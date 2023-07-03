Диана Вишнёва и Дарья Павленко – героини обложки июльского номера «Собака.ru»!

Создательница фестиваля Context Диана Вишнёва за десять лет вывела современный танец из андеграунда на сцены главных театров страны. В этом году прима не только открывает новый сезон спектаклем «Дуо» с Дарьей Павленко в БДТ, но и выходит на сцену Мариинского с Кимин Кимом в премьере балета с хореографией Юрия Посохова «Чудесный мандарин». Что касается Context, то в новом сезоне он исследует мультидисциплинарность, и ее в постановке «Дуо» достаточно: за моду отвечает дизайнер Светлана Тегин, за партитуру — композитор Алексей Ретинский и музыканты musicAeterna, за вокал — новый коллектив musicAeterna Folk.