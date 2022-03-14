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Леди Гага, Сальма Хайек, Бенедикт Камбербэтч, Флоренс Пью и еще 25 образов церемонии BAFTA-2022

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Ночью в концертном зале Альберт-холл в Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA. Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила лауреатов (с которыми можно познакомиться здесь), а звезды прошлись по ковровой дорожке. Собрали лучшие выходы.

Joe Maher/Getty Images

Леди Гага в Ralph Lauren

Joe Maher/Getty Images

Леди Гага в Ralph Lauren

Joe Maher/Getty Images

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер в Dior

Joe Maher/Getty Images

Сальма Хайек в Gucci

Joe Maher/Getty Images

Алана Хайм в Louis Vuitton

Kate Green/Getty Images

Том Хиддлстон и Заве Эштон в Emilia Wickstead

Joe Maher/Getty Images)

Леа Сейду в Louis Vuitton

Tristan Fewings/Getty Images

Эмма Уотсон в Oscar de la Renta

Joe Maher/Getty Images

Люси Бойнтон в Chanel

Joe Maher/Getty Images

Милли Симмондс в Oscar de la Renta

Joe Maher/Getty Images

Эмилия Джонс в Atelier Versace

Joe Maher/Getty Images

Дейзи Эдгар-Джонс в Gucci

Joe Maher/Getty Images

Ариана ДеБос в Oscar de la Renta

Joe Maher/Getty Images

Симон Эшли в Valentino

Joe Maher/Getty Images

Риз Ахмед

Joe Maher/Getty Images

Хейли Беннетт в Valentino

Joe Maher/Getty Images

Ренате Реинсве в Louis Vuitton

Joe Maher/Getty Images

Дэниэл Калуя в Prada

Joe Maher/Getty Images

Ребекка Холл в Dior

Joe Maher/Getty Images

Сиенна Миллер в Gucci

Несмотря на множество образов в ярких оттенках: от голубого до розового, главным цветом церемонии все же стал черный. Его выбрали и победительница в номинации «Лучшая актриса» Джоанна Сканлан, и актрисы Милли Бобби Браун, Флоренс Пью, Дейзи Ридли, и модель Адвоа Абоа , и супермодель Наоми Кэмпбелл. Леди Гага появилась в изумрудном платье со шлейфом Ralph Lauren, дебютантка этого года Алана Хайм — в воздушном Louis Vuitton, а Ариана ДеБос, ставшая лучшей актрисой второго плана, — желтом Oscar de la Renta.

Kate Green/Getty Images

Джоанна Сканлан

Joe Maher/Getty Images

Милли Бобби Браун в Louis Vuitton

Joe Maher/Getty Images

Адвоа Абоа в Saint Laurent

Joe Maher/Getty Images

Флоренс Пью в Carolina Herrera

Joe Maher/Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Burberry

Joe Maher/Getty Images

Катрина Балф в Armani

Joe Maher/Getty Images

Дейзи Ридли в Vivienne Westwood

Joe Maher/Getty Images

Джесси Бакли в Alexander McQueen

Joe Maher/Getty Images

Элли Бамбер в Chanel 

Joe Maher/Getty Images

Себастиан Стэн

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