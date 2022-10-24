Где найти винтажную Birkin, на которой можно кататься с горки — рассказывает дизайнер из Петербурга Анастасия Ножина

Где найти винтажную Birkin, на которой можно кататься с горки? Вам расскажет дизайнер из Петербурга Анастасия Ножина: в коллекции винтажа основательницы суперхайпового бренда базовой одежды Pervert вещи ноунейм уживаются с Kelly и Birkin от Hermes, а старые таби Martin Margiela — с новыми остроносыми Balenciaga. Коллекции ее собственной марки тоже не лишены ностальгической ноты — их Настя придумывает, пересматривая фильмы Эрика Ромера или Луи Маля. Это так по-петербургски! Корни решают.
Почему старый Hermes лучше двух новых The Row. Это не вопрос!
Я — истинный фанат винтажа. Мне не очень симпатично то, что происходит в современной моде — перепроизводство, падение качества, стереотипность — и два года назад я запустила собственный бренд Pervert. Кстати, я иногда приношу нашим портным винтажные вещи — идеальную мужскую рубашку YSL или пиджак Hermes из 1990-х, чтобы они могли рассмотреть посадку и объемы. Мы не копируем лекала, но учимся пропорциям у лучших.
Мое вдохновение — 1980–2000-е, фильмы тех лет я пересматриваю по двадцать раз, делаю скриншоты образов. Есть ощущение, что тогда мода была для души, а не для заработка. В том, чтобы зарабатывать, нет ничего плохого, если это не становится единственной целью. Когда творчество смешано с деньгами — это одно, а когда деньги с деньгами— совсем другое.
Обожаю старые коллекции Yohji Yamamoto и Comme des Garçons, все это есть в моем гардеробе. Охочусь за винтажным Hermes: почти все коллекции The Row — просто калька их моделей. Зачем покупать повтор, если можно найти оригинал?
Идеальный стиль (и винтаж!) надо искать в кино!
Недавно пересмотрела «Укрощение строптивого» — я весь фильм фотографировала образы Орнеллы Мути, пришла на работу и сказала: «Делаем такую коллекцию!» Когда придумывала для Pervert лето, пересмотрела фильмы Эрика Ромера — это порясающе красиво, каждый кадр — в мудборд. Как и «Ущерб» Луи Маля или «Идеальное убийство» с Гвинет Пэлтроу — серую водолазку, как у героини, я искала по всем городам мира и нашла в Falconeri.
Дико круто одевался Майкл Джордан — как он носил спортивные штаны с черной рубашкой! Или пришел на интервью в синей рубашке с белым воротником и в коричневом пиджаке! Все это надо брать и шить. Для меня кино — это импульс. Видно, как человек в одежде живет. Мы ведь покупаем эмоцию, нам есть чем прикрыться.
Идеальная база — винтажные 501-е Levi's и пиджаки Pervert
Для моделей Pervert я придумываю ностальгические и смешные названия. Многие дизайнеры и бренды на таком пафосе, будто делают операцию на открытом сердце. Я решила не париться, чтобы нам было весело и классно. Сейчас выйдут две супер-новинки сезона: пиджак «Браток» — оверовероверсайзовый малиновый пиджак идеального кроя и платье «Алкогольный завтрак» (Zavtrak) — повторение одного из моих самых любимых изделий «Алкоголичка» (Alcoholic), но в пайетках. История такая: раньше у меня такое платье-майка всегда было в сумке, после тусовок я утром переодевалась в него в туалете и шла на работу или учебу. У нас есть линия «Одежда бывшего» (Odezhda byvshego), а также жакет «Папин костюм» (Daddy's).
У меня есть мечта кастомизировать винтаж и заниматься апсайклом для Pervert, но пока что нашему коллективу не хватает рук. Для себя я экспериментирую с Levi's 501 — самые идеальные джинсы, ношу только их и только винтаж. Ищу везде, потом пробую разрисовывать краской, разрезать, ставить заклепки и замачивать в «Белизне». Старые 501-е у меня есть во всех размерах от 26 до 35, совсем большие я как-то ушиваю. Пока это развлечение, но, может, когда-нибудь я сделаю такую линию. Кстати, в Москве есть отличный магазин Kings Of Denim, где всевозможные модели Levi's разложены по годам.
Откровенно обо всем: адреса, пароли и явки лучших винтажных магазинов
Когда я говорю, что я — фанат винтажа, я не шучу: проверяю ресейл-платформы, в каждом городе ищу секонд-хенды и комиссионные магазины, не пропускаю ни одного маркета. Самый любимый — московский Vintage Marketplace, — на нем собраны все топовые магазины. Он идет два дня, и неважно — снег, дождь или ураган, я прихожу и в первый, и во второй. Начинаю обходить все с начала и до последней точки. У меня оттуда очень много находок: в парижских ресторанах каждый стол как-то спрашивал, что на мне за топ и где его купить. Там я нашла одну из моих самых любимых кожаных курток. У меня их целая коллекция, но эту, истертую, ношу, не снимая. Куда бы я в ней ни приходила, все спрашивают, что за бренд, а я отвечаю — единственная. Часто покупаю ноунейм, мне все равно, что за бренд, важны качество и ткани.
