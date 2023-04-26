Великий пост: 6 лучших тг-каналов о моде прямо сейчас

Канал «Отдел стиль жизни»

За что любим: адаптированная фэшн-аналитика и инспирейшн от последнего русского редактора моды Vogue

Как запустить и вырастить классный канал: Не знаю, какие секреты успеха у моих коллег, но я на днях сделала открытие, которое меня не очень обрадовало: я замечаю прирост и положительную реакцию своей аудитории на большие вдумчивые посты с интересными историческими фактами или какой-то аналитикой. Стало понятно, что отделываться малой кровью больше не получится. Конечно, органически сейчас вырасти очень сложно, но есть исключения. Например, недавно в телеграм-пространстве наконец появилась Катя Табакова — бывший директор моды Harper’s Bazaar и очень уважаемый мной стилист. Она назвала свой канал Style Tricks и буквально за месяц выросла до десяти тысяч. Я думаю, секрет ее успеха в том, что у Кати большая экспертиза, которой она делится, пишет вдумчивые посты и делает очень качественный контент. Если у вас есть все эти составляющие, то в 2023 году можно вырасти органически. Посты из разряда «что вижу, то пишу», по моим наблюдениям, сегодня уже не работают. И поскольку каналов стало очень много, читатель устал от бесполезной информации, которая не делает его лучше, умнее, не открывает ему образную сокровищницу с новыми знаниями.

Где искать контент: По моими ощущениям, лучше всего работает тот контент, в котором у вас есть экспертиза. Что касается меня, я много читаю, смотрю архивные журналы, листаю старые или малоизвестные книги и часто контент беру оттуда — мне нравится, что интернет может даже не знать этой информации. Мне сложно говорить о контенте на старте, потому что моему каналу уже больше пяти лет, а в активную фазу ведения я перешла полтора года назад, когда осталась без работы, и приняла решение вкладываться в свой личный журналистский бренд. На тот момент у меня уже было около семи тысяч подписчиков, которых я собирала долго, мучительно, в том числе каким-то смешным контентом. Но сегодня все же скорее работает экспертиза.

Любимые каналы: Мой самый любимый канал — Copy Me, который ведет Алена Галкина, в недавнем прошлом редактор моды BURO, нравится «Сделай лицо попроще» Леры Парфеновой и «Ягодное лукошко» Даши Кузнец (которая раньше была редактором моды Vogue), за то что она всегда ищет небанальный контент, в котором есть глубина. Даже в шутках.