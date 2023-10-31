Анастасия Красовская, звезда «Трудных подростков» и обладательница награды кинофестиваля в Локарно за свой дебют в драме «Герда» (лучшая женская роль!), сыграла следователя по делам несовершеннолетних в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
На Анастасии: серьги, кольца, колье ALROSA DIAMONDS, шуба SHEEPSKINLOVE, бра MAISON MARGIELA (ЦУМ)
Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый в самом ожидаемом сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте» (премьера 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и START!) — режиссер Жора Крыжовников, автор хтонического народного хита «Горько!» и культового «Звоните ДиКаприо!», собрал каст мечты, чтобы снять плотную, жесткую, честную драму в жанре Однажды в новой России.
Слом эпох, Перестройка, страна за пять минут до развала Советского Союза. Пацаны устраивают на районе армагеддон дэйли, а отслуживший в Афганистане Вова становится верховным рэкетиром. И тут появляется она — анфан фаталь русского кино Анастасия Красовская.
На Анастасии: жакет STUDIO 29, леггинсы DOLCE & GABBANA (ЦУМ), туфли DRIES VAN NOTEN (ЦУМ), серьги, кольца, колье ALROSA DIAMONDS
На Анастасии: серьги, колье ALROSA DIAMONDS, корсет ROZIE CORSETS
На Анастасии: серьги, кольца, колье, браслеты ALROSA DIAMONDS, корсет ROZIE CORSETS, легинсы KALMANOVICH, обувь DOLCE & GABBANA (ЦУМ)
На Анастасии: серьги, кольца, колье, браслеты ALROSA DIAMONDS, корсет и брюки ROZIE CORSETS, обувь GIANVITO ROSSI (ЦУМ)
На Анастасии: серьги, кольца, колье, браслеты ALROSA DIAMONDS, шуба BALENCIAGA, босоножки SERGIO ROSSI (все — ЦУМ), боди BLIZHE
На Анастасии: ожерелье DRIES VAN NOTEN, кольца и шорты MAISON MARGIELA, балетки SERGIO ROSSI (все — ЦУМ), серьги XENIA BIEGLER (ModBrand), пиджак LESYA NEBO, бра BLIZHE
На Анастасии: серьги, кольца, колье ALROSA DIAMONDS, бра MAISON MARGIELA (ЦУМ), шуба SHEEPSKINLOVE
На Анастасии: юбка ANDREADAMO, сумка DOLCE & GABBANA, мюли DRIES VAN NOTEN (все — ЦУМ), украшения JUSTINE CLENQUET (ModBrand), бра и трусы BLIZHE
Дебютантка в арт-хаусе «Герда» о буднях стриптизерши с факультета социологии («Лучшая женская роль» на кинофестивале Локарно, Гаспар Ноэ пишет в директ!) и звезда «Трудных подростков», Красовская в «Слове пацана» — следователь по делам несовершеннолетних.
Два года назад редакция «Собака.ru» сделала первую обложку Насти (сразу после того как бывшая модель взяла приз в Локарно!), вот так объяснив свой поступок: «Космическая харизма и великая красота — она не играет, а проживает и прожигает каждый кадр, превращая свое присутствие на экране в видеоарт уровня Билла Виолы. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и актрису Красовскую — и хотелось бы почаще». Что ж, Вселенная дозвонилась до Крыжовникова, а он дал Анастасии «Слово пацана» — и первую «взрослую» роль!
На Анастасии: юбка ANDREADAMO, сумка DOLCE & GABBANA, мюли DRIES VAN NOTEN (все — ЦУМ), украшения JUSTINE CLENQUET (ModBrand), бра и трусы BLIZHE
На Анастасии: серьги, кольца, колье ALROSA DIAMONDS, бра MAISON MARGIELA, легинсы DOLCE & GABBANA (все — ЦУМ), шуба SHEEPSKINLOVE, трусы BLIZHE
На Анастасии: ожерелье DRIES VAN NOTEN, кольца и шорты MAISON MARGIELA, балетки SERGIO ROSSI (все — ЦУМ), серьги XENIA BIEGLER (ModBrand), пиджак LESYA NEBO, бра BLIZHE, керамическая скульптура художницы АЛИНЫ ЗОЛОТЫХ
На Анастасии: юбка ANDREADAMO, сумка DOLCE & GABBANA, мюли DRIES VAN NOTEN (все — ЦУМ), украшения JUSTINE CLENQUET (ModBrand), бра и трусы BLIZHE
На Анастасии: бра MAISON MARGIELA (ЦУМ), шуба SHEEPSKINLOVE
На Анастасии: украшения JUSTINE CLENQUET (ModBrand), бра BLIZHE
На Анастасии: свитер DIESEL (ЦУМ), колье и серьги ALROSA DIAMONDS
Анастасия Красовская
Я боялась, что повзрослею, и на этом все закончится. Но нет: сейчас у меня три разные роли, и все на вырост. Виктория Толстоганова, с которой мы снимаемся в сериале «Дайте шоу», узнав, что в одном из проектов мне предложили роль мамы, сказала: «Вот так мы, актеры, и видим наше взросление, потом тебе приведут ребенка, которому тринадцать, потом двадцатилетнего, а следом ты вдруг уже и бабушка». Но я на самом деле рада, что начала отходить от подростковых ролей, потому что мне скоро двадцать пять, играть шестнадцатилетних тяжеловато. Мне как‑то на пробах сказали: «Насть, выглядишь молодо, но взгляд у тебя такой осмысленный, ты уже не удивляешься». А особенность подростков в том, что они удивляются, для них много нового, интересного. У меня этого с каждым годом все меньше.
Полное интервью с Анастасией Красовской читайте в ноябрьском номере (в продаже с 1 ноября) и на сайте «Собака.ru».
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Фото КСЕНИЯ ВАЩЕНКО
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ДАША НЕЦВЕТОК
Визаж и волосы АЛИСА КАЗАКОВА
Ассистенты стилиста МАРИНА ЧИВОНЯ, АННА ПАВЛОВА
Свет ОЛЕГ КОХАНЮК
Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
Координатор ИНГА МАРКАРОВА
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
Комментарии (0)