«Собака.ru» открывает сбор заявок на участие в конкурсе «Новые имена в моде-2022»

Наш легендарный конкурс «Новые имена в моде» помогает молодым дизайнерам попасть в российское фэшн-комьюнити, гарантирует знакомство с экспертами модной индустрии, позволяет принять участие в масштабном офлайн-показе (убедитесь сами и посмотрите, как прошло шоу финалистов в 2021 году) и съемке для журнала «Собака.ru», сделать коллаборацию с уже состоявшимися российскими дизайнерами, а также показать свою коллекцию на медиа-персонах, инфлюенсерах и блогерах. Вещи наших финалистов примеряли Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Покрас Лампас, Валентина Ясень, Катя IOWA и другие.