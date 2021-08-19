У российского бренда Red September вышла первая джинсовая унисекс-коллекция

Среди вещей коллекции ассиметричные джинсы-трубы в нескольких цветах – от классического голубого до оттенков с эффектом деграде, объемная куртка с капюшоном из мягкой голубой джинсы. Карманы, пуговицы и молнии на джинсах с традиционных мест сместились в стороны, некоторые модели украсил декоративный пояс с запахом и авторские вышивки «World will kill you»,