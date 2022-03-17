Стала известна тема Met Gala-2022 — Gilded Glamour или «позолоченный гламур»

Уже известно и кто будет вести вечер. Это одна из самых известных (и одна из самых гламурных) пар Голливуда — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, актриса, режиссер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» Реджина Кинг и актер, певец, кинорежиссер, обладатель Пулитцеровской премии Лин-Мануель Миранда. Тема как бала, так и выставки Института костюма этого года будет посвящена позолоченному веку США (с 1870 по 1900 годы). Ждем нарядов, соответствующих эпохе, а пока вспоминаем лучшие образы Met Gala-2021.