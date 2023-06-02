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«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

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Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» все ближе. Оно состоится 8 июня на Левашовском хлебозаводе. Редакция «Собака.ru» готова объявить лауреатов в номинации «Мода».

Мария Червоткина 

Инфлюенсер

Саша Мадемуазель

Главный инфлюенсер Петербурга Мария Червоткина — фея русской моды новой волны: что наденет, то и бестселлер. Импортозамещением гардероба экс-креативного директора бренда 31Gate озабочены все — ключевые игроки и маленькие нишевые марки. При этом Мария отстояла свои личные фэшн-границы: иностранные бренды, ушедшие с российского рынка, по-прежнему зовут ее а показы и даже не думают прекращать сотрудничество.

Екатерина Смольникова

Создательница бренда одежды

Маша Попова

Основательница благотворительного фонда Play and help и автор детских книг придумала бренд красивой одежды для спорта EVERREVER. И не просто придумала, а купила фабрику в Петербурге. Теперь луки в ее комбинезонах цвета лаванды и фуксии, пушистых анораках и свитшотах как у топ-моделей 1990-х в своих соцсетях безо всякой рекламы, а по любви выкладывают прима-балерина Мария Абашова и велнес-коуч Мария Фурсова.

Ксения Подвальная 

Создательница бренда одежды

Анастасия Зарапина

Главный феномен петербургской моды прямо сейчас — Atelier Biser. Кастомные вещи из перьев, кружев и дофамина бренда Ксении Подвальной носят Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Гвен Стефани, Деми Ловато, Кейт Хадсон и Наташа Лионн. Нежный русский деми-кутюр угодил в самое сердечко мировой поп-культуры.

Влад и Анна Прахты

Основатели бренда

Константин Рассохин

Основатели бренда главных петербургских сумок ARNY PRAHT, авторы вездесущих рюкзаков Vendi и хобо Wave заставили всю страну принять искусственную кожу как родную, а минимализм как должное. Только за последний год у них открылся флагман выдающегося дизайна на Большом проспекте Петроградской, вышли горячие коллабы с ONLY ME и фондом «Антон тут рядом» и родилась прорывная идея производить аксессуары будущего из картошки.

Аглая Ивановна

Супермодель

Александр Янтушев

Бухгалтер немного за тридцать из Калининграда переезжает в петербург и за пару лет становится топ-моделью федерального масштаба. Нет, это не дурацкий русский фильм нулевых, а история Аглаи Ивановны, самого неожиданного и прекрасного лица из рекламных кампаний и лукбуков почти всех главных русских брендов (от Sorelle до 12 Storeez) и любимицы лучших фотографов (от Камиллы Ханаповой до Максима Чуркина).

Саша и Рита Кутуковы 

Создатели бренда 

Дмитрий Сухамеро

Взрастили локальный бренд демократичной обуви Sintezia6 которую носят все — от дворовых панков до элитных (дива Роза Хайруллина!), а еще актриса Варвара Шмыкова, литературный блогер Даша Касьян и главный вилладж-инфлюенсер — Поля из деревки. Это еще не все: помимо массивных ботинок Daff и увесистых туфель Cut, научились производить такие картинки, которые тут же расходятся на мемы и цитаты.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Люди:
Екатерина Смольникова, Мария Червоткина, Ксения Подвальная

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