Оксана Пономарева (Komisstore) — о дефиците люкса, буме на винтаж и бренде Agreeg

Основательница ресейл-аккаунта Komisstore, ролевая модель для всех, кто стремится к разумному потреблению, но без потери люксовой составляющей, муза движения креативного прагматизма Оксана Пономарева консультирует московский бренд Agreeg и не только определила его ДНК, но и вывела в топ русских марок супер-качественной одежды.
На Оксане: кольцо Cartier, костюм и ремень Agreeg, футболка R13
Тенденции и маст-хэвы — это все еще важно?
Сразу скажу, я не эксперт моды, у меня нет профильного образования или опыта работы в фэшн-индустрии. Я простой потребитель со своим субъективным мнением. Есть ощущение, что тренды и маст-хэвы утратили в нашей стране былой смысл и нет в них прежней актуальности. Во всяком случае, для меня это именно так. Я давно не слежу ни за показами, ни за хрониками стритстайла. Уделяю внимание лишь отдельным брендам, к слову, именно тем, которые как таковые тренды формируют. Так совпадает, что что бы я ни надела, это становится трендом. Я так к этому привыкла, что не спешу покупать маст-хэвы — я сама их формирую. А если без шуток и глобально, то мода не просто существует, но и набирает какие-то гипертрофированные обороты и космические скорости производства, недели моды идут одна за другой, тренды формируются и внедряются искусственно в мозги потребителя.
Что же в нас внедряют в новом сезоне?
Действительно важный прогрессирующий тренд — винтаж и покупки на ресейл-платформах. Когда я создала свой ресейл Komisstore, для многих это показалось постыдным занятием и меня пытались шеймить, однако теперь каждая модница продает свои вещи и это рационально и экологично. Если же вы хотите быть ультрамодными, то продолжайте носить Balenciaga, Prada и Miu Miu. Стиль 1990-х наконец-то попытается вытеснить 2000-е, которые совершенно мне не близки, хотя это и время моей молодости — они примитивны и безвкусны. Носим белые майки с джинсами (от объемных деструктивных моделей до классики), оверсайзовые пальто, кожаные жакеты и тренчи, байкерские ботинки с ремешками и мини. К этому добавить лоферы и большую добротную кожаную сумку. Это мой максимум того, что я знаю о трендах в академическом понимании. Пожалуй, самый восхищающий и вдохновляющий тренд — не гнаться за трендами. Все больше встречаю таких цельных людей, которые выглядят очень органично и без потуг.
На Оксане: серьги Cartier, топ Agreeg, пояс, надетый как чокер — Hermes
Нас пугают дефицитом одежды, неужели нас это ждет?
Зарубежные люксовые бренды ушли из России — и это одинаково плохо как для них, так и для нас. Об этом уже столько сказано, что я бы хотела сконцентрироваться на том, что выбрать из русских марок. Без одежды мы точно не останемся. За кутюром рекомендую обращаться в петербургское Atelier Biser. Невероятной красоты луки носят поп-дивы с мировыми именами. Платья от актуального, женственного и дерзкого бренда Kalmanovich ничем не уступают зарубежному люксу ни в остроте дизайна, ни в качестве. Кому-то покажется, что они не для ежедневного использования. Это не так: жакеты и брюки — вполне кэжуал в стиле Saint Laurent. Как модель бизнеса, историю и становление которого следует изучать в вузах, отмечу 12storeez: я подписана на сестер Голомаздиных с того момента, когда одна из них еще работала в глянце. Для меня они огромный пример работоспособности, непотопляемости, великодушия и творчества. Нравится Level44 за минималистичный, но в то же время раскрепощенный стиль, у марки много соблазнительных, но абсолютно носибельных вещей. Никогда не перестанет быть актуальным спортивный шик: во множестве худи и толстовок несложно выделить Planta Rosa — дизайнер Евгения Павлин и фотограф Ибрагим Гатциев играючи совмещают тренды и винтаж, получается действительно модно. Ну и конечно, Agreeg — конкурентов у бренда в сегменте креативного прагматизма и суперкачественной базовой одежды просто нет. Я ни с кем не сравниваю, это просто факт.
Вы стали креативным директором и музой Agreeg —как это повлияло на стилистику бренда?
С создательницей Agreeg Арминой Григорян мы встретились в нужное для бренда время. Я не буду умалять своего влияния, очевидно, что он установился и нашел свою ДНК с моим приходом. Но это не только моя заслуга — Армина
суперпрофессионал, за внешностью спокойной, даже кроткой девушки скрывается целеустремленность, решительность и прагматизм. Она тверда в своих решениях и планах, а я ценю эти качества, потому что сама такая. Мы вместе пришли к решению сузить стилевой разброс, сфокусироваться на одежде определенного дизайна, уровня, качества. Мы ни с кем не соревнуемся, мы делаем стиль Agreeg, который уже узнаваем и любим многими. Индивидуальный подход, крутой сервис — тоже отличительные качества бренда. Скоро после реновации откроется шоурум, жду-не дождусь встретиться там с нашими клиентами.
На Оксане: кольца и серьги Cartier, джинсы R13, жакет и топ Agreeg, лофер, сумка и пояс, надетый как чокер — Hermes
Что непременно купить в Agreeg из нового сезона?
Мы расширили линию аксессуаров: придумали ремень с геометричной акцентной пряжкой, шелковые платки с ручной росписью, решили запустить сумки. Мы работаем над тем, как усовершенствовать уже существующие модели, занимаемся не количеством, а качеством. Бестселлеры Agreeg — костюмы. Мне немного надоел оверсайз, поэтому осенью будут жакеты приталенного кроя. Трудимся особенно скрупулезно: в нашей линии брюк и жакетов есть модели для всех типов фигуры, так что мы — бодинейтральный бренд.
Фото: Саша Мадмуазель
Текст: Ксения Гощицкая
Визаж и волосы: Ольга Глазунова
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