Аль Пачино, Леди Гага, Джаред Лето и другие на премьере фильма House of Gucci в Нью-Йорке

Фильм, рассказывающий историю семьи Гуччи, все ближе. Пока мы ждем выхода House of Gucci в российский прокат, лента в мировом турне. На этот раз премьерный показ прошел в Нью-Йорке. На красную ковровую дорожку вышли как исполнители главных ролей — Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, так и сам режиссер — Ридли Скотт. Почти все гости выбрали образы в черном цвете (может был дресс-код?), только Джаред Лето отличился.
Леди Гага в Armani Privé
Джаред Лето в Gucci
Джаред Лето в Gucci
Аль Пачино
Адам Драйвер с женой Джоан Такер
Сальма Хайек в Gucci
Ридли Скотт и Джианнина Фасио
Билли Портер в Palomo Spain
Марина Абрамович со спутником
Джереми Айронс
Брук Шилдс в Salvatore Ferragamo
Сара Гей Форден (писательница)
Джейми Александр в Marc Bouwer
Валентина Сампайо
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