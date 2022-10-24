Где найти винтажную Birkin, на которой можно кататься с горки — рассказывает дизайнер из Петербурга Анастасия Ножина

Почему старый Hermes лучше двух новых The Row. Это не вопрос!

Я — истинный фанат винтажа. Мне не очень симпатично то, что происходит в современной моде — перепроизводство, падение качества, стереотипность — и два года назад я запустила собственный бренд Pervert. Кстати, я иногда приношу нашим портным винтажные вещи — идеальную мужскую рубашку YSL или пиджак Hermes из 1990-х, чтобы они могли рассмотреть посадку и объемы. Мы не копируем лекала, но учимся пропорциям у лучших.

Мое вдохновение — 1980–2000-е, фильмы тех лет я пересматриваю по двадцать раз, делаю скриншоты образов. Есть ощущение, что тогда мода была для души, а не для заработка. В том, чтобы зарабатывать, нет ничего плохого, если это не становится единственной целью. Когда творчество смешано с деньгами — это одно, а когда деньги с деньгами— совсем другое.

Обожаю старые коллекции Yohji Yamamoto и Comme des Garçons, все это есть в моем гардеробе. Охочусь за винтажным Hermes: почти все коллекции The Row — просто калька их моделей. Зачем покупать повтор, если можно найти оригинал?

Идеальный стиль (и винтаж!) надо искать в кино!

Недавно пересмотрела «Укрощение строптивого» — я весь фильм фотографировала образы Орнеллы Мути, пришла на работу и сказала: «Делаем такую коллекцию!» Когда придумывала для Pervert лето, пересмотрела фильмы Эрика Ромера — это порясающе красиво, каждый кадр — в мудборд. Как и «Ущерб» Луи Маля или «Идеальное убийство» с Гвинет Пэлтроу — серую водолазку, как у героини, я искала по всем городам мира и нашла в Falconeri.

Дико круто одевался Майкл Джордан — как он носил спортивные штаны с черной рубашкой! Или пришел на интервью в синей рубашке с белым воротником и в коричневом пиджаке! Все это надо брать и шить. Для меня кино — это импульс. Видно, как человек в одежде живет. Мы ведь покупаем эмоцию, нам есть чем прикрыться.