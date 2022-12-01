Зои Кравиц — 34! Берем уроки стиля у принцессы красных дорожек

Стиль Зои Кравиц может войти в учебники: дочь рок-звезды, муза Saint Laurent и новая женщина-кошка одевается безупречно с первых появлений на публике. В день рождения Зои решили заглянуть в ее гардероб и разобраться, в чем секрет этих идеальных луков.
Зои родилась у пары красивых людей: рок-музыканта и заправского модника Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Так что стиль Зои и не мог быть другим: только бунтарским, свободным и самобытным. Каждый ее выход – игра на нюансах и контрастах одновременно: если классическое вечернее платье, то обязательно с драматичными смоки, если сдержанный образ, то с беспорядком на голове, если гранж, то в сочетании с фетровой шляпой.
Итак, в гардеробе Зои Кравиц имеются: голые платья (униформа для Met Gala), мятая комбинация, чтобы сочетать с жакетом с перьями, арсенал разносортных мини и визитная карточка — футболки с ироничными принтами и надписями. Даже в классических голливудских образах бунтарка Зои выглядит, как в родных, и подчеркивает свою уникальность мини-татуировками на руках и пальцах, акцентными прическами и дерзкими элементами: прозрачными тканями, необычными сумками или солнечными очками (даже в помещении!).
Бьюти-образы Зои — отдельный разговор: с юности она меняет прически чуть ли не каждый год (стоит поучиться!) и никогда не появляется без макияжа. Так что эволюция следующая: от плотных колготок, выбритых висков и красной помады к платьям-футлярам, мохнатым бровям и экспериментам с блондом.
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