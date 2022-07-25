Супермодель и активистка Иман: как девушка из Найроби стала одной из первых темнокожих топ-моделей и музой Ива Сен-Лорана?

Известна Иман не только как супермодель и активистка, но и как жена Дэвида Боуи. Их пара была счастливой (о чем всегда говорила и говорит Иман), гармоничной, красивой и популярной. Они познакомились благодаря их общему другу, и Боуи был так очарован своей будущей женой, что в качестве первого свидания пригласил ее на чай. В 1992 году Иман и Дэвид Джонс (топ-модель неоднократно подчеркивала, что полюбила и вышла замуж именно за Дэвида Джонса, а не за Дэвида Боуи) поженились. Они прожили в браке до 2016 года — до дня смерти Боуи. Это печальное событие не повлияло на чувства Иман, она даже по-прежнему называет Боуи мужем: «Недавно я упомянула мужа в разговоре, мне ответили: “Ты имеешь ввиду своего бывшего мужа?” Я сказала: “Нет, он всегда будет моим мужем"».