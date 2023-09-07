Новая фэшн-икона Ида Галич и стилист-явление Олег Горчанин — герои диджитал-обложки сентябрьского номера «Собака.ru»!

Теперь каждый номер журнала «Собака.ru» будет выходить с диджитал-обложкой – одной (или несколькими)! Редакция публикует первую – Ида Галич благодаря фэшн-дуэту со стилистом Олегом Горчаниным превратилась в безупречную ютьюб-диву. И прямо сейчас мы замышляем еще один кавер для сентябрьского номера – ни за что не догадаетесь, какой.
На Иде: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER, пояс D&G (STROGO Vintage), серьги TOM FORD (ЦУМ)
На Олеге: комбинезон CHERNIM CHERNO, брошь CHANEL, серьги и кольца RHOE BERMAT
Профсоюз блогера-ведущей Иды Галич и стилиста-танцовщика Олега Горчанина подарил нам самый эффектный мейковер года. Как сбросить с себя тонны полосатых свитеров, цветных костюмов и одну, но такую запоминающуюся футболку с пивозавром и как ни в чем не бывало облачиться в перья, стразы и прочий кутюр? Что перед нами: перерождение или фотосессия? Взяли показания у Иды и Олега.
На Иде: серьги HERALD PERCY (Poison Drop), платье GODS OF FAME, туфли OSCAR DE LA RENTA
На Олеге: майка RIA KEBURIA, комбинезон СHERNIM СHERNO, кроссовки RAF SIMONS, браслеты WILDHORN
На Иде: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER, пояс D&G (STROGO Vintage), серьги TOM FORD (ЦУМ)
На Олеге: комбинезон CHERNIM CHERNO, брошь CHANEL, серьги и кольца RHOE BERMAT
На Иде: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
На Иде: платье ROBERTO CAVALLI, туфли COPERNI, украшения WILDHORN
На Олеге: жилетка CHERNIM CHERNO, удлиненный жакет USHATAVA, джинсы UGULWAN, украшения WILDHORN
На Иде: топ OLEG GORCHANIN, юбка IRNBY, колье GUCCI (ЦУМ)
На Иде: серьги HERALD PERCY (Poison Drop), платье GODS OF FAME, туфли OSCAR DE LA RENTA
На Олеге: майка RIA KEBURIA, комбинезон СHERNIM СHERNO, кроссовки RAF SIMONS, браслеты WILDHORN
На Иде: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER, пояс D&G (STROGO Vintage), серьги TOM FORD (ЦУМ)
На Олеге: комбинезон CHERNIM CHERNO, брошь CHANEL, серьги и кольца RHOE BERMAT
На Олеге: куртка и шорты ARLIGENT, украшения OMUT, WILDHORN, кольца RHOE BERMAT
На Олеге: водолазка VETEMENTS, брюки GATE31, казаки DOLCE & GABBANA
Ида Галич
Трансформация произошла полная, и она удалась, причем не только внешне, но и внутренне. Даже в профессии все стало красивее: я сейчас почти не работаю по выходным, по вечерам, у меня четкое расписание. Я до этого сотрудничала с огромным количеством стилистов, были самые топовые, но я так сильно влюблена в Олега, потому что только он смог. Мне нужен был не просто приходящий-уходящий персонаж, а именно тот, кто бы проникся, вошел в ДНК команды, проекта, меня и во всем этом мог бы с нами раствориться. Так и произошло. Поэтому не случилось какой‑то нарочитой искусственной пробы пера, нет. Сила в органике, я считаю.
Олег Горчанин
Мне кажется, мы чем‐то похожи. Например, непреодолимой тягой к блесткам и стразам. Первый месяц был достаточно сложным, Ида мне особенно не давалась, потому что не понимала вообще, кто я: какой‐то пацан пришел и давай командовать. Но потом, видимо, поняла, что я реально стараюсь. Каждый день я приходил не с двумя, а с двадцатью образами. И да, могло ничего не понравиться и приходилось заново искать, чтобы хоть какой‐то аутфит подошел. И в какой‐то момент, я сам даже не заметил когда, услышал: «Ты — стилист, ты и выбирай. Доверяю, делай». И все, понеслось.
Полное интервью с Идой Галич и Олегом Горчаниным читайте в сентябрьском номере (в продаже с 1 сентября) и на сайте «Собака.ru».
Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ
Фото ОЛЬГА БОВИ
Стиль ОЛЕГ ГОРЧАНИН
Визаж ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА
Волосы АЛИСА КАЗАКОВА
Ассистент фотографа АННА КОГАНОВИЧ
Ассистент стилиста ДАНИЛ FURS
Ретушь АНАСТАСИЯ БИЛЫК, ЖАННА ГАЛАЙ
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