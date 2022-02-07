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Герои

Матильда Шнурова, Анастасия Миронова и еще 4 героини из Петербурга, которые достойны звания не только best dressed, но и best undressed

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Героини этой номинации могли бы участвовать в рейтинге best undressed: евангелистки спорта, духовных и телесных практик любят демонстрировать и себя, и моду.

Матильда Шнурова 

Мы не знаем, как Матильда Шнурова, управляя двумя ресторанными проектами (дегустации! винные карты!) сохраняет ТАКУЮ фигуру. Но надеемся, что скоро узнаем: Матильда запускает новый многообещающий проект про тело. А пока наблюдаем, как прима ресторанного Петербурга носит микромини, лифы Skims от Ким Кардашьян и кроп-топы на честном слове (одной пуговице) от Jaсquemus. И завидуем молча.

Вика Салават

стилист 

guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб
guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб

«Чтобы стать best dressed, нужно быть органичным и самоуверенным, а еще трезво оценивать себя и свои недостатки и уметь с ними работать. Лук на все случаи жизни — классический мужской костюм на девушке, можно на голое тело. Мне бы хотелось, чтобы русские люди стали свободнее и не зависели от чужого мнения. Давайте самовыражаться как петербуржцы!»

Анастасия Миронова 

guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб

Основательница суперуспешных онлайн-фитнес-курсов My Mission не только демонстрирует, как сделать тело, но и то, как о нем позаботиться — в новой линии косметики Predubezhdai мы ждем кремы и ароматы, а спортивную одежду от Мироновой носим уже давно. Кстати, телесного цвета легинсы IRNBY стали фэшн-мемом на открытии поп-ап бутика марки в Москве.

Евгения Сероусова 

guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб
guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб

Голые платья петербургского бренда 404 Not Found, болеро из перьев Et Moi, кулоны-артефакты дагестанской художницы Таус Махачевой, браслеты-скелеты Raf Simons — куратор и идеолог арт-пространства Maison 25 сама одевается как обжедар. В сентябре Евгения выступила в роли куратора петербургского бренда — принты для лимитированной коллекции белоснежных шляп Cocoshnick с ее подачи расписал художник-абстракционист Tony.wwwww.

Мария Лотта

дизайнер украшений сакральной геометрии, арт-терапевт, модель 

guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб

«Я делаю украшения из лавы, используя принципы сакральной геометрии: например, цветок жизни. Лава — сердце нашей планеты, а сакральная геометрия — это язык Бога. Все в ней пронизано числами Фибоначчи, золотым сечением. Человек — идеальный ее пример, поэтому каждый из нас — шедевр. Мои украшения помогают глобальной задаче — повысить вибрации. Поэтому и в моде настоящий best dressed — тот, кто поддерживает экоинициативы: от апсайкла до переработки».

Анна Оганова

музыкант 

guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб
guusaar, oleg_zotov, архивы пресс-служб

«Когда-то я прямо увлекалась модой, а потом забила, начала слушать тяжелую музыку и металл, и теперь мой стиль — это выражение моего музыкального вкуса. У меня в гардеробе полно штанов, бомберов, косух, футболок с мерчем групп, которые я слушаю. Обычно я покупаю их на концертах, что-то нахожу в секондах. Моя любимая футболка — с изображением группы Type O Negative: купила ее в секонде в Мадриде за 5 евро, хотя везде она стоит 90».

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Теги:
Best Dressed в Петербурге 2021
Люди:
Матильда Шнурова, Евгения Сероусова, Анастасия Миронова, Мария Лотта

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