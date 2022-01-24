Ушел из жизни Тьерри Мюглер — основатель модного дома Mugler

Дебютная коллекция Тьерри Мюглера вышла В 1973 году и называлась она Café de Paris. Он работал с явной феминностью и сексуальностью, но не превращал женщин в объекты, а давал им возможность быть свободными. Дизайнер любил театр и тяготел к режиссуре, поэтому его показы проходили в формате спектаклей и постановок — свою первую «коллекцию-спектакль» он представил в 1977 году. В 1992-м Мюглер показал дебютную коллекцию haute couture и тогда же начал работать на парфюмом Mugler. Двадцать лет назад, в 2002 году, дизайнер ушел из мира моды, покинув созданный им модный дом.