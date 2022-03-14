Леди Гага, Сальма Хайек, Бенедикт Камбербэтч, Флоренс Пью и еще 25 образов церемонии BAFTA-2022

Ночью в концертном зале Альберт-холл в Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA. Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила лауреатов (с которыми можно познакомиться здесь), а звезды прошлись по ковровой дорожке. Собрали лучшие выходы.
Леди Гага в Ralph Lauren
Леди Гага в Ralph Lauren
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер в Dior
Сальма Хайек в Gucci
Алана Хайм в Louis Vuitton
Том Хиддлстон и Заве Эштон в Emilia Wickstead
Леа Сейду в Louis Vuitton
Эмма Уотсон в Oscar de la Renta
Люси Бойнтон в Chanel
Милли Симмондс в Oscar de la Renta
Эмилия Джонс в Atelier Versace
Дейзи Эдгар-Джонс в Gucci
Ариана ДеБос в Oscar de la Renta
Симон Эшли в Valentino
Риз Ахмед
Хейли Беннетт в Valentino
Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Дэниэл Калуя в Prada
Ребекка Холл в Dior
Сиенна Миллер в Gucci
Несмотря на множество образов в ярких оттенках: от голубого до розового, главным цветом церемонии все же стал черный. Его выбрали и победительница в номинации «Лучшая актриса» Джоанна Сканлан, и актрисы Милли Бобби Браун, Флоренс Пью, Дейзи Ридли, и модель Адвоа Абоа , и супермодель Наоми Кэмпбелл. Леди Гага появилась в изумрудном платье со шлейфом Ralph Lauren, дебютантка этого года Алана Хайм — в воздушном Louis Vuitton, а Ариана ДеБос, ставшая лучшей актрисой второго плана, — желтом Oscar de la Renta.
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