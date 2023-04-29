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Том Форд покинул пост креативного директора модного дома Tom Ford

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Американский модельер перестал занимать эту должность после завершения сделки по покупке бренда американской компанией The Estee Lauder Companies. Теперь Том Форд хочет сосредоточиться на кинопроектах.

Andrea Raffin / Shutterstock.com

The Estee Lauder Companies объявила о завершении сделки по покупке модного дома. Сообщается, что американская компания выкупила все права за 2,8 миллиарда долларов. В прощальной коллекции Том Форд переиздал любимые образы за 13 лет.

В отдельном пресс-релизе The Estee Lauder Companies объявили о новом составе руководства Tom Ford. Генеральным директором назначен Гийом Жезель, креативным директором — Питер Хокинз, он работал с Фордом 25 лет. Главу Tom Ford Fashion назначат в июле. Том Форд, а также занимавший до сегодняшнего дня должность председателя совета директоров Tom Ford International Доменико Де Соле до конца текущего года будут работать в качестве консультантов по бренду Tom Ford.

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