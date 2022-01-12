Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2022?

В качестве новогоднего подарка «Собака.ru» подарила молодым дизайнером возможность принять участие в юбилейном конкурсе «Новые имена в моде» — в конце декабря мы открыли сбор заявок. Пока будущие российские Рафы Симонсы и Анн Демельмейстер отправляют нам свои лукбуки и описания коллекций, мы рассказываем, какими будут «Новые имена в моде» — 2022. Спойлер: зрелищными и традиционно талантливыми!
«Новые имена в моде»: зачем и что это такое?
На первый вопрос отвечает нескромно и кратко: чтобы помогать молодым и талантливым — это раз, два — чтобы формировать и развивать настоящее и будущее российской моды. «Собака.ru» проводит конкурс ежегодно, мы ищем амбициозных и талантливых дизайнеров по всей России: в маленьких текстильных училищах, импровизированных домашних ателье, университетах и академиях моды. Для нас не важны наличие профессионального образования, бренда, финансовых мощностей. Мы обращаем внимание только на талантливо сделанные вещи. Все, что нужно, чтобы принять участие в «Новых именах в моде» — это подать заявку. Так когда-то и поступили ныне известные российские дизайнеры и создатели собственных марок, например, Юра Питенин (Saint-Tokyo), Анастасия Докучаева (DOKUCHAEVA) и Рома Уваров (Roma Uvarov Design).
Рома Уваров в образе из коллекции «12695341» финалистки 2021 года Дарьи Славинской
Как принять участие в конкурсе?
- создать коллекцию одежды или аксессуаров
- сделать красивую съемку (по которой наши эксперты и выбирают финалистов)
- выложить лукбук с описанием бренда и коллекции (объемом до 1000 знаков) на fashion.sobaka.ru
До 13 февраля включительно мы принимаем заявки на участие, а 14 февраля на сайте fashion.sobaka.ru начнется онлайн-голосование. Один победитель определится по его итогам (в этом случае выбор сделают наши читатели), а еще 9 финалистов выберет наш экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В конце марта 10 финалистов конкурса покажут свои работы на грандиозном (да, именно грандиозном — вспомните прошлый год!) показе в Петербурге. Все они будут станут победителями конкурса «Новые имена в моде» — 2022!
Модель и диджей Саша Федорова в платье Olga Malyarova, 2015 год
Что по номинациям 2022 года?
В прошлом году «Собака.ru» вводила специальную номинацию — «Circular Fashion/Циклическая мода». Сейчас же мы интегрировали ее в две основные — «Одежда» и «Аксессуары». Модная индустрия прогрессирует, как и молодые марки. В 2022 году почти все дизайнеры стараются в той или иной степени вшивать в ДНК своих коллекций принципы sustainable fashion, для них устойчивый подход — норма. По этой причине мы решили не рассматривать представителей sustainable отдельно, соответствие принципам устойчивого развития мы будем оценивать комплексно — наравне с классным дизайном, умением работать с материалами, убедительной концепцией и арт-составляющей. И да, мы по-прежнему хотим видеть среди участников не только тех, кто творит из переработанных или вторично использованных материалов, но и дизайнеров, создающих виртуальные коллекции или дропы.
Что по призам 2022 года?
О призах конкурса, как и составе экспертного совета, мы расскажем чуть позже. Но в качестве небольшого спойлера упонем, что это будут коллаборации с российскими дизайнерами, мастер-классы и стажировки. А также, конечно, публикация съемки коллекций десяти финалистов в весеннем номере журнала «Собака.ru» и на нашем сайте. Героями и моделями таких съемок в разные годы становились российские медиа-дарлинг — Данила Козловский, Иван Ургант, Лиза Боярская, Оксана Акиньшина, Александр Рогов, Алена Водонаева, Сергей Лазарев, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг, Матильда Шнурова, Покрас Лампас, Валентина Ясень, Катя IOWA и другие (звездная география проекта ежегодно расширяется).
Кроме призов сиюминутных, мы гарантируем подарок пожизненный — наша бессрочная поддержка. Мы следим за выходом коллекций, публикуем лукбуки, добавляем одежду в еженедельные подборки и приглашаем дизайнеров-финалистов конкурса в качестве профессиональных экспертов.
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