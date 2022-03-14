Леди Гага, Сальма Хайек, Бенедикт Камбербэтч, Флоренс Пью и еще 25 образов церемонии BAFTA-2022

Несмотря на множество образов в ярких оттенках: от голубого до розового, главным цветом церемонии все же стал черный. Его выбрали и победительница в номинации «Лучшая актриса» Джоанна Сканлан, и актрисы Милли Бобби Браун, Флоренс Пью, Дейзи Ридли, и модель Адвоа Абоа , и супермодель Наоми Кэмпбелл. Леди Гага появилась в изумрудном платье со шлейфом Ralph Lauren, дебютантка этого года Алана Хайм — в воздушном Louis Vuitton, а Ариана ДеБос, ставшая лучшей актрисой второго плана, — желтом Oscar de la Renta.