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«Собака.ru» открывает сбор заявок на участие в конкурсе «Новые имена в моде-2022»

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«Собака.ru» объявляет старт приема заявок (юбилейного!) конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде-2022». Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук. Давайте формировать настоящее и будущее российской моды!

Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах финалиста 2021 года Валентина Щановича

Блогер Глеб Мокс в образе АNNA GOPPOVA, 2021 год

Модель-оладушка Валентина Ясень в образе из коллекции No Man финалистки 2021 года Ольги Баска

До 13 февраля включительно мы принимаем заявки на участие, а 14 февраля на сайте fashion.sobaka.ru начнется онлайн-голосование. Один победитель определится по его итогам (в этом случае выбор сделают наши читатели), а еще 9 финалистов выберут эксперты, главные представители российской фэшн-индустрии (о том, кто войдет в экспертный состав, и о призах мы расскажем отдельно).

Рома Уваров в образе из коллекции «12695341» финалистки 2021 года Дарьи Славинской

В 2022 году конкурс «Новые имена в моде» пройдет в юбилейный пятнадцатый раз. В свое время в нем участвовали такие уже известные (и обожаемые!) российские дизайнеры, как Рома Уваров, Юра Питенин, Анастасия Докучаева, Сергей Бондарев, Артем Шумов.

Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing и кюлотах «Юлия Пакалина», 2015 год

Каллиграф Покрас Лампас в образе «Ваня Борисовна», 2018 год

Модель и диджей Саша Федорова в платье Olga Malyarova, 2015 год

Наш легендарный конкурс «Новые имена в моде» помогает молодым дизайнерам попасть в российское фэшн-комьюнити, гарантирует знакомство с экспертами модной индустрии, позволяет принять участие в масштабном офлайн-показе (убедитесь сами и посмотрите, как прошло шоу финалистов в 2021 году) и съемке для журнала «Собака.ru», сделать коллаборацию с уже состоявшимися российскими дизайнерами, а также показать свою коллекцию на медиа-персонах, инфлюенсерах и блогерах. Вещи наших финалистов примеряли Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Покрас Лампас, Валентина Ясень, Катя IOWA и другие.

Время заявить о себе пришло! Оставляйте заявку на участие и лукбук своей коллекции здесь.

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Новые имена в моде - 2022

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