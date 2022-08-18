Линда Евангелиста снялась для обложки британского Vouge. Это первая фотосессия после неудачной операции

Линда Евангелиста в интервью Саре Харрис для британского Vouge рассказала, что провела пять лет скрываясь посторонних глаз после процедуры CoolSculpting (замораживания жира), которая сделала ее «жестоко изуродованной». Она решила, что единственный выход — рассказать свою историю. «Я не могла больше жить в этой боли. Я знал, что должна внести изменения, и единственное изменение состояло в том, чтобы сказать свою правду», — говорит она.

Но ожидаемого результата супермодель не получила. Более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию — вместо сокращения жировая ткань расширилась. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике. Модель в прошлом году подала иск против Zeltiq Aesthetics за тяжкие телесные повреждения после операции.

«Если бы я знала, что побочные эффекты могут включать в себя потерю средств к существованию, и вы, в конечном итоге, впадете в такую ​​депрессию, что возненавидите себя, я бы не пошла на такой риск», — говорит она сквозь слезы.