18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Карди Би, Билли Портер, Оливия Родриго, Дженнифер Лопес и другие на премии American Music Awards 2021

В Лос-Анджелесе наградили лучших артистов 2021 года. Ежегодная церемония вручения премии American Music Awards собрала таких звезд, как Карди, Би, Дженнифер Лопес, Оливия Родриго, Билли Портер, группы Måneskin и BTS. Последние стали победителями в номинациях «Артист года» и «Лучшая поп-группа», а Оливия Родриго получила звание «Новый артист года». Вела церемония Карди Би, которая успела сменить несколько нарядов: Schiaparelli, Jean Paul Gaultier и Miss Sohee. Удивили Måneskin — члены группы отметились на красной ковровой дорожке и на выступлении в классических смокингах. И никаких чулок!

Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

Карди Би в Schiaparelli

Amy Sussman/Getty Images

Кари Би в Miss Sohee

Amy Sussman/Getty Images

Måneskin

Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

BTS в Louis Vuitton

Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

Оливия Родриго в David Koma

Amy Sussman/Getty Images

Бекки Джи в Raisa Vanessa

Matt Winkelmeyer/Getty Images for MRC

Билли Портер в Botter

Amy Sussman/Getty Images

Хлоя Бэйли в Monsoori

Amy Sussman/Getty Images

Марсаи Мартин в Missoni

Amy Sussman/Getty Images

Кали Учис в Mugler

Amy Sussman/Getty Images

Лиза Коши в Annakiki

Amy Sussman/Getty Images

Рейчел Зеглер в Carolina Herrera

Amy Sussman/Getty Images

Мэдлин Клайн в Mônot

Amy Sussman/Getty Images

Хэлли Бэйли в LaQuan Smith

Amy Sussman/Getty Images

Винни Харлоу в Zuhair Murad

Frazer Harrison/Getty Images for MRC

Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: