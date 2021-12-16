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Kruzhok выпустили коллекцию одежды вместе с художником Ромой Бантиком

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Kruzhok

У творческого объединения Kruzhok, художника Ромы Бантика (создает работы из переплавленных вышедших из строя моторов, алюминиевых банок) и объединенной металлургической компании (ОМК) вышла коллаборация. Это коллекция одежды, посвященная индустриальной красоте металлургических профессий и их представителям, чьи интересы не ограничиваются производством. Во время работы над коллаборацией участники ТО Kruzhok и Рома Бантик общались со сварщиками, плавильщиками, настройщиками прокатных станов, чтобы узнать больше о них и их увлечениях.

Сергей Ломакин/Kruzhok
Сергей Ломакин/Kruzhok

В капсулу вошли три вещи: шарф «Круговорот», футболка «Стальные люди» и толстовка «Точка плавления». Рисунок на шарфе отражает процесс переработки металлолома, принт на футболке вдохновлен образами металлургов в электросталеплавильном цеху, а на худи изображен арт-объект, который Рома Бантик специально отлил из металла.

Стас Фальков

основатель ТО Kruzhok

«Мы ищем вдохновение не в моде, а в культурных и социальных явлениях. Осмысляем их, а потом переносим на одежду. Так родилась и коллаборация с ОМК — проект о рабочих профессиях. Мы посетили ОМК и увидели, что заводы — это не только богатая история, но и место для творчества. Внутри работают механизмы, кипят процессы. Все выглядит, как мощное природное явление, но на деле создается человеком. Эстетику производства мы смешали с видением локального художника. Получили вещи с особой ценностью».

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