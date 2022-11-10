Ленни Кравиц – икона стиля (теперь официально)! Разбираем гардероб любителя высоких каблуков, бахромы и топов-сеточек

Ленни Кравиц - ребенок телевизионного продюсера с украино-еврейскими корнями Сая Кравица и актрисы-афроамериканки с багамским уклоном Рокси Рокер. Ленни нескучно провел детство в Нью-Йорке, играя с гостями вроде Майлза Дэвиса и Дюка Эллингтона. Затем переехал в Лос-Анджелес, где пел в хоре мальчиков и любил рок-н-ролл. Такое фактурное детство и отрочество не могли не повлиять на его стиль: тут и 1970-е, и раста-шик, и мамины украшения, и глэм-рок, и The Jacksons 5. Довольно рано и прямо в соседней комнате нашелся начинающий стилист Арианна Филлипс, которая помогала ему с самыми цветастыми, обтягивающими и расклешенными нарядами эпохи первых альбомов, а затем отправилась одевать Мадонну и получать Оскары за работы в кино. Уже тогда наметилась слабость Ленни к шейным аксессуарам, которая однажды выльется в тот самый гигантский шарф, а пока это вышитые пашмины, роскошные лисьи горжетки и накидки из яркой бахромы и перьев.