MTV Movie & TV Awards: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сидни Суини и другие гости премии

В Санта-Монике прошла церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лучшим фильмом зрители (победителей премии выбирают именно они, а не критики) назвали ленту «Человек-паук: Нет пути домой», лучшим киноактером — Тома Холланда за роль в той же картине, лучшим сериалом — «Эйфорию», а лучшим сериальным актером — Зендею. Ни Зендея, ни Том Холланд не отметились на красной дорожке, зато на ней были Пэрис Хилтон, Сидни Суини, Николь Риччи и Дженнифер Лопес. Что касается нарядов: парад винтажных образов продолжается — певица Оливия Родриго появилась в платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года.