Гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — о ценности объединения и любимых российских марках

8 июня «Собака.ru» собрала своих друзей и героев в Новой Голландии. Мы награждали лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — тех, кто делает Петербург лучше. Премия прошла не в формате церемонии, а в формате встречи единомышленников. Сейчас, как никогда, важно и нужно объединяться, что мы и сделали. А заодно узнали, что помогает нашим героям держаться в это непростое время и каких российских дизайнеров они поддерживают.
Юлдус Бахтиозна
художница, режиссер
«Поддержать саму себя мне больше всего помогла посадка люпинов на даче, многолетних цветов.
Из локальных дизайнеров очень люблю Татьяну Кочнову и Monochrome мне нравится».
Покрас Лампас
художник
«Работа с людьми, которые вдохновляют, над проектами, которые вдохновляют и ЗОЖ — только это и помогает. Для стабилизации состояния важны режим и график. Из российских дизайнеров мне нравятся ребята из ТО Kruzhok, нравится Глеб Костин, большие молодцы «Богема».
Катя Иванчикова
солистка группы IOWA
«Сублимирую в творчество. Сделала достаточно депрессивный ЕР, плюс пока даю параллельно концерты. Недавно мы съездили в Екатеринбург, и я поняла, что людям тяжело будет слушать что-то грустное. Нужно оставить лампочку, ведь на меня смотрят, как на позитивное».
Яна Милорадовская
главный редактор «Собака.ru»
Acne Studios, Dries van Noten, Jil Sander, украшения Parure Atelier
Лиза Климко
куратор и создательница проекта Art.Nunc
«Я много занимаюсь спортом, в основном функциональным тренингом, это неплохо держит эмоциональное состояние.
Мой самый любимый российский дизайнер — Оля Гинзбург. Ношу и люблю-люблю Ola Ola».
Антон Рудзат и Виталий Аксенов
Антон: «На плаву помогают держаться теннис, секс и много работы.
Я ношу свою марку MAD DAISY, Сашу Терехова люблю, дружу с ним. Правда, не совсем мой стиль, но если речь о классических вещах. то он лучший. Еще респектую бренду WOS».
Оля Гинзбург
дизайнер и основательница бренда Ola Ola
«Общение с близкими, с единомышленниками сейчас очень важно».
Евгения Сероусова
научный сотрудник, куратор Русского музея, создательница концепт-пространства Maison25
«Сегодня я выбрала такой немного свадебно-плэйфул образ из кутюрной коллекции Tatyana Kochnova. Все скроено вручную, украшено страусиными перьями и цветами. В эпоху турбулентности хотелось чего-то мягкого, зефирного, нежного, а не брутального.
Мой любимый дизайнер — Алена Феликсова. 404 NOT FOUND — хорошо узнаваемый на международной арене бренд, В этом году в фаворитах, конечно, Таня Кочнова, а еще дагестанский бренд Base Case, который я представляю последние несколько месяцев».
Мария Червоткина и Алексей Глухов
инфлюенсер и художник
«Мы друг другу помогаем, плюс спорт. С первым потом выходит негатив, тебе становится легче, даже если совсем немного пройтись. Еще спорт помогает отвлечься и заснуть.
Среди марок, которые мы поддерживаем, Sorelle, Iron by Mironova, Gate31», FABLE».
Рома Уваров
дизайнер, создатель RomaUvarovDesign
«Держаться на плаву сейчас помогают поиски себя. Новое время наступило, и ты себя нового ищешь. Я никогда в жизни Петербург не любил, а сейчас приехал и так нравится. С удовольствием гуляю по летнему Петербургу! Второй день ходим, и я прям в шоке, видимо, что-то меняется. Видимо, меняется время и люди.
Что касается дизайнеров, люблю и поддерживаю Никиту Калмыкова — ODOR, Arny Praht, Тиграна Аветисяна».
Татьяна Кочнова и Любовь Волкова
дизайнер и создательница Tatyana Kochnova Atelier, продюсер
Платья Tatyana Kochnova Atelier
«Нам очень сильно повезло, потому что наша работа помогает людям расслабляться, выглядеть хорошо и радоваться. Это стиль жизни в хорошем смысле.
Мы носим свое, но не потому что никого не любим. Просто так удобнее. С уважением относимся к нашим петербургским коллегам — Татьяне Валентиновне Парфеновой, Леониду Алексееву и его House of Leo, бренду My812».
Полина Сидихина
актриса
«Работа. Она держит на плаву всегда.
Люблю и боготворю Татьяну Валентиновну Парфенову».
Виктория Портфолио
блогер
«Мне помогает не падать духом работа. Сейчас очень много съемок.
Сегодня меня собирала стилист Саша Федо, она тоже здесь, на мероприятии. Мы любим миксовать люкс и российских дизайнеров. В фаворитах среди локальных марок Sorelle и Say No More, например».
