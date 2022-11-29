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Все любят Уэнсдэй! Уроки черного стиля от персонажа Тима Бертона (и 25 вещей в стиле самой угрюмой девочки в мире!)

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Главная готическая любовь всех времен и народов, черное сердечко с двумя тугими косичками — Уэнсдэй Аддамс снова несет сарказм, садизм и черные платья с острыми белыми воротничками в каждый дом. В недавно вышедшем одноименном сериале Тима Бертона Уэнсдэй презирает соцсети, объятия и снуды. Она танцует странные танцы в платье Alaia, бродит по дремучему лесу в ботинках Prada и расстреливает шарики в кардигане Miu Miu, руками Вещи и оскароносного художника по костюмам Коллин Этвуд отправляя любимый стиль тик-токеров Dark Academia в космос. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Мрачное обаяние Уэнсдэй гипнотизирует, а ее готический стиль с академическим уклоном ужасно заразителен. Словно по щелчку (или двум!) вдруг снова открывается дальний ящик комода, в который вы убрали последний воротничок два сезона назад. Студентка академии Nevermore носит их с платьями, а также со школьными костюмами-тройками, и от серии к серии они становятся все более кружевными, а Уэнсдэй – все менее нелюдимой. С миловидными вещами, попадающими в гардероб героини Дженны Ортеги из рук других людей (или рук!) вроде нарядного платья Alaia (Вещь), шлема-далматинца (дядя Фестер) или снуда ажурной вязки (Инид), в жизнь Уэнсдэй проникают эмоции. 

Итак, пока вы снова не поверили в единорогов, разберем стиль девочки, решающей любые вопросы с помощью двух пакетов пираний. У Уэнсдэй аллергия на цвет: мыслим монохромно. Потребуются: черные пальто, жакет, жилет и плиссированная юбка миди в черно-серую полоску, черно-белая безрукавка или пуловер, тяжеловесные ботинки. Допускаются неприметные принты: хилые цветочки, робкий горошек. Главный аксессуар ее пасмурных будней – черный зонт, но мы в зимнем Петербурге, поэтому просто заменим его на любую книгу Эдгара По. И рукастый шарф Vivetta, в котором вашей воображаемой Вещи будет уютно как нигде.

Платье Botrois, 28 900 руб.

Пуловер Miu Miu, ДЛТ, 90 000 руб.

Ботинки Prada, ДЛТ, 100 000 руб.

Платье Dan Maralex Кенгуру, 13 999 руб.

Ботинки Dr. Martens, Рандеву, 20 290 руб.

Пальто WOS 70 500 руб.

Снуд Catya, ДЛТ, 7 910 руб.

Юбка Nina Donis, ДЛТ, 25 850 руб.

Шарф Vivetta, Кенгуру, 11 999 руб.

Жилет Lime, 4 999 руб.

Юбка Gate31, 6 990 руб.

Брюки p.p.s. 11 990 руб.

 Пуловер Masterpeace, ДЛТ, 24 000 руб.

Воротник Botrois, 3 400 руб.

Топ Studio 29, 4 900 руб.

Кардиган Aim Clo, 4 760 руб.

Жилет Sela, 2 599 руб.

Панама Sasha Gapanovich, 5 000 руб.

Шелковые рукава-болеро Le Pompon, 11 500 руб.

Юбка Pervert, 60 000 руб.

Платье Namelazz, 34 900 руб.

Комплект с блузой и юбкой Charuel, 19 990 руб.

Брошь House of Leo, 10 000 руб.

Помада Lancome, Рив Гош, 4 255 руб.

Лак для ногтей Gucci, Рив Гош, 4 150 руб.

У Уэнсдэй есть и праздничная сторона. Нет такой петербургской вечеринки, которую не украсило бы траурное платье. Знаменитый наряд Alaia со школьного бала – бенефис черного шифона, также в программе: спазматический танец под The Сramps и неловкий поцелуй на фоне дурацких гирлянд, – чем не сценарий для встречи 2023-го!

Бонус: если по результатам теста «Кто ты в семейке Аддамс?» ваш результат не Уэнсдэй, а Мортиша, то галерея лучших, любимых черных платьев-футляров в пол только для вас.

Кейп Namelazz, 11 900 руб.

Платье Rasario, 2 980$

Платье Sashaverse, 60 000 руб.

Платье Unifarious, 22 000 руб.

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