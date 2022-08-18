Линда Евангелиста снялась для обложки британского Vouge. Это первая фотосессия после неудачной операции

Супер-модель Линда Евангелиста стала лицом обложки британского Vouge. Это ее первая большая фотосессия для глянца, после неудачной операции, которая, по словам модели, изуродовала ее внешность.
Линда Евангелиста в интервью Саре Харрис для британского Vouge рассказала, что провела пять лет скрываясь посторонних глаз после процедуры CoolSculpting (замораживания жира), которая сделала ее «жестоко изуродованной». Она решила, что единственный выход — рассказать свою историю. «Я не могла больше жить в этой боли. Я знал, что должна внести изменения, и единственное изменение состояло в том, чтобы сказать свою правду», — говорит она.
Но ожидаемого результата супермодель не получила. Более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию — вместо сокращения жировая ткань расширилась. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике. Модель в прошлом году подала иск против Zeltiq Aesthetics за тяжкие телесные повреждения после операции.
«Если бы я знала, что побочные эффекты могут включать в себя потерю средств к существованию, и вы, в конечном итоге, впадете в такую депрессию, что возненавидите себя, я бы не пошла на такой риск», — говорит она сквозь слезы.
Она дважды пыталась исправить это с помощью липосакции: «У меня разрезы по всему телу. Мне наложили швы, я носила компрессионное белье под подбородком, все тело было туго опоясано в течение восьми недель — ничего не помогало. Я была так смущена, я только что потратила все деньги, и единственный способ, который я могла придумать, чтобы исправить это, был ноль калорий, поэтому я просто пила воду. Иногда я ела стебель сельдерея или одно яблоко. Я теряла рассудок», — признается она.
Линда Евангелиста добавляет, что она до сих пор не пришла в себя, она не может смотреть в зеркало и не терпит прикосновений к своему телу: «Вылечился ли я психически? Абсолютно нет. Но я так благодарен за поддержку, которую я получил от моих друзей и от моей отрасли».
Она поясняет, что для обложки Vogue, которую снял Стивен Мейзел, визажист Пэт МакГрат аккуратно оттянула ее лицо, челюсть и шею назад с помощью ленты и резинок: «Это не моя челюсть и шея в реальной жизни — и я не могу ходить с бинтами и резинками везде».
Помимо истории с операцией, Линда Евангелиста рассказала о первых шагах в работе моделью, сотрудничестве с Карлом Лагерфельдом, Джани Версаче, и другими модными гигантами индустрии.
Помимо интервью и фотографий, к выходу сентябрьского номера британского Vogue Линда Евангелиста снялась в специальном видео, в котором вспоминает 20 своих культовых образов за последние 40 лет.
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