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Герои

Гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — о ценности объединения и любимых российских марках

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8 июня «Собака.ru» собрала своих друзей и героев в Новой Голландии. Мы награждали лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 — тех, кто делает Петербург лучше. Премия прошла не в формате церемонии, а в формате встречи единомышленников. Сейчас, как никогда, важно и нужно объединяться, что мы и сделали. А заодно узнали, что помогает нашим героям держаться в это непростое время и каких российских дизайнеров они поддерживают.

Юлдус Бахтиозна

художница, режиссер

Платье Tatyana Kochnova Atelier, мамины бусы, винтажная цепочка, брошь авторства Юлдус, туфли Bottega Veneta

Платье Tatyana Kochnova Atelier, мамины бусы, винтажная цепочка, брошь авторства Юлдус, туфли Bottega Veneta

Мамины бусы, винтажная цепочка, брошь авторства Юлдус

«Поддержать саму себя мне больше всего помогла посадка люпинов на даче, многолетних цветов.

Из локальных дизайнеров очень люблю Татьяну Кочнову и Monochrome мне нравится».

Покрас Лампас

художник

Часы Bulgari, кольца LV, пиджак и брюки Off-White, кроссовки Balenciaga

Брюки Off-White, кроссовки Balenciaga

Часы Bulgari, кольца LV, пиджак Off-White

«Работа с людьми, которые вдохновляют, над проектами, которые вдохновляют и ЗОЖ — только это и помогает. Для стабилизации состояния важны режим и график. Из российских дизайнеров мне нравятся ребята из ТО Kruzhok, нравится Глеб Костин, большие молодцы «Богема».

Катя Иванчикова

солистка группы IOWA

Куртка с Уделки, платье Роуп, сумка Prada, танцевальные гетры

Сумка Prada

«Сублимирую в творчество. Сделала достаточно депрессивный ЕР, плюс пока даю параллельно концерты. Недавно мы съездили в Екатеринбург, и я поняла, что людям тяжело будет слушать что-то грустное. Нужно оставить лампочку, ведь на меня смотрят, как на позитивное».

Яна Милорадовская 

главный редактор «Собака.ru»

Дмитрий Колесов

Acne Studios, Dries van Noten, Jil Sander, украшения Parure Atelier

Лиза Климко

куратор и создательница проекта Art.Nunc

Штаны, пиджак Ola Ola, туфли Christian Louboutin, часы Cartier

Штаны, пиджак Ola Ola, туфли Christian Louboutin, часы Cartier

«Я много занимаюсь спортом, в основном функциональным тренингом, это неплохо держит эмоциональное состояние.

Мой самый любимый российский дизайнер — Оля Гинзбург. Ношу и люблю-люблю Ola Ola».

Антон Рудзат и Виталий Аксенов

На Антоне: кроссовки Vetements х Reebok, спортивки в стиле нулевых Puma х Ami, лонгслив с интро Фрэнка Оушена, Be Yourself бренда MAD DAISY, кожаная рубашка COS, очки Yves Saint Laurent

На Виталии: Tom Ford

Антон: «На плаву помогают держаться теннис, секс и много работы.

Я ношу свою марку MAD DAISY, Сашу Терехова люблю, дружу с ним. Правда, не совсем мой стиль, но если речь о классических вещах. то он лучший. Еще респектую бренду WOS».

Оля Гинзбург

дизайнер и основательница бренда Ola Ola

Тотал лук Ola Ola

Тотал лук Ola Ola

«Общение с близкими, с единомышленниками сейчас очень важно».

Евгения Сероусова

научный сотрудник, куратор Русского музея, создательница концепт-пространства Maison25

Платье Tatyana Kochnova Atelier

Платье Tatyana Kochnova Atelier

«Сегодня я выбрала такой немного свадебно-плэйфул образ из кутюрной коллекции Tatyana Kochnova. Все скроено вручную, украшено страусиными перьями и цветами. В эпоху турбулентности хотелось чего-то мягкого, зефирного, нежного, а не брутального.

Мой любимый дизайнер — Алена Феликсова. 404 NOT FOUND — хорошо узнаваемый на международной арене бренд, В этом году в фаворитах, конечно, Таня Кочнова, а еще дагестанский бренд Base Case, который я представляю последние несколько месяцев».

Мария Червоткина и Алексей Глухов

инфлюенсер и художник

На Марии: юбка COS, жакет Sorelle, топ Iron by Mironova, туфли Giuseppe Zanotti

На Алексее: пиджак COS, штаны, кроссовки Reebok

На Марии: туфли Giuseppe Zanotti

На Алексее: кроссовки Reebok

 

«Мы друг другу помогаем, плюс спорт. С первым потом выходит негатив, тебе становится легче, даже если совсем немного пройтись. Еще спорт помогает отвлечься и заснуть.

