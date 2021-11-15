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MTV Europe Music Awards 2021: Эд Ширан, группа Måneskin, Рита Ора и другие гости премии

Ночью в Будапеште прошла церемония награждения премии MTV Europe Music Awards. Две главные награды — «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель» — забрал британский певец Эд Ширан, а в номинации «Лучший российский исполнитель» победил Макс Барских. Что касается нарядов звезд на красной ковровой дорожке: вокалист группы Måneskin Дамиано Давид появился в чулках, а одной из главных вещей в мужских образах стала юбка. Нет токсичной маскулинности!

Kate Green/Getty Images for MTV

Måneskin в Gucci

John Phillips/Getty Images for MTV

Рита Ора в Jean-Louis Sabaji

Kate Green/Getty Images for MTV

Рита Ора в Jean-Louis Sabaji и Тайка Вайтити

John Phillips/Getty Images for MTV

Эд Ширан

John Phillips-Pool/Getty Images for MTV

Винни Харлоу в David Koma

John Phillips/Getty Images

Макс Барских

John Phillips/Getty Images for MTV

Риккардо Симонетти

Kate Green/Getty Images for MTV

Грифф

Kate Green/Getty Images for MTV

Джитендер Сехдев в Gucci

Kate Green/Getty Images for MTV

Савити в Givenchy

Kate Green/Getty Images for MTV

Криштоф Штайнер

Kate Green/Getty Images for MTV

Эмма Хестерс

John Phillips-Pool/Getty Images for MTV

Дрю Гэллоуэй

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