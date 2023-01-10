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Стажировка у лучших дизайнеров, показ в особняке и съемка «Собака.ru»: почему вам нужно участвовать в конкурсе «Новые имена в моде» — 2023

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Каждый год мы открываем новые имена в индустрии моды и дизайна: проводим конкурс, организуем большой показ и помогаем молодым дизайнерам прозвучать на всю страну. Что ждет участников в 2023? Рассказываем по порядку!

Коллекция «Старый дом» дизайнера Полины Соколовой

Что такое «Новые имена в моде»?

Конкурс объединяет тех, кто сегодня создает будущее моды в России: молодых дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров. Вы можете быть из любого города, любого возраста и образования, главное — наличие собственной коллекции одежды и возраст бренда не более 3-х лет. Мы придумали этот конкурс в 2007 году и с тех пор открыли множество новых талантов: Юрий Питенин (Saint-Tokyo), Рома Уваров (Roma Uvarov Design), Анастасия Соломеина (Colomeinysh), а также многие другие бренды. Попробуйте и вы!

Коллекция «Русская Гальяно» дизайнера Анастасии Соломеиной

Как принять участие

  • Загрузите (с 14 декабря по 5 февраля) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
  • Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

9 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 9 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте. 

До 6 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Если что-то не получается, пишите на почту fashion2023@sobaka.ru

Коллекция «Слияние» дизайнера Саши Гапанович

Какие есть номинации?

Вы можете отправить заявки по трем номинациями: «Одежда», «Аксессуары» и «Устойчивая мода». Обратите внимание, что при создании заявки для номинации «Устойчивая мода» необходимо объяснить, почему вы претендуете на это звание в описании своей коллекции. Такие заявки будут оцениваться специальными экспертами.

Коллекция Renaissance дизайнера Вероники Зелененко

Что получат победители? 

Традиционно мы выбираем десять победителей — девять выбирает экспертное жюри, состав которого мы сообщим позже, а один определяется читательским голосованием. Все победители получают возможность участия в большом финальном показе, моделями на котором станут (кроме профессионалов!) звезды и друзья «Собака.ru», а первые ряды займут ведущие эксперты индустрии. Помимо этого победители получают всестороннюю информационную поддержку и специальные призы от каждого из членов жюри — съемки, стажировки и пиар.

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Новые имена в моде - 2023

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