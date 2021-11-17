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Аль Пачино, Леди Гага, Джаред Лето и другие на премьере фильма House of Gucci в Нью-Йорке

Фильм, рассказывающий историю семьи Гуччи, все ближе. Пока мы ждем выхода House of Gucci в российский прокат, лента в мировом турне. На этот раз премьерный показ прошел в Нью-Йорке. На красную ковровую дорожку вышли как исполнители главных ролей — Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, так и сам режиссер — Ридли Скотт. Почти все гости выбрали образы в черном цвете (может был дресс-код?), только Джаред Лето отличился.

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Леди Гага в Armani Privé

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Джаред Лето в Gucci

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Джаред Лето в Gucci 

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Аль Пачино

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Адам Драйвер с женой Джоан Такер

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сальма Хайек в Gucci

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Ридли Скотт и Джианнина Фасио

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Билли Портер в Palomo Spain

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Марина Абрамович со спутником

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Джереми Айронс

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Брук Шилдс в Salvatore Ferragamo

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Сара Гей Форден (писательница)

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Джейми Александр в Marc Bouwer

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Валентина Сампайо

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