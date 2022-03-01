Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид приняли участие в шоу Off-White

В Париже стартовала Неделя моды. Началась она с показа Off-White, который стал трибьютом Верджилу Абло. На подиум вышли легенды моделинга: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта, Хелена Кристенсен, а также том-модели Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид.
Звездный модельный состав представил на шоу коллекцию Questioning everything — последнюю работу создателя бренда Верджила Абло, который скончался в конце ноября 2021 года. В коллекцию вошли мини-платья, дутая обувь, верхняя одежда и сумки, костюмы, вещи с декором в виде дырок, юбки-пачки.
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