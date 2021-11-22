Карди Би, Билли Портер, Оливия Родриго, Дженнифер Лопес и другие на премии American Music Awards 2021

В Лос-Анджелесе наградили лучших артистов 2021 года. Ежегодная церемония вручения премии American Music Awards собрала таких звезд, как Карди, Би, Дженнифер Лопес, Оливия Родриго, Билли Портер, группы Måneskin и BTS. Последние стали победителями в номинациях «Артист года» и «Лучшая поп-группа», а Оливия Родриго получила звание «Новый артист года». Вела церемония Карди Би, которая успела сменить несколько нарядов: Schiaparelli, Jean Paul Gaultier и Miss Sohee. Удивили Måneskin — члены группы отметились на красной ковровой дорожке и на выступлении в классических смокингах. И никаких чулок!
Карди Би в Schiaparelli
Кари Би в Miss Sohee
Måneskin
BTS в Louis Vuitton
Оливия Родриго в David Koma
Бекки Джи в Raisa Vanessa
Билли Портер в Botter
Хлоя Бэйли в Monsoori
Марсаи Мартин в Missoni
Кали Учис в Mugler
Лиза Коши в Annakiki
Рейчел Зеглер в Carolina Herrera
Мэдлин Клайн в Mônot
Хэлли Бэйли в LaQuan Smith
Винни Харлоу в Zuhair Murad
Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana
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