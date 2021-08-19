У российского бренда Red September вышла первая джинсовая унисекс-коллекция

Представитель направления high street fashion — бренд Red September — показал свою первую коллекцию из денима, которая получилось абсолютно агендерной. Она вдохновлена культурой больших городов и модными представителями поколения Z со всего мира. Дизайнер марки Ольга Васюкова соединила сложный архитектурный крой, спортивную и авангардную эстетику.
Среди вещей коллекции ассиметричные джинсы-трубы в нескольких цветах – от классического голубого до оттенков с эффектом деграде, объемная куртка с капюшоном из мягкой голубой джинсы. Карманы, пуговицы и молнии на джинсах с традиционных мест сместились в стороны, некоторые модели украсил декоративный пояс с запахом и авторские вышивки «World will kill you»,
Автором съемки, презентующей джинсовую коллекцию Red September, выступил фэшн-фотограф Ян Югай.
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