Среди марок, которые мы поддерживаем, Sorelle, Iron by Mironova, Gate31», FABLE».

Рома Уваров

дизайнер, создатель RomaUvarovDesign

Рубашка из винтажных тканей ODOR, штаны RomaUvarovDesign, винтажные бутсы с Авито, но из Испании, винтажная сережка и майка с Апрашки

Рубашка из винтажных тканей ODOR, винтажная сережка и майка с Апрашки

 

«Держаться на плаву сейчас помогают поиски себя. Новое время наступило, и ты себя нового ищешь. Я никогда в жизни Петербург не любил, а сейчас приехал и так нравится. С удовольствием гуляю по летнему Петербургу! Второй день ходим, и я прям в шоке, видимо, что-то меняется. Видимо, меняется время и люди.

Что касается дизайнеров, люблю и поддерживаю Никиту Калмыкова — ODOR, Arny Praht, Тиграна Аветисяна».

Татьяна Кочнова и Любовь Волкова

дизайнер и создательница Tatyana Kochnova Atelier, продюсер

Платья Tatyana Kochnova Atelier

«Нам очень сильно повезло, потому что наша работа помогает людям расслабляться, выглядеть хорошо и радоваться. Это стиль жизни в хорошем смысле.

Мы носим свое, но не потому что никого не любим. Просто так удобнее. С уважением относимся к нашим петербургским коллегам — Татьяне Валентиновне Парфеновой, Леониду Алексееву и его House of Leo, бренду My812».

Полина Сидихина

актриса

Платье Let's go dress

«Работа. Она держит на плаву всегда.

Люблю и боготворю Татьяну Валентиновну Парфенову».

Виктория Портфолио

блогер

Босоножки Magda Butrym, браслет на ноге La Perla, корсет Say No More

Босоножки Magda Butrym, браслет на ноге La Perla

«Мне помогает не падать духом работа. Сейчас очень много съемок.

Сегодня меня собирала стилист Саша Федо, она тоже здесь, на мероприятии. Мы любим миксовать люкс и российских дизайнеров. В фаворитах среди локальных марок Sorelle и Say No More, например».

Михаил Стацюк

главный редактор сайта «Собака.ru»

Образ Boggi Milano

Образ Boggi Milano

Ольга Найденова, Полина Апреликов, Роман Кянджалиев, Иван Шитьков

создательница Eburet, дизайнер, декоративно-прикладной мужчина, стилист по волосам

 

На Романе: винтажный кастомизированый фрак с декольтированной спиной авторства Романа (обшит внутренними частями пиджаков, драным кружевом и бисером), винтажный топ из секонда OFF, брюки Uniqlo, Maison Margiela Tabi Boots, украшения August и Swarovski

На Иване: Роман Кянджалиев

На Ольге: винтаж

На Полине: Aprelikova

«Что сейчас помогает? Работа, взаимопомощь, красота, какая-то социальная история. Мы поддерживаем и носим друг друга».

Роман: «Мне помогает оставаться на плаву внимание к своему ментальному здоровью, общение с близкими, и супер акцент на своих эмоциях и ощущениях. Поддерживаю Полину Вячеславовну Апреликову, шьем потрясные платья».

Алина Король и Александра Кусоцкая

актрисы

На Алине: очки Jacquemus, шуба из пленок авторства художницы Алисон, брюки Ianis Chamalidy, туфли Sintezia

На Елизавете: сумочка-треуголка с Уделки

Ксения Черемнова и Дима Вишнеев

создатели Manicure Vampire

На Ксении: топ Manicure Vampire, юбку подарила Димина бабушка, сапоги New Rock, украшения — находки из секонда

На Диме: пиджак и кольца Manicure Vampire, футболка с Мэрилином Мэнсоном, штаны и боты New Rock

Пиджак Manicure Vampire, футболка с Мэрилином Мэнсоном

 

Кольцо Manicure Vampire

Украшения – находки из секонда

Ксения: «Мы создаем красивые и классный вещи — это нас держит. Сами мы любим Рому Уварова, Kruzhok, Антона Белинского».

Дима: «Мне помогает держаться на плаву работа, музыка, велосипед мой. Я выезжаю с музыкой, приезжаю обновленный как после медитации».

Андрей Коровко

стилист

Образ House of Leo, обувь Dries van Noten

Боди и брюки House of Leo

«Мой лайфхак относительно эмоционального состояния: два психотерапевта и один психиатр.

