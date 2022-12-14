«Собака.ru» начинает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2023

В разное время конкурс открыл таких дизайнеров как Рома Уваров, Настя Соломеина и Юрий Питенин, а теперь может стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Прием заявок пройдет с 14 декабря по 5 февраля включительно на специальной странице.

Что нужно:

Загрузите не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

У вас также есть возможность принять участие в номинации «Устойчивая мода». Просто уточните, что претендуете на это звание в описании своей коллекции, и расскажите, почему. Коллекции с пометкой «Устойчивая мода» будут оцениваться отдельно экспертами в этой области.

9 февраля начнется читательское голосование, которое продлится месяц, а 9 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри ( о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Важное правило участия: возраст бренда должен быть не более трех лет.

До 6 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.