Матильда Шнурова, Анастасия Миронова и еще 4 героини из Петербурга, которые достойны звания не только best dressed, но и best undressed

«Когда-то я прямо увлекалась модой, а потом забила, начала слушать тяжелую музыку и металл, и теперь мой стиль — это выражение моего музыкального вкуса. У меня в гардеробе полно штанов, бомберов, косух, футболок с мерчем групп, которые я слушаю. Обычно я покупаю их на концертах, что-то нахожу в секондах. Моя любимая футболка — с изображением группы Type O Negative: купила ее в секонде в Мадриде за 5 евро, хотя везде она стоит 90».