Михаил Стацюк
главный редактор сайта «Собака.ru»
Ольга Найденова, Полина Апреликов, Роман Кянджалиев, Иван Шитьков
создательница Eburet, дизайнер, декоративно-прикладной мужчина, стилист по волосам
На Романе: винтажный кастомизированый фрак с декольтированной спиной авторства Романа (обшит внутренними частями пиджаков, драным кружевом и бисером), винтажный топ из секонда OFF, брюки Uniqlo, Maison Margiela Tabi Boots, украшения August и Swarovski
На Иване: Роман Кянджалиев
На Ольге: винтаж
На Полине: Aprelikova
«Что сейчас помогает? Работа, взаимопомощь, красота, какая-то социальная история. Мы поддерживаем и носим друг друга».
Роман: «Мне помогает оставаться на плаву внимание к своему ментальному здоровью, общение с близкими, и супер акцент на своих эмоциях и ощущениях. Поддерживаю Полину Вячеславовну Апреликову, шьем потрясные платья».
Алина Король и Александра Кусоцкая
актрисы
Ксения Черемнова и Дима Вишнеев
создатели Manicure Vampire
На Ксении: топ Manicure Vampire, юбку подарила Димина бабушка, сапоги New Rock, украшения — находки из секонда
На Диме: пиджак и кольца Manicure Vampire, футболка с Мэрилином Мэнсоном, штаны и боты New Rock
Пиджак Manicure Vampire, футболка с Мэрилином Мэнсоном
Кольцо Manicure Vampire
Украшения – находки из секонда
Ксения: «Мы создаем красивые и классный вещи — это нас держит. Сами мы любим Рому Уварова, Kruzhok, Антона Белинского».
Дима: «Мне помогает держаться на плаву работа, музыка, велосипед мой. Я выезжаю с музыкой, приезжаю обновленный как после медитации».
Андрей Коровко
стилист
«Мой лайфхак относительно эмоционального состояния: два психотерапевта и один психиатр.
Я 15 лет в моде, год за три, мне ветерана труда дали. Работаю только с лучшими, поэтому все, что касается женской моды — Татьяна Парфенова, мужской — House of Leo».
Вика Салават
стилист
«Самое главное продолжать работать и быстро адаптироваться.
Мой топ-3 российских марок и дизайнеров: UShatava, потому что не делают миллион одинаковых коллекций, в которых все ходят, Юлия Вэйв, Sorelle. Из украшений — петербуржцы OSSA. Вообще идеальным будет мой бренд (ну для меня), выполненный полностью в моей стилистике».
Алексей и Анастасия Черкасовы
ювелиры, создатели 22.77jewelry
«Мы поддерживаем друг друга — идеями и просто. А еще коллаборируемся с другими брендами — сейчас особенно важно объединяться с единомышленниками».
Алена Феликсова
дизайнер, создательница 404 NOT FOUND
«Занимаюсь эскапизмом — сделала коллекцию. Мне очень тяжело, на самом деле. Тяжело даже было черное сегодня надеть — не могу носить черное с марта месяца.
Я поддерживала и буду поддерживать своих петербургских коллег-дизайнеров: Настю Миронову, Юру Питенина — Saint-Tokyo, Олю Рузакову — Cocoshniсk».
Анна Вас и Иван
создатели Old Baby и Save The Rave
«Мы очень асоциальны, поэтому поддерживаем друг друга. Сейчас настроение поднимают собаки. У нас две украинские собаки без лапок. И работа, конечно. Нужно продолжать заниматься своим делом, в нашем случае это винтаж, секонды, ресайкл, а еще переделка вещей».
Елена Боброва
видеохудожница
«Я много занимаюсь собой — своим телом и своим делом. Это всем нам нужно сейчас — заниматься своим делом.
Из локальных марок обожаю Ola Ola и UShatava».
Глеб Мокс
фэшн-блогер
«Спорт 100%, бегу уделяю особое внимание. Я ездил в Москву сдавать ЕГЭ, и перед каждым экзаменом пробегал 6 километров.
На фоне всей мировой ситуации я стараюсь концентрироваться на своей жизни, стараюсь делать все, что от меня зависит, и поддерживать российские бренды. Мой топ-3: WOS, Arny Praht (сейчас с их сумкой), Sorry, I am not».
Дима Покров
Татьяна Зиза
редактор моды сайта «Собака.ru»
Пиджак и моносерьга Tatyana Kochnova Atelier, платье 31Gate
«Быть в кругу близких по духу, убеждениям и целям, объединяться — главное сейчас. А еще поддерживать друг друга морально и профессионально. Собственно, сегодня мы все для этого и собрались — отметить тех, кто продолжает работать, делать важное и классное несмотря ни на что, и пообщаться, побыть внутри комьюнити. Это правда важно и дает силы хоть на что-то
«Собака.ru» всегда поддерживала российских дизайнеров, и с утроенным рвением продолжает это делать. Мы запустили проект #sobaka_loves_locals, в котором собирает самые классные локальные марки. Ну и посмотрите на лауреатов «ТОП 50» в номинации «Мода и дизайн» этого года. Это же шик! Но выделять никого не буду — с моей стороны не этично».
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России
Ювелирный бренд Parure Atelier
Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano
Компанию Simple
Бренд NIKITA EFREMOV
Фото: Лиза Медунецкая
Автор: Арика Сердюк
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