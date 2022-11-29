Все любят Уэнсдэй! Уроки черного стиля от персонажа Тима Бертона (и 25 вещей в стиле самой угрюмой девочки в мире!)

Мрачное обаяние Уэнсдэй гипнотизирует, а ее готический стиль с академическим уклоном ужасно заразителен. Словно по щелчку (или двум!) вдруг снова открывается дальний ящик комода, в который вы убрали последний воротничок два сезона назад. Студентка академии Nevermore носит их с платьями, а также со школьными костюмами-тройками, и от серии к серии они становятся все более кружевными, а Уэнсдэй – все менее нелюдимой. С миловидными вещами, попадающими в гардероб героини Дженны Ортеги из рук других людей (или рук!) вроде нарядного платья Alaia (Вещь), шлема-далматинца (дядя Фестер) или снуда ажурной вязки (Инид), в жизнь Уэнсдэй проникают эмоции.

Итак, пока вы снова не поверили в единорогов, разберем стиль девочки, решающей любые вопросы с помощью двух пакетов пираний. У Уэнсдэй аллергия на цвет: мыслим монохромно. Потребуются: черные пальто, жакет, жилет и плиссированная юбка миди в черно-серую полоску, черно-белая безрукавка или пуловер, тяжеловесные ботинки. Допускаются неприметные принты: хилые цветочки, робкий горошек. Главный аксессуар ее пасмурных будней – черный зонт, но мы в зимнем Петербурге, поэтому просто заменим его на любую книгу Эдгара По. И рукастый шарф Vivetta, в котором вашей воображаемой Вещи будет уютно как нигде.