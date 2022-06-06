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MTV Movie & TV Awards: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сидни Суини и другие гости премии

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В Санта-Монике прошла церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лучшим фильмом зрители (победителей премии выбирают именно они, а не критики) назвали ленту «Человек-паук: Нет пути домой», лучшим киноактером — Тома Холланда за роль в той же картине, лучшим сериалом — «Эйфорию», а лучшим сериальным актером — Зендею. Ни Зендея, ни Том Холланд не отметились на красной дорожке, зато на ней были Пэрис Хилтон, Сидни Суини, Николь Риччи и Дженнифер Лопес. Что касается нарядов: парад винтажных образов продолжается — певица Оливия Родриго появилась в платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года.

Amy Sussman/Getty Images

Дженнифер Лопес в Mônot

Amy Sussman/Getty Images

Пэрис Хилтон в Sol by Irena Soprano

Polk/Getty Images for MTV

Сидни Суини в Miu Miu

Amy Sussman/Getty Images

Оливия Родриго в Jean Paul Gaultier

Presley Ann/Getty Images for MTV

Николь Ричи в Paco Rabanne

Amy Sussman/Getty Images

Ванесса Хадженс в Vera Wang

Rich Polk/Getty Images for MTV

Кристин Каваллари в Saint Laurent

Rich Polk/Getty Images for MTV

София Карсон в Iris Van Herpen

Amy Sussman/Getty Images

Снуп Догг

Amy Sussman/Getty Images

София Ди Мартино

Amy Sussman/Getty Images

Мария Бакалова в Dolce & Gabbana

Amy Sussman/Getty Images

Ханна Эйнбиндер в Fendi

Vivien Killilea/Getty Images for MTV

Райли Кио в Gucci

Presley Ann/Getty Images for MTV

Чарли Дамелио в Prada и Дикси Дамелио в Saint Laurent

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