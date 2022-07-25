Медиа-художница Эллен Шейдлина приняла участие в NFT-выставке Gucci

«Наша кожа полностью регенерируется каждые 7 лет. Мы теряем все клетки, структура тела оставляет общую форму, но без исходного состояния материи. Спустя 100 лет Gucci не просто остался собой, а сохранил свою исконную ценность, заложенную при создании, и теперь имеет возможность отказаться даже от материальной оболочки. Gucci свободно принимает будущее и гибко в него встраивается».