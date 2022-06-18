Знакомьтесь, Дмитрий Кузнецов – главный рэп-ювелир России, который надел драгоценные украшения-мемы и кастом на Boulevard Depo, OG Buda, Джигана и Недры

Ювелир и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 Дмитрий Кузнецов выпустил первую коллекцию украшений под собственным брендом MOZI J, открывает магазины в Петербурге и Алма-Ате, а еще офис в Дубае. Вокруг его мастерской на Васильевском острове сложилось целое комьюнити: кампании марке снимает арт-фотограф Саша Сахарная, а их героями выступают селебрити от модели Саши Траутвейна и актера Саши Паля до участников агентства Oldushka.
Что же все-таки обозначает термин «рэп-ювелирка»?
Как правило, это большие «кубинские» или якорные цепи, часы в бриллиантах, много золота, а еще кастомизация — в ход идут мультипликационные герои, символы, логотипы. Что-то необычное, что нельзя найти в магазинах. Но это не contemporary, а крупные кричащие вещи, что-то типа «Смотрите, какие у меня нереальные часы!». Часто такие используются в съемках клипов. В рэп-культуре артисты всегда соревновались друг с другом, кто круче. Но последний тренд — удивлять не количеством драгоценностей, а креативом и сложностью изделия: оно может трансформироваться, открываться-закрываться, в нем может быть что-то спрятано внутри. Мы когда-то начинали с простых форм, а теперь делаем даже подвижные украшения, собранные из сорока деталей. Рэп-ювелирка — далеко не единственное наше направление. Мы решили двигаться от кастома в сторону создания собственного бренда и выпустили первую коллекцию. Начали с десяти изделий, а в итоге у нас в производстве около шестисот. Проработали фирменный стиль, запускаем новый сайт — в июне полностью поменяется картинка, она будет шикарной. Наш фирменный цвет — изумрудный. Очень люблю все его оттенки: нашим первым кастомом был темно-зеленый Volkswagen Touareg, инкрустированный изумрудами.
Герои каких мультфильмов пользуются популярностью в вашем комьюнити? Вряд ли Спанч Боб или Смешарики?
Не поверите, совсем недавно мы сделали цепочку со Смешариками, а еще с героями «Ну, погоди!». Для себя я придумал цепочку из покемонов — это мои любимые герои. Но чаще всего заказывают Спанч Боба, персонажей из «Южного Парка», компьютерных игр, героев аниме. Кроме мультфильмов, клиенты любят внедрять в украшения исторические орнаменты и культурные коды. Если раньше просили сделать что-то максимально крупное и блестящее, то сейчас многие хотят иметь вещи со смыслом. Например, артисты пишут альбом и его идею визуализируют в украшении, поэтому очень много наших изделий снимается для обложек — у OG Buda, kizaru.
Большинство изделий вы делаете на заказ?
Да, часто артисты приходят к нам со своей идеей. Но и я могу прийти со своей, поначалу так и поступал. Смотрел, у кого выходит альбом, изучал символы, которые в нем используются, вдохновлялся, рисовал эскизы и отправлял. Получал фидбэк: «Вау, круто! Давай делать!» Эскиз служил поводом для знакомства, а потом случалось так, что совместная работа перерастала в дружбу — со многими артистами у меня близкие отношения. С рэпа все закрутилось, а именно с Артема Boulevard Depo, который нас очень поддержал. Для Саши ST в самом начале я тоже делал дизайн — однажды приехал к нему на концерт и подарил кольцо с его логотипом и камешками. Ориентации на бизнес, честно говоря, у меня никогда не было. Я просто слушал музыку, танцевал брейк-данс, жил этой культурой. Безусловно, дружеские связи помогли, но это не было стратегией. Меня даже мой маркетинг ругает за то, что я не веду соцсети, хотя у меня очень яркая жизнь, постоянно происходит тысяча и одна интересная встреча. Но мне некогда — трое детей, жена, собака и огромная компания.
Существует ли кастовость внутри рэп-комьюнити? Например, если сделаете цепочку для Тимати, то у вас ничего не закажет GONE.Fludd?
Изначально была. Особенно в период становления молодой школы рэпа было сложно: я сотрудничал одновременно с Pharaoh, Boulevard Depo и kizaru. Но меня ценят как профессионала: знают, что могут обратиться за самой сумасшедшей идеей и я смогу ее реализовать. Отношения с конкурентами мы просто не обсуждаем. Бизнес есть бизнес.
Шорты Jacquemus, рубашка и галстук Etro, толстовка Amiri (все — ДЛТ), кольца, браслет и часы Mozi J
Как ваши кастом-проекты повлияли на эстетику первой коллекции?
