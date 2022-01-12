Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2022?

«Новые имена в моде»: зачем и что это такое?

На первый вопрос отвечает нескромно и кратко: чтобы помогать молодым и талантливым — это раз, два — чтобы формировать и развивать настоящее и будущее российской моды. «Собака.ru» проводит конкурс ежегодно, мы ищем амбициозных и талантливых дизайнеров по всей России: в маленьких текстильных училищах, импровизированных домашних ателье, университетах и академиях моды. Для нас не важны наличие профессионального образования, бренда, финансовых мощностей. Мы обращаем внимание только на талантливо сделанные вещи. Все, что нужно, чтобы принять участие в «Новых именах в моде» — это подать заявку. Так когда-то и поступили ныне известные российские дизайнеры и создатели собственных марок, например, Юра Питенин (Saint-Tokyo), Анастасия Докучаева (DOKUCHAEVA) и Рома Уваров (Roma Uvarov Design).