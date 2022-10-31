Рианна вернулась — спустя 6 лет молчания! Вот за что мы так любим ее стиль

К 2010-му Рианна – большая звезда и частый гость красных дорожек. Примерно в это время становится очевидна ее неутолимая страсть к моде, смелым экспериментам и монументальным белоснежным выходам. В 2011 году Рианна начала работать с Мелом Оттенбергом, дизайнером, стилистом и нынешним главным редактором журнала Interview. В этих отношениях стиль певицы заметно окреп. Да, за смелость некоторые ее выходы на MET Gala разлетались на мемы: платье-омлет, платье-клумба и костюм архиепископа на стероидах - предметы наших лучших шуток десятых.

В 2014 году у Рианны уже имелась официальная справка, подписанная Анной Винтур, закрепляющая ее официальный статус «Иконы стиля» и торжественно врученная на CFDA Fashion Awards. «Мода никогда не должна расстраивать, она должна веселить», - прояснила свою фэшн-позицию звезда в голом платье с 230 000 кристаллами Swarovski, потрясая наградой.