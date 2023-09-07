Новая фэшн-икона Ида Галич и стилист-явление Олег Горчанин — герои диджитал-обложки сентябрьского номера «Собака.ru»!

Трансформация произошла полная, и она удалась, причем не только внешне, но и внутренне. Даже в профессии все стало красивее: я сейчас почти не работаю по выходным, по вечерам, у меня четкое расписание. Я до этого сотрудничала с огромным количеством стилистов, были самые топовые, но я так сильно влюблена в Олега, потому что только он смог. Мне нужен был не просто приходящий-­уходящий персонаж, а именно тот, кто бы проникся, вошел в ДНК команды, проекта, меня и во всем этом мог бы с нами раствориться. Так и произошло. Поэтому не случилось какой‑то нарочитой искусственной пробы пера, нет. Сила в органике, я считаю.