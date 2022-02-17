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Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной операции по избавлению от лишнего веса

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Супермодель впервые появилась публично после неудачной процедуры CoolSculpting по избавлению от лишнего жира. Линда Евангелиста снялась для журнала People и в интервью рассказала о том, как изменилась ее жизнь и самоощущение после операции.

Напомним, что несколько лет назад Линда Евангелиста решилась на процедуру CoolSculpting по коррекции фигуры. Но ожидаемого результата супермодель не получила. Более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию — вместо сокращения жировая ткань расширилась. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике. В интервью People она сказала, что избегает не только камер, но и собственного отражения в зеркале: «Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли».

В своем инстаграме супермодель написала: «Я еще не закончила рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, научиться снова любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом».

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