Конкурс «Новые имена в моде»-2023 запускает новую номинацию «Устойчивая мода». Что? Да!

Если все хорошо, то присылайте нам заявку в специальной форме.

- Не менее десяти фотографий пяти луков (для одежды) и не менее восьми фотографий пяти моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

- Рассказ о себе, о своей коллекции (ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите, почему она претендует на звание устойчивой) и фото дизайнера.