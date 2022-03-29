Конкурс «Новые имена в моде» — 2022 состоится!

Ранее мы говорили о том, что старт «Новых имен в моде» — 2022 откладывается, но тем не менее мы внимательно изучили и проработали все заявки, поданные на конкурс. В этом году заявить о себе решились более двухсот пятидесяти молодых дизайнеров. «Собака.ru» традиционно назовет имена лучших, но формат конкурса немного изменится. В этом году не будет зрительского голосования, выбор сделают только члены экспертного совета.

31 марта на странице конкурса появятся все коллекции-участникицы

на странице конкурса появятся все коллекции-участникицы в начале апреля мы расскажем, кто вошел в экспертный совет этого года

мы расскажем, кто вошел в экспертный совет этого года 28 апреля подведем итоги