MTV Europe Music Awards 2021: Эд Ширан, группа Måneskin, Рита Ора и другие гости премии

Ночью в Будапеште прошла церемония награждения премии MTV Europe Music Awards. Две главные награды — «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель» — забрал британский певец Эд Ширан, а в номинации «Лучший российский исполнитель» победил Макс Барских. Что касается нарядов звезд на красной ковровой дорожке: вокалист группы Måneskin Дамиано Давид появился в чулках, а одной из главных вещей в мужских образах стала юбка. Нет токсичной маскулинности!