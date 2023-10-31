Анастасия Красовская

Я боялась, что повзрослею, и на этом все закончится. Но нет: сейчас у меня три разные роли, и все на вырост. Виктория Толстоганова, с которой мы снимаемся в сериале «Дайте шоу», узнав, что в одном из проектов мне предложили роль мамы, сказала: «Вот так мы, актеры, и видим наше взросление, потом тебе приведут ребенка, которому тринадцать, потом двадцатилетнего, а следом ты вдруг уже и бабушка». Но я на самом деле рада, что начала отходить от подростковых ролей, потому что мне скоро двадцать пять, играть шестнадцатилетних тяжеловато. Мне как‑то на пробах сказали: «Насть, выглядишь молодо, но взгляд у тебя такой осмысленный, ты уже не удивляешься». А особенность подростков в том, что они удивляются, для них много нового, интересного. У меня этого с каждым годом все меньше.