Я 15 лет в моде, год за три, мне ветерана труда дали. Работаю только с лучшими, поэтому все, что касается женской моды — Татьяна Парфенова, мужской — House of Leo».

Вика Салават

стилист

Очки Linda Farrow, пиджак и сумка Balenciaga, топ Lime, брюки Sorelle, кольца Maison Margiela и OSSA

Кольца Maison Margiela и OSSA

Сумка Balenciaga

Очки Linda Farrow

«Самое главное продолжать работать и быстро адаптироваться.

Мой топ-3 российских марок и дизайнеров: UShatava, потому что не делают миллион одинаковых коллекций, в которых все ходят, Юлия Вэйв, Sorelle. Из украшений — петербуржцы OSSA. Вообще идеальным будет мой бренд (ну для меня), выполненный полностью в моей стилистике».

Алексей и Анастасия Черкасовы

ювелиры, создатели 22.77jewelry

На Насте: тотал лук Алина Комаровская, шляпа Riot, украшения 22.77jewelry

Украшения 22.77jewelry

Шляпа Riot, украшения 22.77jewelry

«Мы поддерживаем друг друга — идеями и просто. А еще коллаборируемся с другими брендами — сейчас особенно важно объединяться с единомышленниками».

Алена Феликсова

дизайнер, создательница 404 NOT FOUND

Сумка Gucci, платье 404 NOT FOUND, туфли Zara

Сумка Gucci

«Занимаюсь эскапизмом — сделала коллекцию. Мне очень тяжело, на самом деле. Тяжело даже было черное сегодня надеть — не могу носить черное с марта месяца.

Я поддерживала и буду поддерживать своих петербургских коллег-дизайнеров: Настю Миронову, Юру Питенина — Saint-Tokyo, Олю Рузакову — Cocoshniсk».

Анна Вас и Иван

создатели Old Baby и Save The Rave

Тотал луки Old Baby Vintage

Тотал луку Old Baby Vintage

«Мы очень асоциальны, поэтому поддерживаем друг друга. Сейчас настроение поднимают собаки. У нас две украинские собаки без лапок. И работа, конечно. Нужно продолжать заниматься своим делом, в нашем случае это винтаж, секонды, ресайкл, а еще переделка вещей».

Елена Боброва

видеохудожница

Винтажный комбинезон из Финляндии, очки LV, ботильоны Sintezia, куртка из секонда в Лондоне, боди ноунейм

Винтажный комбинезон из Финляндии, очки LV, боди ноунейм

«Я много занимаюсь собой — своим телом и своим делом. Это всем нам нужно сейчас — заниматься своим делом.

Из локальных марок обожаю Ola Ola и UShatava».

Глеб Мокс

фэшн-блогер

Брюки и жилет RO.KO.KO, сумка Arny Praht, обувь LLOYD

Жилет RO.KO.KO, сумка Arny Praht

«Спорт 100%, бегу уделяю особое внимание. Я ездил в Москву сдавать ЕГЭ, и перед каждым экзаменом пробегал 6 километров.

На фоне всей мировой ситуации я стараюсь концентрироваться на своей жизни, стараюсь делать все, что от меня зависит, и поддерживать российские бренды. Мой топ-3: WOS, Arny Praht (сейчас с их сумкой), Sorry, I am not».

Дима Покров

Майка Uniqlo, Juicy Couture, кроссовки Gucci, балаклава собственного авторства, винтажные кольца

Винтажные кольца

Кроссовки Gucci

Татьяна Зиза

редактор моды сайта «Собака.ru»

Пиджак и моносерьга Tatyana Kochnova Atelier, платье 31Gate

«Быть в кругу близких по духу, убеждениям и целям, объединяться — главное сейчас. А еще поддерживать друг друга морально и профессионально. Собственно, сегодня мы все для этого и собрались — отметить тех, кто продолжает работать, делать важное и классное несмотря ни на что, и пообщаться, побыть внутри комьюнити. Это правда важно и дает силы хоть на что-то

«Собака.ru» всегда поддерживала российских дизайнеров, и с утроенным рвением продолжает это делать. Мы запустили проект #sobaka_loves_locals, в котором собирает самые классные локальные марки. Ну и посмотрите на лауреатов «ТОП 50» в номинации «Мода и дизайн» этого года. Это же шик! Но выделять никого не буду — с моей стороны не этично».

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:

 

БКС УЛЬТИМА — частную инвестиционную компанию фондового рынка в России

Ювелирный бренд Parure Atelier

Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano

Компанию Simple

Бренд NIKITA EFREMOV

Фото: Лиза Медунецкая

Автор: Арика Сердюк

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Теги:
ТОП 50 2022 СПБ

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