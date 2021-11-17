Аль Пачино, Леди Гага, Джаред Лето и другие на премьере фильма House of Gucci в Нью-Йорке

Фильм, рассказывающий историю семьи Гуччи, все ближе. Пока мы ждем выхода House of Gucci в российский прокат, лента в мировом турне. На этот раз премьерный показ прошел в Нью-Йорке. На красную ковровую дорожку вышли как исполнители главных ролей — Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, так и сам режиссер — Ридли Скотт. Почти все гости выбрали образы в черном цвете (может был дресс-код?), только Джаред Лето отличился.