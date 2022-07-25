Медиа-художница Эллен Шейдлина приняла участие в NFT-выставке Gucci

Эллен Шейдлина создала работу для NFT-выставки современного искусства The Next 100 Years of Gucci: a futuristic vision of the brand. Проект запустил модный дом Gucci, он приурочен к 100-летнему юбилею бренда.
В выставке приняли участие одиннадцать диджитал-художников со всего мира. Они рассуждали о наследии и эстетики Gucci, а также о будущем модного дома. Медиа-художница Эллен Шейдлина представила работу, посвященную процессам аннигиляции человеческой кожи.
Эллен Шейдлина
«Наша кожа полностью регенерируется каждые 7 лет. Мы теряем все клетки, структура тела оставляет общую форму, но без исходного состояния материи. Спустя 100 лет Gucci не просто остался собой, а сохранил свою исконную ценность, заложенную при создании, и теперь имеет возможность отказаться даже от материальной оболочки. Gucci свободно принимает будущее и гибко в него встраивается».
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