Очень много классных вещей я нашла в Стамбуле, там потрясающие магазины, целая улица винтажа. Было очень смешно: мы с подругами шли после шопинга с огромными пакетами из Сhanel и Hermes и примеряли находки буквально на картонке. Когда я попробовала торговаться — я это просто обожаю! — получилось не очень, поэтому пришлось делать второй заход без атрибутов роскоши. В Петербурге всегда хожу в Vintage Ivy на Тележной — адрес отрываю от сердца, там небольшая, но крутейшая подборка. В мой прошлый приезд мы с сестрой скупили все, что было.
Рекламная кампания ресейл-проекта The Cultt
Правила охоты за винтажом и почему покупать старинные украшения можно, но осторожно!
Важно понимать, что винтаж надоискать. Это не бутик, где консультант принесет тебе все на бархатном подносе. Если любишь рыться, ты свое найдешь. Если не умеешь и хочешь сервиса — это не вариант. Винтаж про охоту и азарт. Кстати, я не фанат Уделки — там для меня совсем не эстетично.
Есть конкретные бренды и коллекции, которые я разыскиваю. Для таких целей идеальны ресейл-платформы, например, Oskelly и Vestiaire Collective. На них я нашла пиджаки Balmain тех времен, когда это был потрясающий бренд с Кристофом Декарненом во главе — милитари-жакет с эполетами ждет своего часа, а я жду доставки такого же, но джинсового. В 2000-х они стоили просто космически и у меня не было таких денег.
Я люблю покупать то, на что у меня раньше не было возможностей. Так я восстанавливаю справедливость. Единственное, с чем у меня не очень сложились отношения — это винтажные украшения. Считаю, цены безумно завышены: массивный ремень Chanel за четыреста тысяч? Ну, это неадекватно. Не понимаю, на кого это рассчитано: фанатов или тех, кому вообще не важна цена. Из вменяемых могу порекомендовать магазин ULTRA VINTAGE Jewelry — часто ухожу оттуда с покупками.
Бриллиантовый браслет, кольца из белого золота и бриллиантов Mercury, топ, пиджак и брюки Pervert, сапоги Balenciaga, сумка Kelly Hermes x Jay Ahr
Кольца Mercury, сумка Chanel и куртка (все — винтаж), платье Pervert
Колье, браслет и кольца Mercury, очки Chanel, сумки Lanvin и Birkin Hermes, кожаный фрак (все — винтаж), платье Pervert
Где найти винтажную Birkin, на которой можно кататься с горки?
Отдельная страсть — сумки. Может, кому-то это покажется странным, я не люблю новые. А вот странные, раздолбанные, помятые и потертые — мое, тогда для меня в них есть жизнь. Сейчас нашла себе крокодиловую Kelly — она выглядит так, как будто на ней катались с горки вместо санок. Вот это реально классный эффект, который мне близок. Огромную зеленую Birkin 2000-х купила в московском ресейле The Cultt — фотограф нашего бренда Александра Нестерова сделала для них потрясающую рекламную кампанию с бабушками — я в тот же момент, как ее увидела, забронировала сумку. Она такая гигантская, будто я ее реально отжала у своей бабушки. Есть у меня и суперредкая Kelly в коллаборации с Jay Ahr — дизайнер Джонатан Рисс кастомизировал сумку 1987 года, вышив на ней вручную (полгода работы!) точную копию банданы. Ее дико сложно купить — по экземпляру есть у Карди Би, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и у меня, Насти Ножиной из Красносельского района.
Я не транжирю деньги направо и налево, к серьезным покупкам готовлюсь. Не отношусь к ним как к инвестиции, просто хочу быть уверена, что буду носить. Очень долгое время я одевалась на рынках, для меня каждый поход в торговый центр был счастьем. Когда в Петербурге открыли «Французский бульвар», я ходила туда, как в музей, потому что ничего не могла там купить. Помню слова мамы: «За то, что ты крутишься перед зеркалом и примеряешь одежду, тебе никогда не будут платить!» А я ответила: «Посмотрим!».
А сейчас Настя скажет странную вещь!
Я сейчас скажу странную вещь, но для меня икона стиля — Роман Абрамович. Парадокс в том, что при этом он не одевается модно. Все абсолютно просто и удобно, но внутренняя уверенность в себе делает весь образ. Человеку вообще никак не нужно подчеркивать свой статус — и это круто. Я когда об этом подумала, сняла с себя все браслеты Cartier: я падкая на цацки, и когда переехала из Петербурга в Москву, мне казалось, что входной билет в приличные места — это обвес от Cartier. А потом поняла: ну что я этим докажу? От содержания и умения себя преподносить зависит абсолютно все. Неважно, на какую сумму ты одет. Если ты в себе не уверен, даже нацепив миллионы, будешь чувствовать себя на пять копеек.
Я люблю одежду, которой нет ни у кого. Понятное дело, я могу купить что-то из сезона, но чаще всего откладываю и начинаю носить, когда тренд уходит. Не то, чтобы я дико желала отличаться, но носить то, что и каждая вторая, мне неинтересно.
В какой-то момент самым популярным запросом с моим именем в «Гугле» было: «почему Настя Ножина удалила (запрещенную соцсеть)». Для меняона существовала исключительно для заработка денег. Запустив свой бренд Pervert, я поняла, что могу заработать по-другому. Мне очень важно понятие privacy, потому что я интроверт. Прошло больше года, и не было ни разу, ни одной минуты желания вернуться. Я делаю свое дело с любовью, получаю удовольствие — это и есть моя жизнь. И иногда я сама подхожу к людям в Pervert на улице и прошу разрешения их сфотографировать.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Андрей Кирсанов
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