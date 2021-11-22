Карди Би, Билли Портер, Оливия Родриго, Дженнифер Лопес и другие на премии American Music Awards 2021

В Лос-Анджелесе наградили лучших артистов 2021 года. Ежегодная церемония вручения премии American Music Awards собрала таких звезд, как Карди, Би, Дженнифер Лопес, Оливия Родриго, Билли Портер, группы Måneskin и BTS. Последние стали победителями в номинациях «Артист года» и «Лучшая поп-группа», а Оливия Родриго получила звание «Новый артист года». Вела церемония Карди Би, которая успела сменить несколько нарядов: Schiaparelli, Jean Paul Gaultier и Miss Sohee. Удивили Måneskin — члены группы отметились на красной ковровой дорожке и на выступлении в классических смокингах. И никаких чулок!