Скончался Верджил Абло — основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton

Верджилу Абло был 41 год. Его карьера в мире моды началась в 2009 году с практики в Fendi. Тогда он познакомился с рэпером Канье Уэстом, с котором не раз сотрудничал и работал над совместными проектами. В 2013 году Абло создал свой собственный бренд — Off-White, а в 2018 присоединился к команде Louis Vuitton в качестве креативного директора мужской линии модного дома. В том же 2018 году журнал Time включил Абло в «Time 100» — список ста самых влиятельных людей в мире. Одни из самых громких и успешных его коллабораций — с Nike, IKEA, Такаси Мураками, а среди неоспоримых заслуг — трансформация стритвира — Абло вывел его на новый уровень, сделав люксовым.