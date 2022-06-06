MTV Movie & TV Awards: Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сидни Суини и другие гости премии

В Санта-Монике прошла церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лучшим фильмом зрители (победителей премии выбирают именно они, а не критики) назвали ленту «Человек-паук: Нет пути домой», лучшим киноактером — Тома Холланда за роль в той же картине, лучшим сериалом — «Эйфорию», а лучшим сериальным актером — Зендею. Ни Зендея, ни Том Холланд не отметились на красной дорожке, зато на ней были Пэрис Хилтон, Сидни Суини, Николь Риччи и Дженнифер Лопес. Что касается нарядов: парад винтажных образов продолжается — певица Оливия Родриго появилась в платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года.
Дженнифер Лопес в Mônot
Пэрис Хилтон в Sol by Irena Soprano
Сидни Суини в Miu Miu
Оливия Родриго в Jean Paul Gaultier
Николь Ричи в Paco Rabanne
Ванесса Хадженс в Vera Wang
Кристин Каваллари в Saint Laurent
София Карсон в Iris Van Herpen
Снуп Догг
София Ди Мартино
Мария Бакалова в Dolce & Gabbana
Ханна Эйнбиндер в Fendi
Райли Кио в Gucci
Чарли Дамелио в Prada и Дикси Дамелио в Saint Laurent
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