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Дарья Мороз, Мария Белик и Лиза Шакира – героини обложки мартовского номера «Собака.ru»!

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Маша Белик – главный (пост)кутюрье страны. Ее грандиозные платья Belik скульптурируют женские тела лучше фотошопа, вызывают неподдельную эйфорию и похоже обладают агентностью - спросите у актрис Дарьи Мороз и Лизы Шакиры!

Даниил Головкин

На Дарье: колье Mercury из коллекции Classic, ботильоны Casadei (все — ДЛТ), топ и юбка BELIK. На Марии: браслет Mercury из коллекции Classic (ДЛТ), топ и юбка BELIK. На Лизе: серьги Mercury из коллекции Classic, ботфорты Lera Nena (все — ДЛТ), платье BELIK

Выяснили, как человек без пиара, инвестиций и компьютера выстроил всю великосветскую Москву в очередь за платьями по мотивам икон гептанской школы и ворвался на обложку «Собака.ru» в составе петербургской троицы (пост)богинь? (Да, Дарья, Мария и Лиза – родом из Петербурга!). Любуемся съемкой Маши в компании Дарьи Мороз и Лизы Шакиры в кутюрных нарядах из последней коллекции Belik.

Даниил Головкин

На Марии: колье Mercury, платье BELIK

Даниил Головкин

На Дарье: колье Mercury из коллекции Classic, топ и юбка BELIK

Даниил Головкин

На Марии: колье Mercury, ботинки Ash, гольфы FALKE (ДЛТ), платье BELIK

Даниил Головкин

На Лизе: серьги Mercury из коллекции Classic, ботфорты LERA NENA (ДЛТ), платье BELIK. На Марии: браслеты Mercury из коллекции Classic, том и юбка BELIK

Даниил Головкин

На Марии: платье BELIK, перчатки SANDS

Даниил Головкин

На Дарье: колье Mercury из коллекции Classic, ботильоны Casadei (все — ДЛТ), топ и юбка BELIK. На Марии: браслет Mercury из коллекции Classic (ДЛТ), топ и юбка BELIK. На Лизе: серьги Mercury из коллекции Classic, ботфорты Lera Nena (все — ДЛТ), платье BELIK

Даниил Головкин

На Марии: платье и фата BELIK, перчатки SANDS

Даниил Головкин

На Лизе: серьги MERCURY из коллекции Classic, платье BELIK

Даниил Головкин

На Дарье: Колье MERCURY из коллекции Classic, топ и юбка BELIK

Маша Белик

 

Люди хотят эмоцию! А чего ты еще хочешь получить от платья за такие деньги? Максимально прожить какой‑то момент своей жизни. Кутюрное платье — мостик между тобой и этим возвышенным моментом, то есть оно тебя приподнимает над суетой, вот и все. Идешь слушать Моцарта — сделай усилие, нарядись, дотянись до него, соответствуй. Это же будет совсем другой объем ощущения. Просто мы не обращаем внимания на то, что часто проживаем ситуации, которым соответствует кутюр. Надеваем худи с бриллиантами и  упускаем возможность великолепного переживания.

Полное интервью с Марией Белик читайте в мартовском номере (в продаже с 1 марта) и на сайте «Собака.ru».

Фото ДАНИЛ ГОЛОВКИН

Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ

Стиль МАРИЯ ФИОНИНА

Визаж ГЛАША ГУРЬЯНОВА

Волосы МАРГАРИТА ХАНУКАЕВА

Ассистент мастера по волосам ЕКАТЕРИНА ПОКОРНАЯ

Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ

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Дарья Мороз, Елизавета Шакира, Мария Белик

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