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Стала известна тема Met Gala-2022 — Gilded Glamour или «позолоченный гламур»

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Председатель Met Gala Анна Винтур объявила тему этого года — Gilded Glamour, что в переводе означает «позолоченный гламур». Бал Института костюма и его легендарная ковровая дорожка пройдут 2 мая

Mike Coppola/Getty Images

Иман на Met Gala-2021

Уже известно и кто будет вести вечер. Это одна из самых известных (и одна из самых гламурных) пар Голливуда — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, актриса, режиссер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» Реджина Кинг и актер, певец, кинорежиссер, обладатель Пулитцеровской премии Лин-Мануель Миранда. Тема как бала, так и выставки Института костюма этого года будет посвящена позолоченному веку США (с 1870 по 1900 годы). Ждем нарядов, соответствующих эпохе, а пока вспоминаем лучшие образы Met Gala-2021.

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