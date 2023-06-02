«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Бухгалтер немного за тридцать из Калининграда переезжает в петербург и за пару лет становится топ-моделью федерального масштаба. Нет, это не дурацкий русский фильм нулевых, а история Аглаи Ивановны, самого неожиданного и прекрасного лица из рекламных кампаний и лукбуков почти всех главных русских брендов (от Sorelle до 12 Storeez) и любимицы лучших фотографов (от Камиллы Ханаповой до Максима Чуркина).