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«Собака.ru» начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2023

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Вы — молодой дизайнер и хотите заявить о себе?  Участвуйте в конкурсе «Новые имена в моде»! Победители получат медийную поддержку и креативную съемку от «Собака.ru», возможность участвовать в финальном показе и специальные призы от членов жюри.

Архивы пресс-служб

Образ из коллекции «Sirena» финалистки 2022 года Татьяны Котовой

В разное время конкурс открыл таких дизайнеров как Рома Уваров, Настя Соломеина и Юрий Питенин, а теперь может стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Прием заявок пройдет с 14 декабря по 5 февраля включительно на специальной странице.

Что нужно:

  • Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
  • Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

У вас также есть возможность принять участие в номинации «Устойчивая мода». Просто уточните, что претендуете на это звание в описании своей коллекции, и расскажите, почему. Коллекции с пометкой «Устойчивая мода» будут оцениваться отдельно экспертами в этой области.

9 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 9 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри ( о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте. 

Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.

До 6 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Архивы пресс-служб

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича

Архивы пресс-служб

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год

Архивы пресс-служб

Рома Уваров в образе из коллекции «12695341» финалистки 2021 года Дарьи Славинской

Итогом конкурса станет большой показ, где коллекции финалистов покажут профессиональные модели и селебрити, а в первых рядах будут главные эксперты индустрии. Члены жюри подарят дизайнерам особые ценные подарки: стажировки, поддержку, съемки и знакомства. 

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

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Новые имена в моде - 2023

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