красивая и сексуальная. В разметелевские времена и времена студенчества такого не было.