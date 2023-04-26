Великий пост: 6 лучших тг-каналов о моде прямо сейчас

Кажется, тг-канал есть у всех, а читать за пределами новостной повестки по-прежнему нечего. Шеф-редактор отдела моды и стиля жизни Юлия Машнич (#фэшн_машнич) и редактор моды Аня Мелехина (#бэйби_мелехина) недавно обзавелись своим (пока что крошечным) проектом «Полиэстет» (в жанре ингрийского фэшнтейнмента!), и вопросов стало еще больше: как выбрать формат и интонацию, где искать контент и как наращивать подписчиков? Поговорили об этом с админами шести наших самых любимых фэшн-каналов, которые вне гонки за новостями и скоростями производят отменный контент (и немедленно пошли применять все ЦУ на практике).
Михаил Барышников, Алина Григалашвили, Александр Рымкевич, Алена Галкина, Алена Литковец, Ирина Дубина
Алина Григалашвили
Канал «Отдел стиль жизни»
За что любим: адаптированная фэшн-аналитика и инспирейшн от последнего русского редактора моды Vogue
Как запустить и вырастить классный канал: Не знаю, какие секреты успеха у моих коллег, но я на днях сделала открытие, которое меня не очень обрадовало: я замечаю прирост и положительную реакцию своей аудитории на большие вдумчивые посты с интересными историческими фактами или какой-то аналитикой. Стало понятно, что отделываться малой кровью больше не получится. Конечно, органически сейчас вырасти очень сложно, но есть исключения. Например, недавно в телеграм-пространстве наконец появилась Катя Табакова — бывший директор моды Harper’s Bazaar и очень уважаемый мной стилист. Она назвала свой канал Style Tricks и буквально за месяц выросла до десяти тысяч. Я думаю, секрет ее успеха в том, что у Кати большая экспертиза, которой она делится, пишет вдумчивые посты и делает очень качественный контент. Если у вас есть все эти составляющие, то в 2023 году можно вырасти органически. Посты из разряда «что вижу, то пишу», по моим наблюдениям, сегодня уже не работают. И поскольку каналов стало очень много, читатель устал от бесполезной информации, которая не делает его лучше, умнее, не открывает ему образную сокровищницу с новыми знаниями.
Где искать контент: По моими ощущениям, лучше всего работает тот контент, в котором у вас есть экспертиза. Что касается меня, я много читаю, смотрю архивные журналы, листаю старые или малоизвестные книги и часто контент беру оттуда — мне нравится, что интернет может даже не знать этой информации. Мне сложно говорить о контенте на старте, потому что моему каналу уже больше пяти лет, а в активную фазу ведения я перешла полтора года назад, когда осталась без работы, и приняла решение вкладываться в свой личный журналистский бренд. На тот момент у меня уже было около семи тысяч подписчиков, которых я собирала долго, мучительно, в том числе каким-то смешным контентом. Но сегодня все же скорее работает экспертиза.
Любимые каналы: Мой самый любимый канал — Copy Me, который ведет Алена Галкина, в недавнем прошлом редактор моды BURO, нравится «Сделай лицо попроще» Леры Парфеновой и «Ягодное лукошко» Даши Кузнец (которая раньше была редактором моды Vogue), за то что она всегда ищет небанальный контент, в котором есть глубина. Даже в шутках.
Алена Галкина
Канал Copy Me
За что любим: вдумчивость, фокус на тихую роскошь и общий фэшн-уют
Как запустить и вырастить классный канал: Моему каналу шесть лет, и скажу так: за первые пять лет он набрал только пять тысяч подписчиков, а за один 2022 год — еще десять! До этого я постила хаотично, под настроение, могла пропасть на месяц, а то и на три месяца. Как только стала постить каждый день или хотя бы через день — канал стал расти органически. Причем я не делаю никакого взаимного пиара, все честно только экстра органик. Могу поблагодарить разве что коллег за репосты и отметки.
Где искать контент: Я бы посоветовала думать о ракурсе. Одну и ту же новость, одну и ту же коллекцию, которая прямо сейчас разлетается по фэшн-каналам, можно подать по-разному. Поресерчить какой-нибудь незаезженный факт на тему, не полениться взять комментарий, что-то спросить. Вот несколько примеров из недавнего. В ресече чего-нибудь про Миуччу Праду — довольно закрытого человека — я нашла, что свое свадебное путешествие с Бертелли они провели в Петербурге! Или вот — кастинг-директор Джеймс Скалли во время Недели моды в Милане как-то туманно прокомментировал новую коллекцию Loro Piana (что-то, мол, ну, давайте поздравим Марко Занини с красивой коллекцией). Тогда я просто написала Джеймсу в социальных сетях с вопросом «А причем тут вообще Занини?». Оказалось, что Занини с недавнего времени работает на Лоро. И это ведь нигде не нагуглить, Лоро не афишируют своих дизайнеров. Короче говоря, всегда будьте в поиске незаезженных фактов. Их хочется репостить!
