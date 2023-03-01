Дарья Мороз, Мария Белик и Лиза Шакира – героини обложки мартовского номера «Собака.ru»!

Люди хотят эмоцию! А чего ты еще хочешь получить от платья за такие деньги? Максимально прожить какой‑то момент своей жизни. Кутюрное платье — мостик между тобой и этим возвышенным моментом, то есть оно тебя приподнимает над суетой, вот и все. Идешь слушать Моцарта — сделай усилие, нарядись, дотянись до него, соответствуй. Это же будет совсем другой объем ощущения. Просто мы не обращаем внимания на то, что часто проживаем ситуации, которым соответствует кутюр. Надеваем худи с бриллиантами и упускаем возможность великолепного переживания.