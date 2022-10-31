Рианна вернулась — спустя 6 лет молчания! Вот за что мы так любим ее стиль

Рианна – женщина, которая опять поет! Трек Lift Me Up уже доносится из всех Алис и Марусь. Шесть лет молчания никак не отразились на ее статусе иконы стиля (минимум с 10-летним стажем). Как барбадосский тинейджер в низких джинсах на розовые трусы стал самым модным человеком на планете Земля?
В 2005 году от нынешней Рианны были только серьги-кольца невиданных диаметров. В остальном пухлощекая протеже Jay-Z выглядела как и положено подростку: кроп-топ и бамстеры. Затем наступили платья Herve Leger, микро мини и первые наметившиеся константы стиля певицы – туфли с высокой шнуровкой, корсеты и массивный обвес. Сейчас самое время разбудить вашу внутреннюю Рианну нулевых: корсеты и шнуровки – важный тренд.
К 2010-му Рианна – большая звезда и частый гость красных дорожек. Примерно в это время становится очевидна ее неутолимая страсть к моде, смелым экспериментам и монументальным белоснежным выходам. В 2011 году Рианна начала работать с Мелом Оттенбергом, дизайнером, стилистом и нынешним главным редактором журнала Interview. В этих отношениях стиль певицы заметно окреп. Да, за смелость некоторые ее выходы на MET Gala разлетались на мемы: платье-омлет, платье-клумба и костюм архиепископа на стероидах - предметы наших лучших шуток десятых.
В 2014 году у Рианны уже имелась официальная справка, подписанная Анной Винтур, закрепляющая ее официальный статус «Иконы стиля» и торжественно врученная на CFDA Fashion Awards. «Мода никогда не должна расстраивать, она должна веселить», - прояснила свою фэшн-позицию звезда в голом платье с 230 000 кристаллами Swarovski, потрясая наградой.
Казалось, 2010-е были декадой Рианны, она была везде: красные дорожки, рекламные кампании важных брендов, коллабы, разлетающиеся в одно мгновение, запуски собственных линий одежды (Fenty x Puma), косметики (Fenty Beauty) и белья (Savage x Fenty). И это, не считая первых строчек во всех возможных best dressed lists: выходы становились все смелее, в оборот были взяты молодые дизайнеры и набирающий популярность винтаж. К началу 20-х хайпа немного поубавилось, но ненадолго: чего стоил выход на Met Gala в огромном черном кутюрном луке Balenciaga в обнимку с A$AP Rocky в лоскутном одеяле. Когда стали забывать и его, нашелся новый инфоповод: фэшн-шоу длиной в 9 месяцев, посвященное беременности певицы. Каждый выход Рири неизбежно вирусился и заполонял максимум инфопространства: к концу беременности малыша с большим нетерпением ждала вся планета. А теперь – песня!
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