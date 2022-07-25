Супермодель и активистка Иман: как девушка из Найроби стала одной из первых темнокожих топ-моделей и музой Ива Сен-Лорана?

Сегодня легендарная топ-модель, активистка и жена Дэвида Боуи отмечает свой 67-ой день рождения. По такому случаю вспоминаем историю Иман — красавицы из Найроби, которая боролась с расизмом и предрассудками в модной индустрии и которую обожали культовые дизайнеры Ив Сен-Лоран, Тьерри Мюглер, Джанни Версаче, Донна Каран и fashion-фотографы Хельмут Ньютон, Питер Бирд.
В 1975 году к двадцатилетней девушке на улице в Найроби подошел человек и предложил снять ее портрет. Той девушкой была Иман, а тем, кто сделал ей предложение, — известный фотограф Питер Бирде. За съемку тогда еще никакая не модель запросила 8 000 долларов, которые должны были помочь ей оплатить учебу в университете. Да, здравомыслием и сообразительностью Иман обладала всегда, а еще училась на политолога, работала на двух работах, кормила семью и владела пятью языками. Так началась история будущей топ-модели.
Съемка Иман, 1983 год
Благодаря снимкам, которые сделал Питер Бирде, Иман попала в Нью-Йорк и быстро покорила его. Для раскрутки Бирде разработал, как бы сейчас сказали, целую пиар-кампанию. Легенда звучала так: фотограф встретил красавицу в Сахаре, а принадлежит она к одному из местных племен пустыни. В дополнение модель появилась на своей первой пресс-конференции в национальном сомалийском наряде. В то время никто даже не подозревал, что Иман говорит на пяти языках, общественность была уверена: что она и по-английски не понимает ни слова. Разработанная Питером Бирде кампания удалась — уже в 1976 году Иман появилась на обложке Vogue.
Иман совмещала фотосессии и показы — ее хотели видеть и перед камерой, и на подиумных шоу. Так она стала обожаемой моделью fashion-фотографов Хельмута Ньютона, Дэвида Бейли, Ирвина Пенна, Энни Лейбовиц, кутюрье Тьерри Мюглера, Джанни Версаче, Донны Каран и, конечно, Ива Сен-Лорана, который как-то сказал: «Женщина моей мечты — это Иман». В подтверждение громких слов в 1980 году кутюрье выпустил коллекцию, посвященную своей музе, под названием African Queen. Сама Иман очень трезво относилась к званию музы, подчеркивая, что муза не только прекрасно выглядит и вдохновляет, но и усердно работает.
Иман, 1991 год
Что и делала Иман. Причем она была и остается не только культовой супермоделью, но и активисткой. Став одной из первых темнокожих топ-моделей, она занялась трансформацией всей модной индустрии и сделала действительно многое для следующих поколений. В то время темнокожие модели сталкивались не только с расизмом, но и зарабатывали меньше своих светлокожих коллег. Кроме того, в индустрии считалось, что в съемке не может быть больше одной модели с темным цветом кожи. Такая установка порождала не здоровую конкуренцию, а агрессивное противостояние между моделями. Иман решила бороться с несправедливостью и предложила своей темнокожей коллеге Беверли Джонсон (первая афроамериканская модель на обложке американского Vogue) сниматься вместе.
Позже, в 1994 году, Иман запустила свой бьюти-бренд (до того, как это стало мейнстримом), в линейку которого вошли тональные средства для всех цветов кожи. Топ-модель сделала это не только ради коммерческого успеха, но и памятуя о том, что для нее визажисты на съемках никогда не могли подобрать тональный крем. Иман делала его сама, миксуя средства разных оттенков, чтобы получить подходящий.
Иман для Harpers Bazaar, 2014 год
Несмотря на то, что Иман завершила свою модельную карьеру в 1989 году, борьбу с предрассудками она не оставила. В 2013-ом легендарная топ-модель и ее темнокожие коллеги — не менее культовая Наоми Кэмпбелл и активистка, модель, букер Бетанн Хардисон — запустили кампанию Balance Diversity. В нее вошло открытое письмо, призывающее модные дома приглашать к сотрудничеству больше неевропейских моделей. Так сподвижницы решили напомнить индустрии, что расовые проблемы по-прежнему актуальны, а разнообразие должно стать нормой.
Известна Иман не только как супермодель и активистка, но и как жена Дэвида Боуи. Их пара была счастливой (о чем всегда говорила и говорит Иман), гармоничной, красивой и популярной. Они познакомились благодаря их общему другу, и Боуи был так очарован своей будущей женой, что в качестве первого свидания пригласил ее на чай. В 1992 году Иман и Дэвид Джонс (топ-модель неоднократно подчеркивала, что полюбила и вышла замуж именно за Дэвида Джонса, а не за Дэвида Боуи) поженились. Они прожили в браке до 2016 года — до дня смерти Боуи. Это печальное событие не повлияло на чувства Иман, она даже по-прежнему называет Боуи мужем: «Недавно я упомянула мужа в разговоре, мне ответили: “Ты имеешь ввиду своего бывшего мужа?” Я сказала: “Нет, он всегда будет моим мужем"».
Иман на Met Gala-2021
Сегодня Иман не часто радует публичными выходами своих поклонников. Один из самых ярких — появление топ-модели на Met Gala в 2021 году. Ее образ на тему «Американская независимость» стал одним из самых запоминающихся и обсуждаемых. Впрочем, как и сама легендарная Иман.
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