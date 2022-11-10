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Ленни Кравиц – икона стиля (теперь официально)! Разбираем гардероб любителя высоких каблуков, бахромы и топов-сеточек

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Отныне стиль Ленни Кравица канонизирован и заверен CFDA (Советом дизайнеров Америки): на днях ему вручили заветную статуэтку.  Мемы про самый большой шарф современности и разорвавшиеся прямо на концерте штаны иконы стиля позабыты, а новых еще не народилось. При этом в свои 57 лет Ленни Кравиц демонстрирует невиданную фэшн-удаль: носит кружево, прозрачные топы и подпоясанные кафтаны с искрой.

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конец 1960-х

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1990

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2000

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2000

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2001

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2002

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2002

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2003

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2004

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2004

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2004

Ленни Кравиц - ребенок телевизионного продюсера с украино-еврейскими корнями Сая Кравица и актрисы-афроамериканки с багамским уклоном Рокси Рокер. Ленни нескучно провел детство в Нью-Йорке, играя с гостями вроде Майлза Дэвиса и Дюка Эллингтона. Затем переехал в Лос-Анджелес, где пел в хоре мальчиков и любил рок-н-ролл. Такое фактурное детство и отрочество не могли не повлиять на его стиль: тут и 1970-е, и раста-шик, и мамины украшения, и глэм-рок, и The Jacksons 5. Довольно рано и прямо в соседней комнате нашелся начинающий стилист Арианна Филлипс, которая помогала ему с самыми цветастыми, обтягивающими и расклешенными нарядами эпохи первых альбомов, а затем отправилась одевать Мадонну и получать Оскары за работы в кино. Уже тогда наметилась слабость Ленни к шейным аксессуарам, которая однажды выльется в тот самый гигантский шарф, а пока это вышитые пашмины, роскошные лисьи горжетки и накидки из яркой бахромы и перьев.

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2008

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2009

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2010

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2011

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2013

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2018

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2018

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2019

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2022

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2022

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2022

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2022

Со временем в гардеробе у Ленни появились константы: полуобнаженный (в лучшем случае) торс, облегающие (предпочтительно кожаные) брюки и темные очки (чаще всего – авиаторы). Его регулярные выходы за статуэтками Грэмми становились не только музыкальной, но и фэшн новостью, а каждое второе интервью сводилось к стилю. К 2022 году Ленни Кравиц - немного Валерий Леонтьев: в ходу высокие каблуки, шифоновые мантии, топы из сверкающей сетки, массивные колье и накидки из чистого золота. Но под руку с декоративным папой всегда стоит его идеально сбалансированная дочь (Зое Кравиц), самый модный аксессуар из возможных.

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