Любимые каналы: Недавно подсчитала, на сколько фэшн-каналов я подписана и их оказалось всего около десяти! Просто потому что теряюсь и путаюсь, когда контент в ленте дублируется. Мои любимые прямо сейчас — «Отдел стиль Жизни» Алины Григалашвили, Style Tricks Кати Табаковой, «Люди и одежда» Светы Падериной, а также «Ягодное лукошко» Даши Кузнец. По мужской моде — Bon Mot Александра Рымкевича и кроссовочный medium cool Сережи Вельсина, кстати экс-редактора Собаки.
Александр Рымкевич
Канал Bon Mot
За что любим: мужская мода, блестящий нарратив и экспертность на максималках
Как запустить и вырастить классный канал: На эту тему я написал целых десять пунктов рекомендаций. Но вообще основной секрет – грамотный и экспертный контент, а также некоторое количество усилий на продвижение. Органический рост в Телеграме мы понимаем с некоторыми оговорками: в нем нет алгоритмов, которые будут вас продвигать. Здесь действует принцип старого доброго сарафанного радио: увидел, понравилось, репостнул, подписался. Однако чем более уникальный контент вы создаете, тем больше шансов, что вас заметят и оценят.
Где искать контент: Первых подписчиков желательно уже где-то иметь: в других соцсетях или в собственных контактах. А дальше продвигаться с помощью взаимных рекомендаций и прямой рекламы в других каналах. Преимущество и одновременно недостаток Телеграма именно в ограниченности инструментов продвижения. Что касается контента, то его нужно искать исключительно в своем экспертном поле. Посты на заданную тематику, написанные копирайтерами или ИИ сразу видно, таких каналов-пустышек огромное количесвто. Я убежден, что безотказно работает лишь личное экспертное мнение и чувство юмора.
Любимые каналы: Их довольно много, особенно коллег по цеху. Поэтому порекомендую небольшие каналы не на тему моды:
Изящное садоводство. Все о садах и прекрасных садовниках.
Globe Trotter. Экспертный канал о путешествиях и красивой жизни.
Tanya+Serdar. Остроумный канал об архитектуре и интерьерном дизайне
Ирина Дубина
Канал «Мегастиль»
За что любим: энциклопедические знания в области винтажа и феноменальная фэшн-насмотренность
Как запустить и вырастить классный канал: На мой взгляд, качество канала определяется уникальным tone of voice автора, самобытным контентом и умением грамотно складывать слова в предложения. Конечно, мы все живем в едином информационном поле, и в Телеграме обсуждаются примерно одни и те же инфоповоды, но я не вижу смысла делать посты, не сопровождая их личной или экспертной оценкой. Придумайте свою фишку и угол зрения, тогда люди будут идти к вам как автору, а не пролистывать очередной инфошум. Что касается прироста аудитории, то для этого есть два основных инструмента – репосты и реклама в других каналах. В первом случае вырасти можно без каких-либо затрат, но при условии, что у вас налажен нетворкинг, и ваши друзья/знакомые сами будут о вас рассказывать.
Где искать контент: Думаю, перед поиском контента стоит определиться с целью канала – зачем он вам нужен? Делиться своим экспертным мнением? Превратить его в визуальный мудборд с фильмами, съемками, модными луками? Сделать из него медиаресурс? От цели будет зависеть и наполнение, и формат работы. Единственный способ искать крутой контент – ресерч, других вариантов нет. Если у вас нет внушительной аудитории в других соцсетях, скорее всего, органически набрать первые тысячи подписчиков будет почти нереально, только через рекламу. Но чем более качественный контент вы будете производить, тем чаще другие каналы будут вас репостить.
Любимые каналы: «Отдел стиль жизни» Алины Григалашвили, «Сделай лицо попроще» Леры Парфеновой, «Ягодное лукошко» Даши Кузнец, editors on vacation админов Крис и Саши, Drunk Fashion Алены Литковец, Vanity Case Наташи Архарнгельской, That's Haute Антона Гулевского, KSUSHA SMO, «Антиглянец», Pink Birkin (обожаю!), «Мир колготок» (смешно про кино).
Михаил Барышников
Канал OSD
За что любим: уникальный автор с четким мнением, бурей эмоций и точными высказываниями
Как запустить и вырастить классный канал: Надо делать что-то по-настоящему уникальное. Еще один канал с новостями точно никому не нужен. Это же и секрет успеха.
Где искать контент: Я делюсь только тем что интересно лично мне. А ищу везде — книги, соцсети, кино. Первые тысячи пришли из социальных сетей, наверное, как-то так аудитория и конвертируется до сих пор.
Любимые каналы: С большим удовольствием читаю «Для Раи» который ведет мой друг Владик, канал Саши Рымкевича Bon Mot, и всякое историко-физическое. На самом деле почти ничего не смотрю, сейчас хочется классической литературы, а не дайджестов.
Алена Литковец
Канал Drunk Fashion
За что любим: жизненный фэшн, мемчики и поп-культура от игрока индустрии с десятилетним стажем
Как запустить и вырастить классный канал: Регулярный цепляющий контент. Органически можно вырасти до определенного момента, практически все, даже большие каналы рано или поздно начинают закупать рекламу. Ну или просто перестают гнаться за цифрами.
Где искать контент: Взаимный пиар, не стесняйтесь просить знакомых поддержать вас.
Любимые каналы: Буду оригинальна – больше всего настроение мне поднимают каналы с мемами и животными. Например, Сосисочная.
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