Работа с клиентами показала, что реально сложно найти ювелирное изделие, которое бы весило как следует, отвечало современному дизайну и было бы абсолютно оригинальным. В магазин приходишь — все одинаковое. Даже у Tiffany и Cartier семьдесят процентов — это база: обручальные и помолвочные кольца, сережки, крестики. Так что мы сделали ставку на креатив и усилили команду художников. Например, наш логотип я придумал, вдохновившись прямоугольником, у которого срезал углы. Я учился ювелирному делу в университетах и в России, и на Западе, и везде нас учили трансформировать простые объекты. Из ничего раздували какую-то невероятного масштаба вселенную, которая потом вырастала в продукт.
Что еще формирует ваш визуальный код?
У нас в офисе есть библиотека с альбомами. Это мой источник вдохновения. Я сейчас был в Париже, Берлине, Стамбуле и Алма-Ате, откуда отправил в Петербург сто двадцать килограммов книг. В основном, это какие-то редкие издания: старые книжки про «Ролексы», графический дизайн, национальные орнаменты и костюмы разных стран. У нас есть книги по истории искусства, каталоги музеев со всего мира, журналы мод, комиксы. Недавно купил классное издание с японскими татуировками — они же просто картины на теле рисуют! С огромным количеством деталей! Сегодня я привез ребятам в офис старый каталог Cartier. Они моделируют для меня перстень — подарок на день рождения от команды. И мы долго не могли придумать, что же разместить на средней части кольца, но увидели в этом каталоге интересный геометрический пазл, переосмыслили его и перенесли на изделие. Смотрится невероятно круто!
Что вы сами носите из своих украшений?
Обручальное кольцо и часы. Кольцо делали такое, чтобы блестело, и другие женщины видели, что у меня есть одна — любимая и невероятно красивая. И только так.
Какие амбиции у бренда MOZI J?
Июль будет месяцем открытий: у нас появятся магазины в Петербурге и Алма-Ате, а еще офис в Дубае, где мы будем представлены сразу в нескольких бутиках. Как оказалось, на арабском рынке не хватает простых изделий из серебра. Продают только очень дорогое, а ниша доступных украшений с интересным дизайном не занята.
Как построить успешный ювелирный бизнес в России — поделитесь лайфхаком!
Жать всем руку! У меня четкая позиция: работать напрямую, избегать посредников. Я всегда старался знакомиться с людьми лично и выстраивать с ними долгосрочные честные отношения. Коммуникация — важнейший аспект. Нужно быть открытым, говорить правду. К этому можно добавить способность креативно мыслить и свой уникальный взгляд. Ну и конечно, нужна правильная команда и ее постоянное обучение. Все время должен присутствовать вызов. Очень многие компании делают один-два классных проекта, а потом у них ничего не происходит. Важно постоянно удивлять аудиторию, искать новых клиентов, новые ниши, развиваться, чем мы и занимаемся. Например, мы стали снимать рекламные кампании с лучшими креаторами России, последнюю нам сняла фотограф Саша Сахарная — мы дали ей достаточно много свободы, чтобы сохранить ее видение.
Как быть, когда все в бизнесе завязано на тебе: от визуальной концепции социальных сетей до работы производства?
Не бояться делегировать! И обязательно пробовать что-то новое, не из бизнеса. Никогда не ходили на скалолазание? Идите! Никогда не катались на велосипеде, на мотоцикле, на катере? Пробуйте! Учите себя чему-то новому постоянно. Жизнь дана для того, чтобы попробовать все — в хорошем плане. Например, в моих планах — поучиться еще в двух университетах (Дмитрий уже закончил СПбГУПТД, IUAD и факультет геммологии МГУ. — Прим. ред.). Очень хочется на геммологию в Нью-Йоркский университет. Меня не взяли на практику их филиала в Бангкоке, так что я обозлился и стремлюсь теперь в Нью-Йорк. И еще мне пришла мысль пройти обучение по менеджменту в Кембридже. Мы сейчас выходим за пределы России и превращаемся в международную компанию — ею нужно по-другому управлять. Хочу освоить новые методы.
И сместить Cartier с пьедестала?
Нет, этого сделать нельзя! Это уже история. Просто мне тоже хочется войти в историю. Знаете, чтобы лет через сто пятьдесят такой же энтузиаст ювелирного дела, как я, зашел в библиотеку, нашел там книжку и такой: «О, вот он — Дима Кузнецов! У него получилось!»
Текст: Саша Карпова
Фото: Яна Давыдова
Стиль: Дарья Пашина
Свет: Алексей Галенин Skypoint
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