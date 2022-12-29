Конкурс «Новые имена в моде»-2023 запускает новую номинацию «Устойчивая мода». Что? Да!

Создаете вещи с заботой об экологии? Присылайте свою коллекцию на конкурс «Новые имена в моде»-2023! Рассказываем все подробности.
Лиза Серпова x Et Moi
Убедитесь, что ваша коллекция отвечает требованиям:
- Представленная на конкурсе коллекция создана из переработанных материалов
- Представленная на конкурсе коллекция создана из материалов, которые легко поддаются переработке
- Представленная на конкурсе коллекция создана из вторично использованных материалов
- Представленная на конкурсе коллекция — виртуальная
- Представленная на конкурсе коллекция создана из органических материалов
- При создании, использовании и переработке представленной на конкурсе коллекции вред, нанесенный природе, был минимален (при условии, что это можно доказать фактами и цифрами)
Виктория Портфолио x Rishi
Если все хорошо, то присылайте нам заявку в специальной форме.
- Не менее десяти фотографий пяти луков (для одежды) и не менее восьми фотографий пяти моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Рассказ о себе, о своей коллекции (ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите, почему она претендует на звание устойчивой) и фото дизайнера.
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