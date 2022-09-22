Оксана Пономарева (Komisstore) — о дефиците люкса, буме на винтаж и бренде Agreeg

Тенденции и маст-хэвы — это все еще важно?

Сразу скажу, я не эксперт моды, у меня нет профильного образования или опыта работы в фэшн-индустрии. Я простой потребитель со своим субъективным мнением. Есть ощущение, что тренды и маст-хэвы утратили в нашей стране былой смысл и нет в них прежней актуальности. Во всяком случае, для меня это именно так. Я давно не слежу ни за показами, ни за хрониками стритстайла. Уделяю внимание лишь отдельным брендам, к слову, именно тем, которые как таковые тренды формируют. Так совпадает, что что бы я ни надела, это становится трендом. Я так к этому привыкла, что не спешу покупать маст-хэвы — я сама их формирую. А если без шуток и глобально, то мода не просто существует, но и набирает какие-то гипертрофированные обороты и космические скорости производства, недели моды идут одна за другой, тренды формируются и внедряются искусственно в мозги потребителя.

Что же в нас внедряют в новом сезоне?

Действительно важный прогрессирующий тренд — винтаж и покупки на ресейл-платформах. Когда я создала свой ресейл Komisstore, для многих это показалось постыдным занятием и меня пытались шеймить, однако теперь каждая модница продает свои вещи и это рационально и экологично. Если же вы хотите быть ультрамодными, то продолжайте носить Balenciaga, Prada и Miu Miu. Стиль 1990-х наконец-то попытается вытеснить 2000-е, которые совершенно мне не близки, хотя это и время моей молодости — они примитивны и безвкусны. Носим белые майки с джинсами (от объемных деструктивных моделей до классики), оверсайзовые пальто, кожаные жакеты и тренчи, байкерские ботинки с ремешками и мини. К этому добавить лоферы и большую добротную кожаную сумку. Это мой максимум того, что я знаю о трендах в академическом понимании. Пожалуй, самый восхищающий и вдохновляющий тренд — не гнаться за трендами. Все больше встречаю таких цельных людей, которые выглядят очень органично и без потуг.