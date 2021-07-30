Леди Гага убивает Адама Драйвера в первом трейлере криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Гуччи»

Вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи» — криминальной драмы Ридли Скотта, посвященной гибели Маурицио Гуччи, внука основателя бренда. Его убийство заказала бывшая жена Патриция Реджани, роль которой исполнила Леди Гага.
«Дом Гуччи» посвящен гибели Маурицио Гуччи —единственного наследника своего отца Родольфо Гуччи и главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Он получил три пули в спину и одну в голову от киллера. Виновной в организации убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани.
«Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира», — говорится в синопсисе.
Фильм основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», сценарий к картине написали Бекки Джонстон и Роберто Бентивенья. Идея снять ленту о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта.
Главные роли в фильме исполнили Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Камилль Коттен, Джек Хьюстон, Джереми Айронс, Леди Гага, Мадалина Генея, Рив Карни и другие. «Дом Гуччи» выйдет на большие экраны 24 ноября 2021 года, российская премьера состоится 25 ноября.
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