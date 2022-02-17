Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной операции по избавлению от лишнего веса

Супермодель впервые появилась публично после неудачной процедуры CoolSculpting по избавлению от лишнего жира. Линда Евангелиста снялась для журнала People и в интервью рассказала о том, как изменилась ее жизнь и самоощущение после операции.
Напомним, что несколько лет назад Линда Евангелиста решилась на процедуру CoolSculpting по коррекции фигуры. Но ожидаемого результата супермодель не получила. Более того, врачи диагностировали у нее редкое осложнение — парадоксальную жировую гиперплазию — вместо сокращения жировая ткань расширилась. С тех пор Евангелиста не появлялась на публике. В интервью People она сказала, что избегает не только камер, но и собственного отражения в зеркале: «Теперь я боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли».
В своем инстаграме супермодель написала: «Я еще не закончила рассказывать свою историю, и я продолжу делиться своим опытом, чтобы избавиться от стыда, научиться снова любить себя и, надеюсь, помочь другим в этом».
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