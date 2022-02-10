Срочно в номер! «Собака.ru» продлевает прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2022

После того, как заявки пройдут редакционную модерацию, запустится зрительское онлайн-голосование — оно стартует 1 марта. По его итогам будет выбран один победитель, набравший большее количество голосов аудитории. Еще девять финалистов конкурса определит экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. Все десять финалистов покажут свои коллекции на грандиозном офлайн-показе, который состоится 14 апреля, а также получат традиционный приз — съемку своих коллекций с участием селебрити. Результат будет опубликован в журнале «Собака.ru» и на нашем сайте.