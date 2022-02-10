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Срочно в номер! «Собака.ru» продлевает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2022

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Кто еще не успел, тот не опоздал. «Собака.ru» продлила прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2022. Свой лукбук с коллекцией одежды, обуви или аксессуаров можно загрузить на fashion.sobaka.ru до 28 февраля включительно.

После того, как заявки пройдут редакционную модерацию, запустится зрительское онлайн-голосование — оно стартует 1 марта. По его итогам будет выбран один победитель, набравший большее количество голосов аудитории. Еще девять финалистов конкурса определит экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. Все десять финалистов покажут свои коллекции на грандиозном офлайн-показе, который состоится 14 апреля, а также получат традиционный приз — съемку своих коллекций с участием селебрити. Результат будет опубликован в журнале «Собака.ru» и на нашем сайте.

Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2022?

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича

Рома Уваров в образе из коллекции «12695341» финалистки 2021 года Дарьи Славинской

Напомним, что к участию в конкурсе НЕ принимаются фотографии: авторские права на которые не принадлежат участнику конкурса; не соответствующие теме конкурса «Новые имена в моде»; размером менее 600 px по одной стороне; объемом более 1 МБ; нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие. Полный свод правил смотрите здесь, а если возникла проблема при загрузке, напишите нам на почту fashion2022@sobaka.ru.

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Новые имена в моде - 2022

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