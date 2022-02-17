Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной операции по избавлению от лишнего веса

Напомним, что несколько лет назад Линда Евангелиста решилась на процедуру CoolSculpting по коррекции фигуры. Но ожидаемого результата супермодель не получила. Более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию — вместо сокращения жировая ткань расширилась. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике. В интервью People она сказала, что избегает не только камер, но и собственного отражения в зеркале: «Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли».