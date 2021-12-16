Kruzhok выпустили коллекцию одежды вместе с художником Ромой Бантиком

основатель ТО Kruzhok

«Мы ищем вдохновение не в моде, а в культурных и социальных явлениях. Осмысляем их, а потом переносим на одежду. Так родилась и коллаборация с ОМК — проект о рабочих профессиях. Мы посетили ОМК и увидели, что заводы — это не только богатая история, но и место для творчества. Внутри работают механизмы, кипят процессы. Все выглядит, как мощное природное явление, но на деле создается человеком. Эстетику производства мы смешали с видением локального художника. Получили вещи с особой ценностью».