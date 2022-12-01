Зои Кравиц — 34! Берем уроки стиля у принцессы красных дорожек

Зои родилась у пары красивых людей: рок-музыканта и заправского модника Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Так что стиль Зои и не мог быть другим: только бунтарским, свободным и самобытным. Каждый ее выход – игра на нюансах и контрастах одновременно: если классическое вечернее платье, то обязательно с драматичными смоки, если сдержанный образ, то с беспорядком на голове, если гранж, то в сочетании с фетровой шляпой.