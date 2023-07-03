Диана Вишнёва и Дарья Павленко – героини обложки июльского номера «Собака.ru»!

Самая ожидаемая премьера Сontext 2023 — спектакль «ДУО»: создательница фестиваля и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва и приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко исполнят редкий женский дуэт в контемпорари-хореографии Павла Глухова на сцене БДТ.
На Диане и Дарье: серьги Alrosa Diamonds, кардиганы 12 Storeez
Создательница фестиваля Context Диана Вишнёва за десять лет вывела современный танец из андеграунда на сцены главных театров страны. В этом году прима не только открывает новый сезон спектаклем «Дуо» с Дарьей Павленко в БДТ, но и выходит на сцену Мариинского с Кимин Кимом в премьере балета с хореографией Юрия Посохова «Чудесный мандарин». Что касается Context, то в новом сезоне он исследует мультидисциплинарность, и ее в постановке «Дуо» достаточно: за моду отвечает дизайнер Светлана Тегин, за партитуру — композитор Алексей Ретинский и музыканты musicAeterna, за вокал — новый коллектив musicAeterna Folk.
На Дарье: колье-бодичейн Alrosa Diamonds, платье Lesyanebo
На Диане: колье и браслеты Alrosa Diamonds, платье Lesyanebo
На Диане и на Дарье: платья Kalmanovich
На Диане: платье 404 Not Found
На Дарье: колье-бодичейн Alrosa Diamonds, платье Lesyanebo
На Диане: колье и браслеты Alrosa Diamonds, платье Lesyanebo
На Диане: платье 404 Not Found
На Дарье: платье Myseasons
на Диане: два колье Alrosa Diamonds, костюм Lesyanebo, лоферы Pantanetti (NO ONE).
На Дарье: колье Alrosa Diamonds, костюм Lesyanebo
На Дарье: колье Alrosa Diamonds, топ 404 Not Found
На Диане: колье Alrosa Diamonds, платье 404 Not Found
На Диане: колье и браслеты Alrosa Diamonds, платье 404 Not Found
На Дарье: колье и браслет Alrosa Diamonds, топ 404 Not Found, юбка Myseasons
На Дарье: колье Alrosa Diamonds, топ 404 Not Found
На Диане: колье Alrosa Diamonds, платье 404 Not Found
На Диане: серьги Alrosa Diamonds, кардиган 12 Storeez
Дарья Павленко
Наша страна так устроена, что мы без идеи не можем. Вспомните, соврменный танец когда‑то открыл Нижинский — он в «Весне священной» отказался от красивых девочек на пуантах и в пачках и поставил ритуал. Вот в таких ходах и я и вижу какую‑то перспективу.
Диана Вишнёва
Сейчас пишется новейшая история российской хореографии. Еще десять лет назад современный танец был в полном андеграунде, а теперь многим хореографам дают карт-бланш большие театры.
Полное интервью с Дарьей Павленко и Дианой Вишнёвой читайте в июльском номере (в продаже с 1 июля) и на сайте «Собака.ru».
Фото ПОЛИНА НАБОКОВА
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Визаж ОЛЯ ЗМЕЮКА
Волосы СВЕТА ТИЛИШЕВСКАЯ
Свет SKYPOINT
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
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