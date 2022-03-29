Конкурс «Новые имена в моде» — 2022 состоится!

Редакция «Собака.ru» обращается к молодым дизайнерам, которые подали заявки на участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2022. Мы ценим проделанную вами работу и осознаем, что начинающие локальные марки сейчас оказались в непростой ситуации. Именно поэтому юбилейный пятнадцатый конкурс «Новые имена в моде» состоится.
Ранее мы говорили о том, что старт «Новых имен в моде» — 2022 откладывается, но тем не менее мы внимательно изучили и проработали все заявки, поданные на конкурс. В этом году заявить о себе решились более двухсот пятидесяти молодых дизайнеров. «Собака.ru» традиционно назовет имена лучших, но формат конкурса немного изменится. В этом году не будет зрительского голосования, выбор сделают только члены экспертного совета.
- 31 марта на странице конкурса появятся все коллекции-участникицы
- в начале апреля мы расскажем, кто вошел в экспертный совет этого года
- 28 апреля подведем итоги
Тогда же мы расскажем о финалистах «Новых имена в моде» — 2022 на нашем сайте.
Еще одно изменение в формате конкурса касается финального показа — в этом году его не будет. Познакомиться с дизайнерами-победителями, узнать об их работе и рассмотреть коллекции можно будет на сайте и в майском номере журнала «Собака.ru».
Комментарии (0)