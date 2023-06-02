«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» все ближе. Оно состоится 8 июня на Левашовском хлебозаводе. Редакция «Собака.ru» готова объявить лауреатов в номинации «Мода».
Мария Червоткина
Инфлюенсер
Главный инфлюенсер Петербурга Мария Червоткина — фея русской моды новой волны: что наденет, то и бестселлер. Импортозамещением гардероба экс-креативного директора бренда 31Gate озабочены все — ключевые игроки и маленькие нишевые марки. При этом Мария отстояла свои личные фэшн-границы: иностранные бренды, ушедшие с российского рынка, по-прежнему зовут ее а показы и даже не думают прекращать сотрудничество.
Екатерина Смольникова
Создательница бренда одежды
Основательница благотворительного фонда Play and help и автор детских книг придумала бренд красивой одежды для спорта EVERREVER. И не просто придумала, а купила фабрику в Петербурге. Теперь луки в ее комбинезонах цвета лаванды и фуксии, пушистых анораках и свитшотах как у топ-моделей 1990-х в своих соцсетях безо всякой рекламы, а по любви выкладывают прима-балерина Мария Абашова и велнес-коуч Мария Фурсова.
Ксения Подвальная
Создательница бренда одежды
Главный феномен петербургской моды прямо сейчас — Atelier Biser. Кастомные вещи из перьев, кружев и дофамина бренда Ксении Подвальной носят Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Гвен Стефани, Деми Ловато, Кейт Хадсон и Наташа Лионн. Нежный русский деми-кутюр угодил в самое сердечко мировой поп-культуры.
Влад и Анна Прахты
Основатели бренда
Основатели бренда главных петербургских сумок ARNY PRAHT, авторы вездесущих рюкзаков Vendi и хобо Wave заставили всю страну принять искусственную кожу как родную, а минимализм как должное. Только за последний год у них открылся флагман выдающегося дизайна на Большом проспекте Петроградской, вышли горячие коллабы с ONLY ME и фондом «Антон тут рядом» и родилась прорывная идея производить аксессуары будущего из картошки.
Аглая Ивановна
Супермодель
Бухгалтер немного за тридцать из Калининграда переезжает в петербург и за пару лет становится топ-моделью федерального масштаба. Нет, это не дурацкий русский фильм нулевых, а история Аглаи Ивановны, самого неожиданного и прекрасного лица из рекламных кампаний и лукбуков почти всех главных русских брендов (от Sorelle до 12 Storeez) и любимицы лучших фотографов (от Камиллы Ханаповой до Максима Чуркина).
Саша и Рита Кутуковы
Создатели бренда
Взрастили локальный бренд демократичной обуви Sintezia6 которую носят все — от дворовых панков до элитных (дива Роза Хайруллина!), а еще актриса Варвара Шмыкова, литературный блогер Даша Касьян и главный вилладж-инфлюенсер — Поля из деревки. Это еще не все: помимо массивных ботинок Daff и увесистых туфель Cut, научились производить такие картинки, которые тут же расходятся на мемы и цитаты.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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