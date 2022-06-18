Знакомьтесь, Дмитрий Кузнецов – главный рэп-ювелир России, который надел драгоценные украшения-мемы и кастом на Boulevard Depo, OG Buda, Джигана и Недры

Что же все-таки обозначает термин «рэп-ювелирка»?

Как правило, это большие «кубинские» или якорные цепи, часы в бриллиантах, много золота, а еще кастомизация — в ход идут мультипликационные герои, символы, логотипы. Что-то необычное, что нельзя найти в магазинах. Но это не contemporary, а крупные кричащие вещи, что-то типа «Смотрите, какие у меня нереальные часы!». Часто такие используются в съемках клипов. В рэп-культуре артисты всегда соревновались друг с другом, кто круче. Но последний тренд — удивлять не количеством драгоценностей, а креативом и сложностью изделия: оно может трансформироваться, открываться-закрываться, в нем может быть что-то спрятано внутри. Мы когда-то начинали с простых форм, а теперь делаем даже подвижные украшения, собранные из сорока деталей. Рэп-ювелирка — далеко не единственное наше направление. Мы решили двигаться от кастома в сторону создания собственного бренда и выпустили первую коллекцию. Начали с десяти изделий, а в итоге у нас в производстве около шестисот. Проработали фирменный стиль, запускаем новый сайт — в июне полностью поменяется картинка, она будет шикарной. Наш фирменный цвет — изумрудный. Очень люблю все его оттенки: нашим первым кастомом был темно-зеленый Volkswagen Touareg, инкрустированный изумрудами.

Герои каких мультфильмов пользуются популярностью в вашем комьюнити? Вряд ли Спанч Боб или Смешарики?

Не поверите, совсем недавно мы сделали цепочку со Смешариками, а еще с героями «Ну, погоди!». Для себя я придумал цепочку из покемонов — это мои любимые герои. Но чаще всего заказывают Спанч Боба, персонажей из «Южного Парка», компьютерных игр, героев аниме. Кроме мультфильмов, клиенты любят внедрять в украшения исторические орнаменты и культурные коды. Если раньше просили сделать что-то максимально крупное и блестящее, то сейчас многие хотят иметь вещи со смыслом. Например, артисты пишут альбом и его идею визуализируют в украшении, поэтому очень много наших изделий снимается для обложек — у OG Buda, kizaru.

Большинство изделий вы делаете на заказ?

Да, часто артисты приходят к нам со своей идеей. Но и я могу прийти со своей, поначалу так и поступал. Смотрел, у кого выходит альбом, изучал символы, которые в нем используются, вдохновлялся, рисовал эскизы и отправлял. Получал фидбэк: «Вау, круто! Давай делать!» Эскиз служил поводом для знакомства, а потом случалось так, что совместная работа перерастала в дружбу — со многими артистами у меня близкие отношения. С рэпа все ­закрутилось, а именно с Артема Boulevard Depo, который нас очень поддержал. Для Саши ST в самом начале я тоже делал дизайн — однажды приехал к нему на концерт и подарил кольцо с его логотипом и камешками. Ориентации на бизнес, честно говоря, у меня никогда не было. Я просто слушал музыку, танцевал брейк-данс, жил этой культурой. Безусловно, дружеские связи помогли, но это не было стратегией. Меня даже мой маркетинг ругает за то, что я не веду соцсети, хотя у меня очень яркая жизнь, постоянно происходит тысяча и одна интересная встреча. Но мне некогда — трое детей, жена, собака и огромная компания.

Существует ли кастовость внутри рэп-комьюнити? Например, если сделаете цепочку для Тимати, то у вас ничего не закажет GONE.Fludd?

Изначально была. Особенно в период становления молодой школы рэпа было сложно: я сотрудничал одновременно с Pharaoh, Boulevard Depo и kizaru. Но меня ценят как профессионала: знают, что могут обратиться за самой сумасшедшей идеей и я смогу ее реализовать. Отношения с конкурентами мы просто не обсуждаем. Бизнес есть бизнес.