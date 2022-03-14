Объявлены лауреаты премии BAFTA-2022

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила лауреатов премии BAFTA. В 2022 году триумфатором стал фильм «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
«Власть пса»
Лучший фильм
«Власть пса»
Лучший режиссер
Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Лучший оператор
Грег Фрейзер, «Дюна»
Лучшая женская роль
Джоэнна Скэнлэн, «После любви»
Лучшая мужская роль
Уилл Смит, «Король Ричард»
Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
Лучшая мужская роль второго плана
Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»
«Лакричная пицца»
Лучший оригинальный сценарий
Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
Лучший адаптированный сценарий
Сиан Хедер, «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучшие визуальные эффекты
«Дюна»
Лучшие костюмы
«Круэлла»
Лучший звук
«Дюна»
Лучший британский фильм
«Белфаст»
Лучший фильм на иностранном языке
«Сядь за руль моей машины»
Лучший анимационный фильм
«Энканто»
Список номинированных на премию BAFTA в 2022 году фильмов можно посмотреть здесь.
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